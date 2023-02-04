«Арсенал» не выиграет АПЛ с такой игрой. Над нами издевалась одна из худших команд лиги». Морган про 0:1 с «Эвертоном»

раскритиковал игру « » против « » (0:1).

«Удручающее выступление «Арсенала» сегодня – над нами издевалась одна из худших команд АПЛ. Необъяснимо.

С такой игрой мы не выиграем АПЛ», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» в твиттере.

Несмотря на поражение, «Арсенал» лидирует в с отрывом в 5 очков. «Эвертон» идет в зоне вылета, набрав 18 баллов.