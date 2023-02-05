Малинин получил награду ISU Skating Awards «За особые достижения». Он первым в мире прыгнул четверной аксель на соревнованиях

Теги сборная США мужское катание Илья Малинин ISU Skating Awards Фигурное катание

Американский фигурист Илья Малинин награжден премией ISU Skating Awards в номинации «За особые достижения».

18-летний Малинин – первый в истории фигурист, исполнивший на соревнованиях четверной аксель. 

Фигурист является чемпионом США, бронзовым призером Финала Гран-при-2022, чемпионом мира среди юниоров. 

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31 комментарий

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Денис Забелин
Ответ Fellina
Ей конечно тоже бы дать, как уникальной квадистке - женщине! Ее можно любить или нет, но она такая на сегодняшний день единственная и пока неповторимая)))
Ее можно любить, согласен)
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Adeen
Ответ Anneta28
Ну что, ура-патриоты, где вы там со своим нытьем про то, что Малинина игнорят из-за его русских корней?))
Ни разу не видел такого. Может, ты ссайт путаешь?
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Tomas Nepotrebko
Во всем хорош, за что берется: и про Котёнка песню вся страна слушала, и в фигурке на ведущих ролях.
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Туркан Эйюбова
Она вообще то прыгнула из на Олимпиаде и степаут на одном прыжке это не значительная ошибка
Да, но она их прыгнула на открытых прокатах чисто. Для премии этого вполне достаточно.
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Сейлем Сэйберхеген
Нацисткая фильтрация в действии с разделением на правильных и не правильных русских. Малинину мы дадим. Он один раз прыгнул какой-то прыжок. Но он же правильный русский в США живет и выступает, а Саше Трусовой - девочке, которая совершила революцию в ФК мы не дадим, она же неправильная русская.
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Ekoplane
Американцы заботятся о своей звезде и купаются в лучах исторической славы достижения Ильи Малинина. Все правильно делают.
А заботиться о Александре Трусовой, вознаграждать, помогать и говорить спасибо, должна была ее федерация, ФФКР. Не сидели бы сейчас в разбитом корыте с назначенками.
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Наталья Карлова
Ответ Orange carrot
Так там был год, где вообще номинаций таких не было, это в пандемийное время
ясно... благодарю за информацию! Ну хоть в книгу рекордов Гиннесса занесли - уже приятно!
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Залина Малина
А Трусова и Щербакова не достойны этой награды? Серьезно???
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Туркан Эйюбова
Ответ deli_skate
Ну прыгнула бы пять чистых, может и дали бы. А за заявку не дают)
Она вообще то прыгнула из на Олимпиаде и степаут на одном прыжке это не значительная ошибка
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Orange carrot
Ну что ж, Илья действительно достоин, молодец)
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Orange carrot
Ответ Наталья Карлова
Что-то я не помню, чтобы подобные награды нашим девицам вручали? Уж Саше Трусовой так точно должны были бы дать...
Так там был год, где вообще номинаций таких не было, это в пандемийное время
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Ирина С
Я не помню чтобы писали об этой номинации и о номинантах. Но за 4А Илья достоин награды и получил её заслуженно - всё-таки он первым в истории ФК чисто исполнил и приземлил прыжок в 4,5 оборота.
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Ekoplane
Ответ Блинчик
Нет, первым прыгнул Юзя! Мне только что какая-то девочка тут на спортсе это доказывала!
Здрастье, Блинчик )) Вам нужно найти табличку "сарказм" и вставлять во все тексты ))
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Fellina
Ответ JL JL
Наверное, она даже не знает об олимпийской чемпионке Сьекье Диикстра:)
Ну это ее проблемы 😉😂
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Fellina
Ответ deli_skate
Ну прыгнула бы пять чистых, может и дали бы. А за заявку не дают)
Ей можно было бы дать и за чистых три!
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JL JL
Ответ Fellina
Ведущая как-то далека от ФК…
Наверное, она даже не знает об олимпийской чемпионке Сьекье Диикстра:)
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Тайга86
В принципе на эту награду и было два претендента - он и наша Саша.
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Ekoplane
Поздравляю Илью Малинина! Награда ISU Skating Awards «За особые достижения» очень кстати. Илья чуть-чуть как Александра Трусова, а это высшая похвала в фигурном катании. Раздвигает границы человеческих возможностей, подхватил знамя квадовой революции из рук Александры Вячеславовны. Молодец, Илья!
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Елена)))
Ответ Defender64
Ну вот, не забыли. Хотя поидее надо бы Трусовой такую же премию дать. Чисто за квады.
У Трусовой же нет американского гражданства, как у Малинина.
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Fellina
Ответ Anneta28
Ну что, ура-патриоты, где вы там со своим нытьем про то, что Малинина игнорят из-за его русских корней?))
Ну вот и я о том же - вот они нас и минусят с размахом 🙄😉😂
+5
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Наталья Карлова
Что-то я не помню, чтобы подобные награды нашим девицам вручали? Уж Саше Трусовой так точно должны были бы дать...
+12
-6
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Fellina
Ответ JL JL
Ведущая, не знала, даже о Дениз Бильман. Надо же. Может, правда, просто стушевалась, отвлеклась.
Ведущая как-то далека от ФК…
+1
0
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deli_skate
Ответ Defender64
Ну вот, не забыли. Хотя поидее надо бы Трусовой такую же премию дать. Чисто за квады.
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-18
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Fellina
Ответ Defender64
Ну вот, не забыли. Хотя поидее надо бы Трусовой такую же премию дать. Чисто за квады.
Ей конечно тоже бы дать, как уникальной квадистке - женщине! Ее можно любить или нет, но она такая на сегодняшний день единственная и пока неповторимая)))
+21
-2
+19
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Anneta28
Ну что, ура-патриоты, где вы там со своим нытьем про то, что Малинина игнорят из-за его русских корней?))
+10
-9
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