Геннадий Орлов: «Зенит» – это футбольный университет, а другая команда – общеобразовательная школа. Какой смысл менять высшее образование на среднюю школу?»

Геннадий Орлов сравнил «Зенит» с футбольным университетом.

– Вендел для «Зенита» очень значим. Поначалу, когда он только пришел из «Спортинга» в 2020-м, казалось, что бразилец недобегает. Видимо, был не очень готов, а сейчас бегает больше всех. Малком – мотор, а Вендел – второй энерджайзер «Зенита». Это пример для всех российских футболистов – почему наши так не бегают, как эти легионеры?

Кто-то говорит «Ну у них другие контракты…» Но это большая глупость! У них есть большое желание играть в футбол, они – его фанаты, они его понимают, отдают все свое время ему и многое могут. Молодцы.

Хорошо, что они сейчас за «Зенит» зацепились – и мы получаем большое удовольствие, и те наши ребята, которые тренируются рядом с ними, тоже смотрят, учатся. Это же лучшее учебное пособие рядом с вами! Надо впитывать.

– А наши молодые ребята, которые рядом, они что – ленятся? Или их просто не научили их?

– Тут много факторов. Во-первых, другой менталитет, к сожалению, пока.

Но видно же, что Круговой – способный, у него удар с левой ноги сильный. Он активный, может выложиться. И Данил – в обойме, его подпускают, но у него не хватает техники, точности, и допускает ошибки при взаимной страховке в обороне.

Тренерский штаб ведь смотрит еще и за тем, как он в обороне выглядит. И голы пропускали из-за этих его ошибок. То есть ему не хватает некой утонченности, но учтите, что его конкурент – Дуглас Сантос. Бразилец все же техничнее, лучше работает с мячом. Но надо стараться, перспективы у Кругового замечательные.

– Есть ли смысл при таком конкуренте по позиции оставаться в «Зените», ведь Круговой в другой команде наверняка будет игроком основы?

– «Зенит» – это футбольный университет. А другая команда – это общеобразовательная школа. Вы поняли образ? Ну какой смысл менять высшее образование на среднюю школу? Можно играть на первых ролях в другой команде. Но что ты выиграешь с ней? – заявил комментатор.