Малинин получил награду ISU Skating Awards «За особые достижения». Он первым в мире прыгнул четверной аксель на соревнованиях
Американский фигурист Илья Малинин награжден премией ISU Skating Awards в номинации «За особые достижения».
18-летний Малинин – первый в истории фигурист, исполнивший на соревнованиях четверной аксель.
Фигурист является чемпионом США, бронзовым призером Финала Гран-при-2022, чемпионом мира среди юниоров.
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