«Эти ребята для меня как семья». Федор заявил, что не поступит как Хабиб, уйдя из индустрии ММА

Теги UFC MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) легкий вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Хабиб Нурмагомедов Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес Bellator Федор Емельяненко на пресс-конференции к бою с Райаном Бейдером ответил на вопрос о возможном уходе из индустрии ММА, как это сделал Хабиб Нурмагомедов.

«Конечно, я все равно буду участвовать, потому что у меня есть моя команда. Эти ребята для меня как семья. Так, как я могу уйти?

Всю свою жизнь я был в спорте. Спорт – часть моей жизни. Спорт у меня в крови», – сказал Емельяненко.

В ночь на 5 февраля Федор проведет реванш с Бейдером на Bellator 290.

Федор – об уходе Хабиба из ММА: «Спортсмены столько времени вдали от семьи проводят, что иногда хочется все бросить»

Федор vs Хабиб – у кого более великая карьера? Cравниваем цифры побед, время и бои с чемпионами

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4 комментария

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Дмитрий
Ну и донный заголовок🤦🏻 Федор заявил, что не поступит как Марадона, уйдя из футбола с кокаином в кармане, и еще миллион подобных «не поступит как..»
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АланСмити
Мда, во что превращается спортс… заголовок в стиле дешевой желтой газетёнки.
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+2
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Арни Терминатор
У Хабиба действующий промоушен .Не ушел он,это не хватки времени для семьи и всего остального.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hvmr5rgxz5
Отличный заголовок, в стиле спортс
+7
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+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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