«Эвертон» победил в АПЛ впервые с октября 2022-го – «Арсенал» в дебютной игре при Дайче

Теги Эвертон премьер-лига Англия Арсенал Шон Дайч Футбол

«Эвертон» прервал серию без побед в АПЛ.

«Ириски» дома обыграли «Арсенал» в 22-м туре чемпионата Англии со счетом 1:0. До этого «Эвертон» не побеждал в турнире с 22 октября 2022 года – тогда обыграли «Кристал Пэлас» (3:0).

Таким образом, безвыигрышная серия «Эвертона» длилась 105 дней. Шон Дайч прервал ее в своем первом же матче в качестве главного тренера команды.

«Эвертон» набрал 18 очков и занимает 17-е место в таблице АПЛ, временно покинув зону вылета.

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9 комментариев

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Амир Саетов
Virgin Поттер vs Gigachad Дайч
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Juve storia di un grande amore
Наконец-то выиграли, а то вообще жалко было Эвертон. С 22 октября не выигрывать - это жёстко конечно
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ALMANAC
Пришел. Поставил 4-5-1 с низкой линией. Сказал - в любой непонятной ситуации забрасывать на Ивоби или вешать в голову Кэлверт-Льюина. Победил.
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Великолепное ТРИО
Над кем-то издевается Эвертон, а над кем-то весь мир. Всему свое, Морган)
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Артем Андреев
Елагин сегодня пропустит пару пинт хорошего эля в честь появления новой гетеросексуальной команды в АПЛ.
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Donald J. Trump
1 матч без гения Лэмпзи и вот Эвертон уже вне зоны вылета.
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valek 211
Заслужили, просто арсенал Лондон недоаценил
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rigobersong
Причем не отскочили, а хорошо играли, Дайч за неделю игру поставил, в то время как Поттеру полгода не хватило и он до сих пор разводит миньонов фк Мема:)))
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Фарид Харисов
Эвертон забегал куда лучше, когда специальный спортивный рацион заменили на голубцы с г...
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-3
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