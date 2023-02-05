Ондуа о прощальном бое Емельяненко: «Болею за великого. В добрый путь, Последний Император!»

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Гаэль Ондуа поддержал Федора Емельяненко перед боем с Райаном Бейдером на Bellator 290.

Для российского бойца это выступление станет прощальным.

«Болею сегодня за великого спортсмена Федора Емельяненко.

В добрый путь, Последний Император!» – написал полузащитник Ганновера.

Федор Емельяненко проведет прощальный бой в карьере: онлайн Bellator 290

Емельяненко уже проигрывал Бейдеру: заболел перед боем, его упрекали за ошибки. Теперь спасет только быстрый нокаут

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1 комментарий

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AF007
Сильнейший боец мира в нулевые
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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