Арбитр из Австралии Щетинин: «Хочу, чтобы ВАР не было. Наш футбол умер, стал скучен. Ошибки – часть футбола»
Российский арбитр выступил против системы ВАР в футболе.
Антон Щетинин переехал в Австралию из Санкт-Петербурга в 20 лет.
– У тебя особое отношение к ВАР.
– Я бы хотел, чтобы ВАР не было, чтобы судьи допускали ошибки и люди говорили об этом.
Наш футбол умер – стал скучен. У нас был судья, которого смотрели, потому что он каждую игру допускал ошибку. Знали: сейчас что-то будет! Ошибки – часть футбола.
– Как часто судьи после просмотра оставляют свое решение в силе?
– Такие случаи были, но редки. Если судья в итоге прав, флаг ему в руки.
Но если был вариант его спасти, а он от него отказался – это двойная ошибка. Если бы в Азиатской Лиге чемпионов такое случилось, можно заканчивать карьеру, – сказал Щетинин, который работал лайнсменом и ассистентом ВАР на ЧМ-2022.
«Хочу футбол без ВАР – чтобы судьи допускали ошибки». Русский рефери, который уехал в Австралию и работал на ЧМ-22
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