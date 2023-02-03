«Ман Сити» потерял 3 очка из-за ВАР в этом сезоне АПЛ. Лишь у «Лидса» больше – 5 баллов

Определен клуб, который лишился наибольшего количества очков из-за ВАР в .

ESPN опубликовал подсчеты, из которых было определено, что больше всех очков из-за видеоповторов потерял « ».

Команда тренера Джесси Марша не получила дополнительные пять очков из-за решений, которые ВАР принимал не в их пользу.

« » и « » делят вторую строчку в этом рейтинге – команды могли бы иметь в турнирной таблице на три балла больше.

Третьими в списке идут « » и «Эвертон», которые недобрали по два очка из-за ВАР.

«Ливерпуль» заработал 6 очков благодаря ВАР – больше всех в этом сезоне АПЛ. «МЮ» в тройке – 3 балла