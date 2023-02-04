Гари Невилл: «Челси» беззуб в атаке. Несмотря на потраченные 600 млн фунтов, им нужно стать лучше. Поттеру предстоит большая работа»

Теги Гари Невилл Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

Гари Невилл отметил проблемы «Челси» в атаке. 

«Поттеру понадобится некоторое время. Несмотря на то, что они потратили 600 миллионов фунтов стерлингов, я изучил каждую линию команды и подумал, что им нужно стать лучше. Я не был впечатлен, но это займет много времени, нельзя судить их по этому поводу.

Поттеру предстоит проделать большую работу, чтобы превратить эту команду в единое целое. «Челси» беззуб в атаке, это настоящая проблема для них», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports. 

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34 комментария

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андрей калуцких
Ответ David Avagyan
Может лучше брать у него интервью относительно его роботы в Валенсии
Как смешны люди, которые пишут про Невилла и Валенсию. Он оказался в той же ситуации, что Тедеско с Шальке и Анчелотти с Эвертоном.....по такой ущербной логике - Тедеско и Анчи - дерьмовые тренеры? Примерно в той же ситуации, но проще - Клопп в Ливерпуле сейчас.....плетется на 10-м месте....это значит, что Клопп не тренер?
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GuruFutbola
Ответ David Avagyan
С 9 места у тебя усторевшие данные
Сегодня пуль играет с вилой, так что может даже с 11)
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Jaxongir Shodiev
Ответ vladimir.kostrichko
Я не понимаю почему Челси не купил чистого форварда...Это же надо было умудриться 500 лямов чисто расходовать на трансферы и не купить хотя бы одного чистого форварда, хотя бы из чемпионшипа....
Видимо лаже Боули понял, что позиция девятки в Челси проклята, поэтому и не стал
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ZarvuR2020
Ничоси, команде где много новичков ещё надо сыграться и поставить игру. Можно мне контракт эксперта как у Невилла?
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ZarvuR2020
Ответ vladimir.kostrichko
Я не понимаю почему Челси не купил чистого форварда...Это же надо было умудриться 500 лямов чисто расходовать на трансферы и не купить хотя бы одного чистого форварда, хотя бы из чемпионшипа....
Фофана чистый нап
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Добрый Ретроград
Ответ GuruFutbola
Слишком много новостей о середняке с 10 места)
Так денги-то уплочены)
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Krauvec Cool
Потеру было легче если бы америкос купил игроков под идеи тренера, а не просто всех кто блестит.
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Rainn
Ответ rigobersong
Карни Чуквуэмека, Чакванонсо Мадуэке такое ощущение, что челси набрал игроков из какого-то племени тумбы-юмбы:)) Следующий кто Чуквуезе?:))
Скучают по Чукотке
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vladimir.kostrichko
Ответ QWertY
Фофана для тебя шутка?
Без обид,но Фофана правда шутка))))))
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Максим Черкашин
Ответ vladimir.kostrichko
Я не понимаю почему Челси не купил чистого форварда...Это же надо было умудриться 500 лямов чисто расходовать на трансферы и не купить хотя бы одного чистого форварда, хотя бы из чемпионшипа....
Они Фофану взяли центральный нападающий.
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Максим Черкашин
Не болельщик Челси, но смотрел матч с Фулхемом. И видно, что команда не сыграна пас не в попад обрезы. Опасные моменты создавал защитник Джеймс. Нужно время, болельщикам Челси терпения.😎
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zer
Поттеру предстоит сделать Вингардиум Левиоса из Челси
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David Avagyan
Ответ Пользователь Имени
Надо чаще брать интервью у Гари относительно работы Поттера
Может лучше брать у него интервью относительно его роботы в Валенсии
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Den-is
Потратили 600 лямов, а могли Мбаппе купить на половину и закрыли бы самую проблемную зону) Ну что за дилетанты))) Ну и Энцо на 120, так уж и быть. Ну и на остатки защитников) И все, проблема решена
Мбаппе с Кунку бы шороха навели, а Энцо бы им пасы раздавал. И не нужен никакой Мудрик, ни Мадуке, ни остальные ноунеймы.
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mj23.net
Ответ Старый Сухи
Чесли нужен Дрогба или Диего Коста.
Да и Лэмпард не помешал бы в центр. Он как раз свободен сейчас. А то играют какие-то ноунеймы. Галлахеры Маунты...
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Пользователь Имени
Надо чаще брать интервью у Гари относительно работы Поттера
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David Avagyan
Ответ GuruFutbola
Слишком много новостей о середняке с 10 места)
С 9 места у тебя усторевшие данные
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werowolf-gears
Ответ vladimir.kostrichko
Я не понимаю почему Челси не купил чистого форварда...Это же надо было умудриться 500 лямов чисто расходовать на трансферы и не купить хотя бы одного чистого форварда, хотя бы из чемпионшипа....
За 20 лет там только два напа круто отыграли - Дрогба и Коста, все. Проклятый клуб для нападающих - туда Холланда купи, не факт что забивать будет
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QWertY
Ответ Sevuska
« Может быть к лету « добавил тёзка 😎
Гарик и Гари разные имена, Гарик)
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Sevuska
« Может быть к лету « добавил тёзка 😎
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Hlopcheg
Ответ vladimir.kostrichko
Я не понимаю почему Челси не купил чистого форварда...Это же надо было умудриться 500 лямов чисто расходовать на трансферы и не купить хотя бы одного чистого форварда, хотя бы из чемпионшипа....
Из Мольде купили форварда…
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Aleksey Yashin
"Я не был впечатлен, но это займет много времени, нельзя судить их по этому поводу"
Даже зная о чем новость, не очень понятно что тут имеется ввиду)
Челси понадобится много времени, чтобы впечатлить Невилла, и не стоит их за это судить?)
Без подтекста так вообще просто набор фраз.
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Vlad Emelin
Ответ vladimir.kostrichko
Я не понимаю почему Челси не купил чистого форварда...Это же надо было умудриться 500 лямов чисто расходовать на трансферы и не купить хотя бы одного чистого форварда, хотя бы из чемпионшипа....
Жалко Челси не наняли vladimir kostrichko, который грамотно распорядился бы с 500 лямами
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GuruFutbola
Слишком много новостей о середняке с 10 места)
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dArkognan
Ответ Max Zhomkov
баз шансов. все под давлением. Боули походу дела реально из тех кто в football manager в реальности хочет поиграть. максимум в лигу конференций залетят
Будут без еврокубков. Даже Вангой быть не надо.
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