Bellator 290: Федор против Бейдера, Токов – Эблин и другие бои

В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (США) состоится турнир Bellator 290.

В главном событии пройдет реванш чемпиона тяжелого дивизиона (33-7) и Федора Емельяненко (40-6).

В со-главном поединке встретятся Джонни Эблин (13-0) и (31-2).

Другие бои:

Сабах Хомаси (17-10) – Бреннан Уорд (16-6);

(11-4) – Данте Широ (9-4);

Лоренц Ларкин (25-7) – Мухамед Берхамов (14-1);

Генри Корралес (19-6) – Ахмед Магомедов (9-0);

Стив Моури (11-0) – Али Исаев (9-0).

290 начнется в воскресенье, 5 февраля, в 02:00 утра по московскому времени. Реванш Емельяненко и Бейдера пройдет ориентировочно в 05:00. Трансляция основного карда на территории России не запланирована.

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