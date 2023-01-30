Bellator 290: Федор против Бейдера, Токов – Эблин и другие бои
В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (США) состоится турнир Bellator 290.
В главном событии пройдет реванш чемпиона тяжелого дивизиона Райана Бейдера (33-7) и Федора Емельяненко (40-6).
В со-главном поединке встретятся Джонни Эблин (13-0) и Анатолий Токов (31-2).
Другие бои:
Сабах Хомаси (17-10) – Бреннан Уорд (16-6);
Нейман Грейси (11-4) – Данте Широ (9-4);
Лоренц Ларкин (25-7) – Мухамед Берхамов (14-1);
Генри Корралес (19-6) – Ахмед Магомедов (9-0);
Стив Моури (11-0) – Али Исаев (9-0).
Bellator 290 начнется в воскресенье, 5 февраля, в 02:00 утра по московскому времени. Реванш Емельяненко и Бейдера пройдет ориентировочно в 05:00. Трансляция основного карда на территории России не запланирована.
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