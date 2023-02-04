Шоумен Стиллавин: «Кокорина надо психиатрам показать. «Не сидел – не мужик» – это та самая пропаганда криминальной романтики, караемая 12 годами зоны, или «другоэ»?»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Сергей Стиллавин Футбол

Радиоведущий и шоумен Сергей Стиллавин раскритиковал слова Александра Кокорина о тюрьме.

«Кокорин заявил, что «каждый нормальный парень или мужчина должен отсидеть».

То есть не сидел – не мужик?

Это та самая пропаганда криминальной романтики, которая с 2020 года карается 12 годами зоны? Или «другоэ»?

Надо бы показать его психиатрам, чтобы те дали заключение, почему 31-летний человек убежден, будто для становления мужчины необходимо преступить закон», – приводит «Газета.Ru» сообщение Стиллавина в его Telegram-канале.

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13 комментариев

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Михаил Чудаков
Ответ Bashibuzuck
100 лет про Стиллавина не слыхал🤔
Радио маяк по утрам включай
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AVSamaranch
Ответ kaka10
Видимо глумиться над слабоумным Коко скоро официально станет национальной забавой
Во всяком случае, сам "Коко" всё более понимает, что не зря высказался...
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Доктор Верховцев
О, Стиллавин нарисовался!
Как говорил один телегерой: «Сифон! А я думал, ты сдох!!!»
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HK Traktor
Ответ Bashibuzuck
100 лет про Стиллавина не слыхал🤔
На Маяке передачи ведет, прикольные, кстати
+1
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Amalfitano
Шоу Бачинского и Стилавина на Максимуме лучшее что было на радио.
+4
-1
+3
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Misunderstood
Коко сам-то интересно понимает, что его «отсидка» ничего общего не имеет с реальной тюрьмой для обычных людей? Меня ещё не покидает ощущение, что это событие он считает каким-то героическим событием, некой вехой в жизни…
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Asteriskk
Ответ ДушеныйКаземиройХьюз
Шоумен? Душите меня семеро! Он такой же поехавший, как и Кокоша.
Да ладно, прикольный тип)
+6
-2
+4
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Shibosan
любила жаба гадюку
0
-1
-1
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Bashibuzuck
100 лет про Стиллавина не слыхал🤔
+26
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+26
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Yaroslav Vasin
О, б:;,:ты, подъехало мнение Стиллавина . Тут не забанить за разные точки зрения и высказывания в комментах .
0
-1
-1
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kaka10
Видимо глумиться над слабоумным Коко скоро официально станет национальной забавой
+9
0
+9
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Руслан Узденов
Ну тут по факту.
+26
0
+26
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ДушеныйКаземиройХьюз
Шоумен? Душите меня семеро! Он такой же поехавший, как и Кокоша.
+7
-10
-3
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