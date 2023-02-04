«Эти ребята для меня как семья». Федор заявил, что не поступит как Хабиб, уйдя из индустрии ММА

Тяжеловес Bellator Федор Емельяненко на пресс-конференции к бою с ответил на вопрос о возможном уходе из индустрии ММА, как это сделал .

«Конечно, я все равно буду участвовать, потому что у меня есть моя команда. Эти ребята для меня как семья. Так, как я могу уйти?

Всю свою жизнь я был в спорте. Спорт – часть моей жизни. Спорт у меня в крови», – сказал Емельяненко.

В ночь на 5 февраля Федор проведет реванш с Бейдером на Bellator 290.

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