Малинин получил награду ISU Skating Awards «За особые достижения». Он первым в мире прыгнул четверной аксель на соревнованиях

Американский фигурист Илья Малинин награжден премией в номинации «За особые достижения».

18-летний Малинин – первый в истории фигурист, исполнивший на соревнованиях четверной аксель.

Фигурист является чемпионом США, бронзовым призером Финала Гран-при-2022, чемпионом мира среди юниоров.

Илья Малинин прыгает уникальный квад и думает о пятерном – но все-таки проиграл финал Гран-при. Чего не хватает?

Малинин, Торгашев, Наумов – пьедестал фигурного чемпионата США! А всего на нем... четверо