Ондуа о прощальном бое Емельяненко: «Болею за великого. В добрый путь, Последний Император!»
Гаэль Ондуа поддержал Федора Емельяненко перед боем с Райаном Бейдером на Bellator 290.
Для российского бойца это выступление станет прощальным.
«Болею сегодня за великого спортсмена Федора Емельяненко.
В добрый путь, Последний Император!» – написал полузащитник Ганновера.
Федор Емельяненко проведет прощальный бой в карьере: онлайн Bellator 290
Емельяненко уже проигрывал Бейдеру: заболел перед боем, его упрекали за ошибки. Теперь спасет только быстрый нокаут
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