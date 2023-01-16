Агент Головина об АПЛ: «У Саши такая цель есть, но все знают, какое сейчас отношение к россиянам»

Теги Монако премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Александр Клюев Александр Головин агенты Футбол

Агент Александра Головина рассказал, что игрок хочет перейти в клуб из Англии.

– Как обстоят дела у Саши с иностранными языками? Чем он лучше владеет – французским или английским?

– Саша разговаривает и на французском, и на английском, с этим у него нет никаких проблем. На каком лучше? Знаете, плюс-минус на обоих, и понимает речь, и разговаривает тоже.

– Наверное, мечта любого футболиста поиграть в АПЛ. Есть ли у Саши такая цель?

– У Саши такая цель есть, но все знают, какое сейчас отношение к российским игрокам, скажем так. У Саши сейчас все мысли связаны исключительно с «Монако» и желанием выполнить все задачи на сезон

– В 2023 году кто-то из европейских клубов обозначал свой интерес по Головину?

– Это я оставлю без комментария.

– А вообще есть вероятность, что Саша куда-либо перейдет на повышение этой зимой, или такие трансферы обычно оставляют на лето?

– Тоже без комментариев. Скоро все узнаете, – сказал Александр Клюев.

В этом сезоне на счету 26-летнего атакующего полузащитника 4 гола и 5 результативных передач в 18 играх за «Монако» в Лиге 1. Его статистику можно изучить здесь.

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16 комментариев

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Niko [Ars]
Ответ Игорь Замаруев
Не выдумывай. Мудрик один из самых перспективных украинских игроков. В ЛЧ у него 3+2 в этом сезоне. У Головина за всю карьеру в ЛЧ 1+3. Мудрику 22, Головину 26. Да и за него отдали 70 миллионов, а 30 будут бонусами при победе в ЛЧ или АПЛ. Ты уверен, что Челси в ближайшие 7 лет возьмут ЛЧ?) Ну и раскидать эти 70 миллионов на 7 лет контракта Мудрика. Не так и много получается
А как вообще связана сумма трансфера и количество лет в контракте? Да никак, ему же зп платят за это отдельно, и если Мудрик начнёт тащить, то очевидно 7 лет с одним контрактом не проиграет и ему ещё будут повышать зп, а у него стартовая уже очень нехилая
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Tigo_Volchara93
Саша даже топ клубы сериала и Лалиги не потянет, какой там АПЛ
А про отношение к русским так это вообще бред
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zer
у местных комменаторов 9 баллов по гол+пас в 18 играх чемпионата Франции плохая статистика)) никак не могу привыкнуть к местному критиканству

скорее всего единственное что может мешать переходу Головина это то, что он часто травмируется. а так годный универсальный игрок центра поля для середняка АПЛ или Ла Лиги или для ротации в топ-клубе (а там уже борись и конкурируй). к тому же язык знает английский. из чемпа Франции вообще в АПЛ хорошо переходят.
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Игорь Замаруев
Ответ Iuasamotu
Видели, в легендарном мультике "Как казаки в футбол играли", в каком стиле играли французы? Так вот с тех пор в Лиге-1 мало что изменилось. В АПЛ скорости и жёсткость, которые Головин не потянет. Поэтому, гламурное Монако, это идеальный клуб для российского футболиста.
Монако, которое в ЛЧ редко играет. А уровень групп Лиги Европы уже показали наши клубы, Ференцварош и т.д.
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Игорь Замаруев
Ответ Mark Safaniev
У Мудрика в Упл прям шикарная статистика? Нехрена, но позвали же🤦‍♂️
Он в не самой сильной команде ЛЧ набил 3+2 в 22 года. У Головина за всю карьеру в ЛЧ всего 1+3.
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Игорь Замаруев
Ответ Колбаскер тут
Было бы. Более того, 100 млн за Мудрика в Англии это как раз из серии давайте ублажим укров
Не выдумывай. Мудрик один из самых перспективных украинских игроков. В ЛЧ у него 3+2 в этом сезоне. У Головина за всю карьеру в ЛЧ 1+3. Мудрику 22, Головину 26. Да и за него отдали 70 миллионов, а 30 будут бонусами при победе в ЛЧ или АПЛ. Ты уверен, что Челси в ближайшие 7 лет возьмут ЛЧ?)
Ну и раскидать эти 70 миллионов на 7 лет контракта Мудрика. Не так и много получается
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Ковид 07.10.52
У Саши такая цель есть, но все знают, какое сейчас отношение к российским игрокам, скажем так...
Вот это по нашему....плохо играет, никому не нужен...конечно виноваты посторонние силы...
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Iuasamotu
Видели, в легендарном мультике "Как казаки в футбол играли", в каком стиле играли французы? Так вот с тех пор в Лиге-1 мало что изменилось. В АПЛ скорости и жёсткость, которые Головин не потянет. Поэтому, гламурное Монако, это идеальный клуб для российского футболиста.
+1
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+1
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Mark Safaniev
Ответ Bashibuzuck
Статистика, прямо скажем, не очень, с такой в АПЛ врядли позовут🤔
У Мудрика в Упл прям шикарная статистика? Нехрена, но позвали же🤦‍♂️
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Колбаскер тут
Ответ red hikkikomori
Были бы в нём заинтересованы отношение к русским проблемой бы не было
Было бы. Более того, 100 млн за Мудрика в Англии это как раз из серии давайте ублажим укров
+1
-4
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Игорь Замаруев
Ответ Bashibuzuck
Статистика, прямо скажем, не очень, с такой в АПЛ врядли позовут🤔
Его и в ЧШ не пригласят, потому что часто травмируется
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Игорь Замаруев
Нормально он прикрыл несоответствие Головина уровню клубов АПЛ русофобией:) типичный российский агент
+5
-1
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Apol
Проявил бы он себя в ЛЧ, как Мудрик, может бы что-то и получилось. А так пока не блещет Саня
+6
-3
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Манюшный
Такое же как и 10 лет назад - как к брёвнам
+5
-1
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red hikkikomori
Были бы в нём заинтересованы отношение к русским проблемой бы не было
+10
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+10
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Bashibuzuck
Статистика, прямо скажем, не очень, с такой в АПЛ врядли позовут🤔
+4
-3
+1
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Ярик01
Какой ему АПЛ, в интенсивности Франции только в этом сезоне более-менее здоровый.
+11
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