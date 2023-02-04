«Эвертон» победил в АПЛ впервые с октября 2022-го – «Арсенал» в дебютной игре при Дайче

«Эвертон» прервал серию без побед в АПЛ.

«Ириски» дома обыграли « » в 22-м туре чемпионата Англии со счетом 1:0. До этого «Эвертон» не побеждал в турнире с 22 октября 2022 года – тогда обыграли «Кристал Пэлас» (3:0).

Таким образом, безвыигрышная серия «Эвертона» длилась 105 дней. прервал ее в своем первом же матче в качестве главного тренера команды.

« » набрал 18 очков и занимает 17-е место в таблице , временно покинув зону вылета.