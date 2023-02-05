Геннадий Орлов: «Зенит» – это футбольный университет, а другая команда – общеобразовательная школа. Какой смысл менять высшее образование на среднюю школу?»

Теги Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Дуглас Сантос Малком Данил Круговой Вендел Футбол

Геннадий Орлов сравнил «Зенит» с футбольным университетом.

– Вендел для «Зенита» очень значим. Поначалу, когда он только пришел из «Спортинга» в 2020-м, казалось, что бразилец недобегает. Видимо, был не очень готов, а сейчас бегает больше всех. Малком – мотор, а Вендел – второй энерджайзер «Зенита». Это пример для всех российских футболистов – почему наши так не бегают, как эти легионеры?

Кто-то говорит «Ну у них другие контракты…» Но это большая глупость! У них есть большое желание играть в футбол, они – его фанаты, они его понимают, отдают все свое время ему и многое могут. Молодцы.

Хорошо, что они сейчас за «Зенит» зацепились – и мы получаем большое удовольствие, и те наши ребята, которые тренируются рядом с ними, тоже смотрят, учатся. Это же лучшее учебное пособие рядом с вами! Надо впитывать.

– А наши молодые ребята, которые рядом, они что – ленятся? Или их просто не научили их?

– Тут много факторов. Во-первых, другой менталитет, к сожалению, пока.

Но видно же, что Круговой – способный, у него удар с левой ноги сильный. Он активный, может выложиться. И Данил – в обойме, его подпускают, но у него не хватает техники, точности, и допускает ошибки при взаимной страховке в обороне.

Тренерский штаб ведь смотрит еще и за тем, как он в обороне выглядит. И голы пропускали из-за этих его ошибок. То есть ему не хватает некой утонченности, но учтите, что его конкурент – Дуглас Сантос. Бразилец все же техничнее, лучше работает с мячом. Но надо стараться, перспективы у Кругового замечательные.

– Есть ли смысл при таком конкуренте по позиции оставаться в «Зените», ведь Круговой в другой команде наверняка будет игроком основы?

– «Зенит» – это футбольный университет. А другая команда – это общеобразовательная школа. Вы поняли образ? Ну какой смысл менять высшее образование на среднюю школу? Можно играть на первых ролях в другой команде. Но что ты выиграешь с ней? – заявил комментатор.

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20 комментариев

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Дядя Гор
Высшее образование в РФ,да и много где просто фикция для отмывания денег. Футбол кстати тоже.
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Einfach Safari
Ответ evil
А как ЛЧ, так сразу дипломы липовые
напоминает как кавказцы ЕГЭ по русскому языку на 99 баллов сдают из 100))
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Будь Собой
Лучше учиться в крепкой СОШ, чем в питерской шараге, деда Гена
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Alexander Rakhilkin
Помню начало 90х, Зенит в пердиве (так у нас его обзывали). Орлов на Питерском ТВ со слезами на глазах «Как отечественный футбол может быть без нашего города в высшей лиге?» В нулевых пролился золотой дождь, школа стала университетом. Теперь слёзы высохли…
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Dinamik1
Универститет без лецензии как было в 90е 00 года.
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.ru
и в этот университет все поступили на платное... и только Сутормин на бюджет
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MAXIMum1
Ответ TheSportNik
Один выпускник этого университета Зенит стулом махает, другой бродяжничает, даже Торпедо его не берет. Гена не смеши нас со своим университетом.
Так к университету их подготовили московские общеобразовательные школы. В том возрасте, в котором они пришли в университет, уже не реально их переделать, хоть и старались.
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nugoboss
по ходу тут и климакс не кстати.
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Дмитрий
Что-то ГСО поджигает последнее время 🤔 красава! 👍как всегда всё по факту.
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Абдаллах аль-Кутба
Орлов: Я - флюгер на шпиле Адмиралтейского, а Генич - пропеллер на кукурузнике. какой смысл менять флюгер на пропеллер?
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nobrainnopain
Университет, где первую скрипку играют европейские второгодники🤦‍♂️
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Джиза
Глупый и корявый образ получился, а Орлов уже не первый раз его повторяет. ВУЗ не является альтернативой школе. Нельзя из университета перейти в школу и быть там лучшим.
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Мосгорсуд
У Промеса нужно проверить наличие телефона Гены Орлова))) Ну и бред!!!!!
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TheSportNik
Один выпускник этого университета Зенит стулом махает, другой бродяжничает, даже Торпедо его не берет.
Гена не смеши нас со своим университетом.
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charly_54
Да только этот университет никого выпустить не может! А во время условных госэкзаменов (еврокубки) жидко какает в штаны
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Виталий Желтоусов
А можно как нибудь в настройках сделать так чтобы этот спам от Орлова не появлялся в ленте новостей?
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Константин Эсперов
Вообще правильно сказал Орлов . Хочешь играть столько же, играй быстрее ,точнее ,лучше , бегай больше , но сколько бы юношеских чемпионатов не брал Зенит, а людей от туда не приходит .
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FrankieWild
Ответ TheCasper13
Ловите наркомана!
Тоже только это пришло в голову
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evil
А как ЛЧ, так сразу дипломы липовые
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TheCasper13
Ловите наркомана!
+2
-4
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