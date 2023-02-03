Жота возобновит тренировки с «Ливерпулем» на следующей неделе, он не играл с октября. 21 февраля – матч с «Реалом»
У Диогу Жоты есть шанс сыграть против «Реала».
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что полузащитник уже начал тренироваться, а со следующей недели включится в тренировочный процесс без ограничений.
Португальский хавбек получил повреждение икроножной мышцы в октябре 2022 года. Из-за травмы Жота пропустил ЧМ-2022 в Катаре.
На 21 февраля запланирован первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».
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