«Ливерпуль» заработал 6 очков благодаря ВАР – больше всех в этом сезоне АПЛ. «МЮ» в тройке – 3 балла

« » получил больше всего очков в от решений ВАР.

ESPN подсчитал, что команда Юргена Клоппа записала в свой актив дополнительные шесть очков за счет решений видеоассистентов в их пользу.

В качестве примеров приводятся следующие моменты: незасчитанный гол Фила Фодена в матче против «Манчестер Сити» (победа «Ливерпуля» со счетом 1:0), гол Мохамеда Салаха, который был засчитан после просмотра ВАР (3:3 с «Брайтоном»), незасчитанный гол Конора Коуди из-за офсайда (0:0 с «Эвертоном»), а также незасчитанный гол Кая Хавертца (0:0 с «Челси»).

На втором месте в данном рейтинге занимает « » – команда заработала на четыре очка больше благодаря ВАР.

Третью позицию делят сразу три команды – это « », «Брентфорд» и «Кристал Пэлас». Решения видеоарбитров принесли клубам на три очка больше.

« » видеоповторы позволили получить на два балла больше.

«Ман Сити» потерял 3 очка из-за ВАР в этом сезоне АПЛ. Лишь у «Лидса» больше – 5 баллов