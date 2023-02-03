«Ливерпуль» заработал 6 очков благодаря ВАР – больше всех в этом сезоне АПЛ. «МЮ» в тройке – 3 балла
«Ливерпуль» получил больше всего очков в АПЛ от решений ВАР.
ESPN подсчитал, что команда Юргена Клоппа записала в свой актив дополнительные шесть очков за счет решений видеоассистентов в их пользу.
В качестве примеров приводятся следующие моменты: незасчитанный гол Фила Фодена в матче против «Манчестер Сити» (победа «Ливерпуля» со счетом 1:0), гол Мохамеда Салаха, который был засчитан после просмотра ВАР (3:3 с «Брайтоном»), незасчитанный гол Конора Коуди из-за офсайда (0:0 с «Эвертоном»), а также незасчитанный гол Кая Хавертца (0:0 с «Челси»).
На втором месте в данном рейтинге занимает «Астон Вилла» – команда заработала на четыре очка больше благодаря ВАР.
Третью позицию делят сразу три команды – это «Манчестер Юнайтед», «Брентфорд» и «Кристал Пэлас». Решения видеоарбитров принесли клубам на три очка больше.
«Ньюкаслу» видеоповторы позволили получить на два балла больше.
«Ман Сити» потерял 3 очка из-за ВАР в этом сезоне АПЛ. Лишь у «Лидса» больше – 5 баллов
Но обмануть сложно. Все мы видели вечные нырки Салаха на левые пенки, голы на 100-й минуте при паре добавленных или вот эту официальную стату.