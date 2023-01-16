Агент Головина об АПЛ: «У Саши такая цель есть, но все знают, какое сейчас отношение к россиянам»

Агент Александра Головина рассказал, что игрок хочет перейти в клуб из Англии.

– Как обстоят дела у Саши с иностранными языками? Чем он лучше владеет – французским или английским?

– Саша разговаривает и на французском, и на английском, с этим у него нет никаких проблем. На каком лучше? Знаете, плюс-минус на обоих, и понимает речь, и разговаривает тоже.

– Наверное, мечта любого футболиста поиграть в . Есть ли у Саши такая цель?

– У Саши такая цель есть, но все знают, какое сейчас отношение к российским игрокам, скажем так. У Саши сейчас все мысли связаны исключительно с «Монако» и желанием выполнить все задачи на сезон

– В 2023 году кто-то из европейских клубов обозначал свой интерес по Головину?

– Это я оставлю без комментария.

– А вообще есть вероятность, что Саша куда-либо перейдет на повышение этой зимой, или такие трансферы обычно оставляют на лето?

– Тоже без комментариев. Скоро все узнаете, – сказал .

В этом сезоне на счету 26-летнего атакующего полузащитника 4 гола и 5 результативных передач в 18 играх за « » в Лиге 1. Его статистику можно изучить здесь.