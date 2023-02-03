«Ливерпуль» заработал 6 очков благодаря ВАР – больше всех в этом сезоне АПЛ. «МЮ» в тройке – 3 балла

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ньюкасл Астон Вилла премьер-лига Англия Кристал Пэлас Брентфорд Футбол

«Ливерпуль» получил больше всего очков в АПЛ от решений ВАР.

ESPN подсчитал, что команда Юргена Клоппа записала в свой актив дополнительные шесть очков за счет решений видеоассистентов в их пользу.

В качестве примеров приводятся следующие моменты: незасчитанный гол Фила Фодена в матче против «Манчестер Сити» (победа «Ливерпуля» со счетом 1:0), гол Мохамеда Салаха, который был засчитан после просмотра ВАР (3:3 с «Брайтоном»), незасчитанный гол Конора Коуди из-за офсайда (0:0 с «Эвертоном»), а также незасчитанный гол Кая Хавертца (0:0 с «Челси»).

На втором месте в данном рейтинге занимает «Астон Вилла» – команда заработала на четыре очка больше благодаря ВАР.

Третью позицию делят сразу три команды – это «Манчестер Юнайтед», «Брентфорд» и «Кристал Пэлас». Решения видеоарбитров принесли клубам на три очка больше.

«Ньюкаслу» видеоповторы позволили получить на два балла больше.

«Ман Сити» потерял 3 очка из-за ВАР в этом сезоне АПЛ. Лишь у «Лидса» больше – 5 баллов

14 комментариев

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Yuri Ten
Ну не зря лиВАРпуль
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Artuom Batishev
Ответ Born is the King
Клоп:"Отказываюсь отвечать без своего адвоката.Я не понимаю, как это возможно"
Тут же не сказано, что Ливерпулю подарили очки, что их тянут. Это всеголишь те эпизоды, когда вар вмешался и изменил решение судьи. Тоесть выходит, что если бы не вар, Ливерпуль не досчитались бы ВЕРНЫХ 6 очков. Они считают ведь, что вар прав 😉
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Ман Сити
А как например считать ошибку судьи который не удалил Ван Дейка за удар прямой ногой игрока Эвертона? Ливер намного больше очков перебрал из-за ошибок судей, чем ткут написано.
+2
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Ман Сити
Ответ Дмитрий Шарапов
Лишь доказывает что судьи топят Ливерпуль.
Отменив чистый гол Фодена
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Nuraly Amirov
Как считали? Вроде арифметика простая: с сити +2, с Брайтоном +1, с Эвертоном +1, с Челси +1, никак не могу сложить 2+3 и получить 6, в чем прикол?
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-1
-1
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Дмитрий Шарапов
Лишь доказывает что судьи топят Ливерпуль.
+2
-2
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Владимир Долгополов
Ответ GuruFutbola
Интересно мнение юзера под ником «ман сити»
Нееет
+3
0
+3
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Ман Сити
Ответ Madhamish
Да там один лево засчитанный мяч из офсайда уже три очка МЮ дает.
Да но как видишь и ливер вытянули против Сити и маню, не зря глава АПЛ говорил что сделает все лишь бы Сити не становился чепмпионом.
+5
-3
+2
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Ман Сити
Смешно читать когда болелы проекта с 2019 отрицают как тянут их Ливер. При этом чтобы снизить градус вечно орут что якобы их топят, а тащат другие клубы.

Но обмануть сложно. Все мы видели вечные нырки Салаха на левые пенки, голы на 100-й минуте при паре добавленных или вот эту официальную стату.
+4
-4
0
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Born is the King
Клоп:"Отказываюсь отвечать без своего адвоката.Я не понимаю, как это возможно"
+4
-3
+1
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Madhamish
Да там один лево засчитанный мяч из офсайда уже три очка МЮ дает.
+5
-6
-1
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NottinghamForest79
НА ВАРЕ ЖИВЕТ МЮ
+2
-4
-2
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Андрей Хенто
Все-таки ВАР отличная штука, конечно не идеальна, но гораздо более справедливым стал футболом, но требует ещё доработки, безусловно.
+14
-2
+12
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GuruFutbola
Интересно мнение юзера под ником «ман сити»
+3
-5
-2
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