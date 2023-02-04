Рейна забил за «Дортмунд» в трех матчах подряд после ЧМ-2022, выходя на замену. В сборной США его обвиняли в плохом отношении к тренировкам и хотели отправить домой

Теги Боруссия Дортмунд сборная США по футболу бундеслига Германия ЧМ-2022 Грегг Берхалтер Джованни Рейна Футбол

Джованни Рейна забил за «Дортмунд» в трех матчах подряд, выходя на замену.

Сегодня «Боруссия» обыграла «Фрайбург» в 19-м туре Бундеслиги (5:1). 20-летний полузащитник вышел на замену на 70-й минуте, а на 82-й отличился забитым мячом.

Также Рейна забивал, выйдя на замену в матчах с «Аугсбургом» (4:3) и «Майнцем» (2:1), причем тогда его голы стали победными. Таким образом, американец забил в каждом из трех официальных матчей после ЧМ-2022, выходя на замену (в игре с «Байером» Рейна остался на скамейке запасных).

Напомним, на ЧМ-2022 Рейна сыграл за сборную США всего 52 минуты. Главный тренер Грегг Берхалтер сделал его запасным, в ответ на это Джованни стал плохо относиться к тренировкам, в результате чего его хотели отстранить от турнира.

Мама Рейны, расстроившись из-за отношения к сыну, обратилась в Федерацию футбола США с информацией о семейном инциденте Берхалтера – рассказала об акте агрессии в адрес будущей жены. Даниэлла Рейна могла знать об этом, так как была соседкой по комнате будущей жены Берхалтера в 1991-м.

Берхалтер и его жена Розалинд опубликовали заявление, в котором подтверждается, что Грегг пнул будущую жену по ногам в результате «жаркого спора». Берхалтера отстранили от работы в сборной США на время расследования инцидента.

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6 комментариев

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olegsv77@mail.ru
И что? Разные команды, турниры, разный уровень соперников. В огороде бузина...
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6tspey7tb5
Может просто сборная не его команда?)
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Михо
Мама сказала давай жги, иначе меня привлекут за клевету
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simplehumble
Джокер!!!
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Бухгалтер2021
новый Роналду
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BorDor
Красавчик Рейна!
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