Великобритания вряд ли будет бойкотировать Олимпиаду-2024 года в случае допуска российских и белорусских спортсменов

Великобритания вряд ли будет поддерживать бойкот летней Олимпиады 2024 года в в случае допуска российских и белорусских спортсменов.

Об этом сообщает « » со ссылкой на Daily Mail.

Олимпийский комитет Великобритании планирует поддержать позицию Международного олимпийского комитета (МОК), который заявил, что угроза бойкота Игр противоречит принципам олимпийского движения.

25 января МОК сообщил, что рассмотрит возможность допуска россиян и белорусов к международным стартам в нейтральном статусе при соблюдении строгих правил.

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