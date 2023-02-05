Драчев о возможном бойкоте Игр-2024: «Все эти Эстонии поступают так, как им скажут за океаном. Это несамостоятельные страны»

Владимир Драчев отреагировал на заявления олимпийских комитетов Чехии и Эстонии о том, что они не поддержат бойкот Олимпиады-2024 в случае допуска российских спортсменов в нейтральном статусе.

«Чехия и Эстония отказались поддерживать бойкот? Я бы не обращал на это особого внимания.

Все эти Эстонии поступают так, как им скажут за океаном. Если им скажут бойкотировать, они будут, даже если они сейчас другого мнения. Это же все несамостоятельные страны.

Что касается бойкотов, то тут важно знать одну вещь: бойкот страны Олимпийских игр – автоматический пропуск следующей Олимпиады.

Поэтому, на мой взгляд, это больше такая пафосная позиция, что мы будем все бойкотировать. Потом они одумаются, оценят ситуацию и здравый смысл восторжествует», – сказал экс-президент СБР.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

Глава НОК Эстонии о возможном допуске России к Олимпиаде-2024: «Бойкоты ни к чему не приводили. Сделаем все возможное, чтобы наши спортсмены не пострадали»