Жота возобновит тренировки с «Ливерпулем» на следующей неделе, он не играл с октября. 21 февраля – матч с «Реалом»

У Диогу Жоты есть шанс сыграть против « ».

Главный тренер « » Юрген Клопп заявил, что полузащитник уже начал тренироваться, а со следующей недели включится в тренировочный процесс без ограничений.

Португальский хавбек получил повреждение икроножной мышцы в октябре 2022 года. Из-за травмы Жота пропустил ЧМ-2022 в Катаре.

На 21 февраля запланирован первый матч 1/8 финала между «Ливерпулем» и «Реалом».