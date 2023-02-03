«Ман Сити» потерял 3 очка из-за ВАР в этом сезоне АПЛ. Лишь у «Лидса» больше – 5 баллов

Теги Вест Хэм Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Лидс Брайтон видеоповторы Футбол

Определен клуб, который лишился наибольшего количества очков из-за ВАР в АПЛ.

ESPN опубликовал подсчеты, из которых было определено, что больше всех очков из-за видеоповторов потерял «Лидс».

Команда тренера Джесси Марша не получила дополнительные пять очков из-за решений, которые ВАР принимал не в их пользу.

«Манчестер Сити» и «Вест Хэм» делят вторую строчку в этом рейтинге – команды могли бы иметь в турнирной таблице на три балла больше.

Третьими в списке идут «Брайтон» и «Эвертон», которые недобрали по два очка из-за ВАР.

«Ливерпуль» заработал 6 очков благодаря ВАР – больше всех в этом сезоне АПЛ. «МЮ» в тройке – 3 балла

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леван Мкртчян
Ответ ман сити фейк
Как ты будешь объяснять гол Ньюкаслу 99 минуте при пяти добавленной
Я ничего объяснять не собираюсь. Я лишь прокомментировал как можно логически правильно трактовать и оценивать данное исследование от ESPN.
Лезть в дебри кого-то там и кто ’тащит’ в АПЛ -- я не собираюсь.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
f0mk4
Где тут те, кто с пеной у рта доказывал мне две недели назад ,что МС купил вар?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ман сити фейк
Ответ Леван Мкртчян
Ну, если быть честным, то тут наоборот получается . Выходит , что если бы не вмешивался ВАР для исправления ошибочных решений , то судьи в поле лишили бы Ливерпуль 6-и законных очков, а Сити бы заработал лишние 3-и очка. Так что наоборот получается, что тут благоприятная почва для ’теорий заговоров’ от скузерских конспирологов)
Как ты будешь объяснять гол Ньюкаслу 99 минуте при пяти добавленной
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эксперимент
Ответ Леван Мкртчян
Ну, если быть честным, то тут наоборот получается . Выходит , что если бы не вмешивался ВАР для исправления ошибочных решений , то судьи в поле лишили бы Ливерпуль 6-и законных очков, а Сити бы заработал лишние 3-и очка. Так что наоборот получается, что тут благоприятная почва для ’теорий заговоров’ от скузерских конспирологов)
Вообще-то не получается, потому что мы не знаем какое решение ошибочно судьи или вар. Например офсайд в матче МЮ - Сити.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
андрей кольцов
Ответ #SharkTeam
Вот норм ссылка https://www.espn.com/soccer/english-premier-league/story/4722849/how-var-decisions-have-affected-every-premier-league-club-in-2022-23 Liverpool +4
Что же это получается? Болельщики ливерпуля пишут, что они постоянно очки из-за судейских ошибок теряют, а пока очки по факту потерял только клопп
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леван Мкртчян
Ответ #SharkTeam
щас ливерпульские расскажут за судей)
Ну, если быть честным, то тут наоборот получается .
Выходит , что если бы не вмешивался ВАР для исправления ошибочных решений , то судьи в поле лишили бы Ливерпуль 6-и законных очков, а Сити бы заработал лишние 3-и очка.

Так что наоборот получается, что тут благоприятная почва для ’теорий заговоров’ от скузерских конспирологов)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
Занимательная стата особенно по disallowed goals)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ман Сити
Как минимум 3 очка из фейк офсайда против маню. Еще 1 очко из-за чистого отмененного гола против порта. На самом деле там было больше ошибок в пользу соперников Сити.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
Вот норм ссылка https://www.espn.com/soccer/english-premier-league/story/4722849/how-var-decisions-have-affected-every-premier-league-club-in-2022-23
Liverpool +4
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
щас ливерпульские расскажут за судей)
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ман сити фейк
Судейские проекты получили по 3 и 6 баллов лишними
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамаль Хайдаров
Ответ SamSam
После Ювентуса, читается очень опасно)
😁😁😁😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SamSam
После Ювентуса, читается очень опасно)
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий