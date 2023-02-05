Великобритания вряд ли будет бойкотировать Олимпиаду-2024 года в случае допуска российских и белорусских спортсменов

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 НОК Великобритании Политика Р-Спорт Легкая атлетика

Великобритания вряд ли будет поддерживать бойкот летней Олимпиады 2024 года в Париже в случае допуска российских и белорусских спортсменов. 

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Daily Mail.

Олимпийский комитет Великобритании планирует поддержать позицию Международного олимпийского комитета (МОК), который заявил, что угроза бойкота Игр противоречит принципам олимпийского движения. 

25 января МОК сообщил, что рассмотрит возможность допуска россиян и белорусов к международным стартам в нейтральном статусе при соблюдении строгих правил. 

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14 комментариев

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Маргарита Романовская
Ответ Барсик Юрана
Гиена это Кринж
Вы не согласны с мнением Черчилля? Зря, он дядька умный и дальновидный был. Хотя, да, обижать бедных животных сравнением с Польшей не стоило
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Minuvert
Ответ ыеем
Англосаксы не так глупы😁🔥🔥🔥
Наглосаксы
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Барсик Юрана
Ответ ыеем
Англосаксы не так глупы😁🔥🔥🔥
Согласен, это же не они в окопах лежат
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Барсик Юрана
Ответ Маргарита Романовская
Интересно, где теперь Польша обещанные 40 стран для объявленного с пеной у рта бойкота наберёт? Ребят опять выпустили в качестве клоунов на разогреве, но верим, что гиена Европы сдержит свое обещание)
Гиена это Кринж
0
-5
-5
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Маргарита Романовская
Интересно, где теперь Польша обещанные 40 стран для объявленного с пеной у рта бойкота наберёт? Ребят опять выпустили в качестве клоунов на разогреве, но верим, что гиена Европы сдержит свое обещание)
+5
-3
+2
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Барсик Юрана
Спросить нужно всех спортсменов: «ты путеноид?»
0
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Барсик Юрана
За-патриоты в выгодном положении в любом случае, если не допустят, то скажут, что русофобия во всём мире, а если допустят, то скажут, что простой народ же не против, а это всё нацисткие политики Запада
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Беглый*
Ряды "героев" редеют. Надеемся, хоть прибалты и поляки сдержат свои обещания
+4
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marchellinos
Даде не сомневался. Своя рубашка ближе к делу
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Барсик Юрана
За-патриоты щас кончат. Ух Русь-матушка, сила!
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-7
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evil
К началу и с флагами разрешат
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закрыт по беспределу
А чë так?
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TravenS
Ну так они только на словах бойцы, это давно известно)
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ыеем
Англосаксы не так глупы😁🔥🔥🔥
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