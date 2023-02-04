«Эвертон» победил в АПЛ впервые с октября 2022-го – «Арсенал» в дебютной игре при Дайче
«Эвертон» прервал серию без побед в АПЛ.
«Ириски» дома обыграли «Арсенал» в 22-м туре чемпионата Англии со счетом 1:0. До этого «Эвертон» не побеждал в турнире с 22 октября 2022 года – тогда обыграли «Кристал Пэлас» (3:0).
Таким образом, безвыигрышная серия «Эвертона» длилась 105 дней. Шон Дайч прервал ее в своем первом же матче в качестве главного тренера команды.
«Эвертон» набрал 18 очков и занимает 17-е место в таблице АПЛ, временно покинув зону вылета.
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