«Ман Сити» потерял 3 очка из-за ВАР в этом сезоне АПЛ. Лишь у «Лидса» больше – 5 баллов
Определен клуб, который лишился наибольшего количества очков из-за ВАР в АПЛ.
ESPN опубликовал подсчеты, из которых было определено, что больше всех очков из-за видеоповторов потерял «Лидс».
Команда тренера Джесси Марша не получила дополнительные пять очков из-за решений, которые ВАР принимал не в их пользу.
«Манчестер Сити» и «Вест Хэм» делят вторую строчку в этом рейтинге – команды могли бы иметь в турнирной таблице на три балла больше.
Третьими в списке идут «Брайтон» и «Эвертон», которые недобрали по два очка из-за ВАР.
«Ливерпуль» заработал 6 очков благодаря ВАР – больше всех в этом сезоне АПЛ. «МЮ» в тройке – 3 балла
Лезть в дебри кого-то там и кто ’тащит’ в АПЛ -- я не собираюсь.
Выходит , что если бы не вмешивался ВАР для исправления ошибочных решений , то судьи в поле лишили бы Ливерпуль 6-и законных очков, а Сити бы заработал лишние 3-и очка.
Так что наоборот получается, что тут благоприятная почва для ’теорий заговоров’ от скузерских конспирологов)
Liverpool +4