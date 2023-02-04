Шоумен Стиллавин: «Кокорина надо психиатрам показать. «Не сидел – не мужик» – это та самая пропаганда криминальной романтики, караемая 12 годами зоны, или «другоэ»?»
Радиоведущий и шоумен Сергей Стиллавин раскритиковал слова Александра Кокорина о тюрьме.
«Кокорин заявил, что «каждый нормальный парень или мужчина должен отсидеть».
То есть не сидел – не мужик?
Это та самая пропаганда криминальной романтики, которая с 2020 года карается 12 годами зоны? Или «другоэ»?
Надо бы показать его психиатрам, чтобы те дали заключение, почему 31-летний человек убежден, будто для становления мужчины необходимо преступить закон», – приводит «Газета.Ru» сообщение Стиллавина в его Telegram-канале.
Как говорил один телегерой: «Сифон! А я думал, ты сдох!!!»