«Арсенал» не выиграет АПЛ с такой игрой. Над нами издевалась одна из худших команд лиги». Морган про 0:1 с «Эвертоном»

Теги Эвертон премьер-лига Англия Арсенал Пирс Морган Футбол

Пирс Морган раскритиковал игру «Арсенала» против «Эвертона» (0:1).

«Удручающее выступление «Арсенала» сегодня – над нами издевалась одна из худших команд АПЛ. Необъяснимо.

С такой игрой мы не выиграем АПЛ», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» в твиттере.

Несмотря на поражение, «Арсенал» лидирует в АПЛ с отрывом в 5 очков. «Эвертон» идет в зоне вылета, набрав 18 баллов.

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13 комментариев

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Артём Назмутдинов
Ответ evil
Это всё, потому что МанЮ выгнал Роналду
Запятая не там стоит)
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REALITY
арсеналу нужно купить лучшего игрока в истории
Несравненного Дона Рона ( добавил Морган )
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TheSportNik
Согласен, с такой игрой Арсенал догонят.
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Неймар Каземиров
Морган, что ты тут запел про не видать чемпионства? А как же извинения Тен Хага в конце сезона, когда арсенал станет чемпионом?
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valek 211
Когда хорошо Морган говорит Арс супер, когда Арс проиграл для него Арс говно, может Морган не истенный канонир???
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хавбек+
ну Артета максимум выдает с составом уровня Лейпцига, наивно ждать от них результатов гегемонов вроде Баварии, Сити
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yesp
Состав у Эвертона нормальный, теперь и профессиональный тренер появился.
Так что слишком уж высокомерно Морган назвал команду одной из худшей
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ML26
Ну, то что Лэмпс занимался преподаванием физкультуры последний год, ещё не делает из них худшую команду лиги. По составу эта команда в топ-10 должна входить, а по сегодняшней игре, так вообще, может бороться за еврокубки
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LeicesterCity
Ну да, Морган, ведь ерунды, конечно же, не скажет)))
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deadjoker
Эта одна из худших команд может еще ливерпуль с Челси обогнать такими темпами.
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Akezhan Kutvarov
Вам тоже при фамилии «Морган» охото его послать, супер «эксперт» блин🤨
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Yuri Ten
Лысина-криптонит Артеты
+1
-1
0
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evil
Это всё, потому что МанЮ выгнал Роналду
+16
-4
+12
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