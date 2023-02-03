Арбитр из Австралии Щетинин: «Хочу, чтобы ВАР не было. Наш футбол умер, стал скучен. Ошибки – часть футбола»

Российский арбитр выступил против системы ВАР в футболе.

Антон Щетинин переехал в Австралию из Санкт-Петербурга в 20 лет.

– У тебя особое отношение к ВАР.

– Я бы хотел, чтобы ВАР не было, чтобы судьи допускали ошибки и люди говорили об этом.

Наш футбол умер – стал скучен. У нас был судья, которого смотрели, потому что он каждую игру допускал ошибку. Знали: сейчас что-то будет! Ошибки – часть футбола.

– Как часто судьи после просмотра оставляют свое решение в силе?

– Такие случаи были, но редки. Если судья в итоге прав, флаг ему в руки.

Но если был вариант его спасти, а он от него отказался – это двойная ошибка. Если бы в Азиатской Лиге чемпионов такое случилось, можно заканчивать карьеру, – сказал Щетинин, который работал лайнсменом и ассистентом ВАР на ЧМ-2022.

«Хочу футбол без ВАР – чтобы судьи допускали ошибки». Русский рефери, который уехал в Австралию и работал на ЧМ-22