Драчев о возможном бойкоте Игр-2024: «Все эти Эстонии поступают так, как им скажут за океаном. Это несамостоятельные страны»

Теги Владимир Драчев Париж-2024 Политика НОК Чехии НОК Эстонии Биатлон

Владимир Драчев отреагировал на заявления олимпийских комитетов Чехии и Эстонии о том, что они не поддержат бойкот Олимпиады-2024 в случае допуска российских спортсменов в нейтральном статусе.

«Чехия и Эстония отказались поддерживать бойкот? Я бы не обращал на это особого внимания.

Все эти Эстонии поступают так, как им скажут за океаном. Если им скажут бойкотировать, они будут, даже если они сейчас другого мнения. Это же все несамостоятельные страны.

Что касается бойкотов, то тут важно знать одну вещь: бойкот страны Олимпийских игр – автоматический пропуск следующей Олимпиады.

Поэтому, на мой взгляд, это больше такая пафосная позиция, что мы будем все бойкотировать. Потом они одумаются, оценят ситуацию и здравый смысл восторжествует», – сказал экс-президент СБР.

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19 комментариев

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Павел Федин
Типичный быдло-шовинист. Ничего нового.
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ТвояМамка
Ответ Игорь Новиков
Люди относятся к другим странам и народам с пренебрежением, а потом хотят, чтобы русских за что-то там любили. Может, стоит по-людски, без шовинизма, относится к другим? Я понимаю, что очень многие обычные люди не страдают таким, но из-за того, что подобные спикеры такое несут в публичном пространстве, формируется образ, позиция.
Сказал человек, который русских рабами называет.))
На тебе, дружок, кресть уже ставить негде, ты на портале стал именем нарицательным и отнюдь не в положительном смысле.
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Rotwein
Все эти драчевы, поступают так, как им скажут в кремле, это несамостоятельные люди
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Strepto
Ответ Maxim Vasnechov
Люблю этот милый, обратный карго-культ. Понятно что Драчёв - обычный "чего изволите", вот и проецирует своё отношение на другие страны.
Ципсо на марше. Самые махровые кадры подключили, смотрю))
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Нерусский
Ответ luxorio.ru
И все те, кто сейчас будет критиковать Драчева, ну скажите, разве он не прав?
абсолютно прав.
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Волька-ибн-Алёша
наглый перебежчик рассуждает о порядочности
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Игорь Новиков
Ответ luxorio.ru
вы это кто? Вы сами из какой страны?
У меня, в отличие от вас, все указано :)
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Павел Мельников
Ответ luxorio.ru
И все те, кто сейчас будет критиковать Драчева, ну скажите, разве он не прав?
Да, он сейчас неправ.
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Павел Мельников
Ответ luxorio.ru
ну а по сути разве он не прав? Вся Прибалтика , включая Эстонию, это рабские страны
Интересно, до скольки годков надо дожить, чтобы соображать вот настолько узко, клеймя страны и народы. Мне почему-то кажется, что годков немало, причем в мудрость это не конвертировалось.
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Щелкунчик
Все эти Эстонии поступают так, как им скажут за океаном. Если им скажут бойкотировать, они будут, даже если они сейчас другого мнения. Это же всё несамостоятельные страны....я все правильно сказал?
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Harza
Все эти Эстонии, да вообще все эти как там их, вообще не про шовинизм...
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luxorio.ru
Ответ Игорь Новиков
Комментарий удален модератором
вы это кто? Вы сами из какой страны?
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Игорь Новиков
Ответ luxorio.ru
ну а по сути разве он не прав? Вся Прибалтика , включая Эстонию, это рабские страны
Комментарий удален
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Игорь Новиков
Люди относятся к другим странам и народам с пренебрежением, а потом хотят, чтобы русских за что-то там любили. Может, стоит по-людски, без шовинизма, относится к другим?

Я понимаю, что очень многие обычные люди не страдают таким, но из-за того, что подобные спикеры такое несут в публичном пространстве, формируется образ, позиция.
+9
-2
+7
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luxorio.ru
И все те, кто сейчас будет критиковать Драчева, ну скажите, разве он не прав?
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avcgloronalduMU
тем времён йельская набиуллина руководит ЦБ ))
0
-1
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luxorio.ru
Ответ Maxim Vasnechov
Люблю этот милый, обратный карго-культ. Понятно что Драчёв - обычный "чего изволите", вот и проецирует своё отношение на другие страны.
ну а по сути разве он не прав? Вся Прибалтика , включая Эстонию, это рабские страны
+6
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-8
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Vals
Уже забыл, как сам за "Эстонию побольше" бегал в нулевых?
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иг1171
То есть США - не бойкотирует, но сказала Эстонии бойкотировать.
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Maxim Vasnechov
Люблю этот милый, обратный карго-культ. Понятно что Драчёв - обычный "чего изволите", вот и проецирует своё отношение на другие страны.
+30
-2
+28
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