Ондуа о прощальном бое Емельяненко: «Болею за великого. В добрый путь, Последний Император!»

поддержал Федора Емельяненко перед боем с Райаном Бейдером на Bellator 290.

Для российского бойца это выступление станет прощальным.

«Болею сегодня за великого спортсмена Федора Емельяненко.

В добрый путь, Последний Император!» – написал полузащитник .

Федор Емельяненко проведет прощальный бой в карьере: онлайн Bellator 290

Емельяненко уже проигрывал Бейдеру: заболел перед боем, его упрекали за ошибки. Теперь спасет только быстрый нокаут