Арбитр из Австралии Щетинин: «Хочу, чтобы ВАР не было. Наш футбол умер, стал скучен. Ошибки – часть футбола»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Австралия судьи Sports.ru Лига чемпионов Азии видеоповторы Антон Щетинин Футбол

Российский арбитр выступил против системы ВАР в футболе.

Антон Щетинин переехал в Австралию из Санкт-Петербурга в 20 лет.

– У тебя особое отношение к ВАР.

– Я бы хотел, чтобы ВАР не было, чтобы судьи допускали ошибки и люди говорили об этом.

Наш футбол умер – стал скучен. У нас был судья, которого смотрели, потому что он каждую игру допускал ошибку. Знали: сейчас что-то будет! Ошибки – часть футбола.

– Как часто судьи после просмотра оставляют свое решение в силе?

– Такие случаи были, но редки. Если судья в итоге прав, флаг ему в руки.

Но если был вариант его спасти, а он от него отказался – это двойная ошибка. Если бы в Азиатской Лиге чемпионов такое случилось, можно заканчивать карьеру, – сказал Щетинин, который работал лайнсменом и ассистентом ВАР на ЧМ-2022.

«Хочу футбол без ВАР – чтобы судьи допускали ошибки». Русский рефери, который уехал в Австралию и работал на ЧМ-22

5 комментариев

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Пенс
глор бчк, похоже.
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Честный контроль
Говоря "наш футбол" он имеет ввиду австралийский надеюсь. А то как то не последовательно получается.
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CriminalJoint62
Anton SHITinin
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Last Hero
Хочу медицину без рентгенов и мрт, чтобы врачи допускали ошибки, без этого скучно
+8
-2
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ХавиГави_Паратрупер
"Хотел бы, чтобы ВАР не было. И проверок на полиграфе. И камер в подтрибунных помещениях. И микрофонов в судейской."😢
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+2
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