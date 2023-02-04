Гари Невилл: «Челси» беззуб в атаке. Несмотря на потраченные 600 млн фунтов, им нужно стать лучше. Поттеру предстоит большая работа»
Гари Невилл отметил проблемы «Челси» в атаке.
«Поттеру понадобится некоторое время. Несмотря на то, что они потратили 600 миллионов фунтов стерлингов, я изучил каждую линию команды и подумал, что им нужно стать лучше. Я не был впечатлен, но это займет много времени, нельзя судить их по этому поводу.
Поттеру предстоит проделать большую работу, чтобы превратить эту команду в единое целое. «Челси» беззуб в атаке, это настоящая проблема для них», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.
Мбаппе с Кунку бы шороха навели, а Энцо бы им пасы раздавал. И не нужен никакой Мудрик, ни Мадуке, ни остальные ноунеймы.
Даже зная о чем новость, не очень понятно что тут имеется ввиду)
Челси понадобится много времени, чтобы впечатлить Невилла, и не стоит их за это судить?)
Без подтекста так вообще просто набор фраз.