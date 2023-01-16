Агент Головина об АПЛ: «У Саши такая цель есть, но все знают, какое сейчас отношение к россиянам»
Агент Александра Головина рассказал, что игрок хочет перейти в клуб из Англии.
– Как обстоят дела у Саши с иностранными языками? Чем он лучше владеет – французским или английским?
– Саша разговаривает и на французском, и на английском, с этим у него нет никаких проблем. На каком лучше? Знаете, плюс-минус на обоих, и понимает речь, и разговаривает тоже.
– Наверное, мечта любого футболиста поиграть в АПЛ. Есть ли у Саши такая цель?
– У Саши такая цель есть, но все знают, какое сейчас отношение к российским игрокам, скажем так. У Саши сейчас все мысли связаны исключительно с «Монако» и желанием выполнить все задачи на сезон
– В 2023 году кто-то из европейских клубов обозначал свой интерес по Головину?
– Это я оставлю без комментария.
– А вообще есть вероятность, что Саша куда-либо перейдет на повышение этой зимой, или такие трансферы обычно оставляют на лето?
– Тоже без комментариев. Скоро все узнаете, – сказал Александр Клюев.
В этом сезоне на счету 26-летнего атакующего полузащитника 4 гола и 5 результативных передач в 18 играх за «Монако» в Лиге 1. Его статистику можно изучить здесь.
А про отношение к русским так это вообще бред
скорее всего единственное что может мешать переходу Головина это то, что он часто травмируется. а так годный универсальный игрок центра поля для середняка АПЛ или Ла Лиги или для ротации в топ-клубе (а там уже борись и конкурируй). к тому же язык знает английский. из чемпа Франции вообще в АПЛ хорошо переходят.
Ну и раскидать эти 70 миллионов на 7 лет контракта Мудрика. Не так и много получается
Вот это по нашему....плохо играет, никому не нужен...конечно виноваты посторонние силы...