Костя Цзю: «Здорово, что Федор выходит на бой с Бейдером андердогом»

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе поделился ожиданиями от боя Федора Емельяненко и на 290.

«Я очень надеюсь, что Федор закончит свой последний бой в карьере победой. Мы все этого хотим. Я думаю, что он учтет все те ошибки, которые он допустил в первом бою с этим же соперником.

Оппонент у него хороший, крепенький, он обладает хорошим ударом. И в этом раньше было преимущество Федора, потому что почти все бойцы ММА, с которыми ранее встречался Емельяненко, не обладали хорошей ударной техникой.

А в борьбе Федор очень хорош. Он вообще хорош, за счет сильного характера и силы воли. А что касается шансов, то они в пользу соперника. Примерно 60 на 40. Но это же здорово - выходить на бой андердогом, когда тебя недооценивают», – сказал Цзю.

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