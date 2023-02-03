Жота возобновит тренировки с «Ливерпулем» на следующей неделе, он не играл с октября. 21 февраля – матч с «Реалом»

Теги Ливерпуль Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Диогу Жота Футбол

У Диогу Жоты есть шанс сыграть против «Реала».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что полузащитник уже начал тренироваться, а со следующей недели включится в тренировочный процесс без ограничений.

Португальский хавбек получил повреждение икроножной мышцы в октябре 2022 года. Из-за травмы Жота пропустил ЧМ-2022 в Катаре.

На 21 февраля запланирован первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

7 комментариев

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Хазбик Абдурозик
Всё будет зависит от состоянии ВВД и в том числе хорошая форма атакующая линия Ливерпулья против реала
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Asuev
Это хорошо! У Жоты инстинкт убийцы, как раз этого Ливерпулю сейчас не хватает в атаке
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Арман Мартиросян
Это конечно хорошие новости, но когда вспоминаю, что против Реала выйдет пара ЦЗ Матип и Гомес, то уйти в запой хочется.
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Direct free kick
Теперь портовик может вытеснить МанЮ с 4-ого места
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corazón blanco
Ответ Сергей Пацаваца
Судя по лазарету против левого защитника Камавингы будет играть перспективный правый атакующий вингер по имени Джеймс
А ещё ведь до игры сколько матчей у клубов, чувствую такими темпами из основных будут только старички Милнер и Модрич, да Куртуа с Алиссоном. Просто катастрофа. Такие игры хочется видеть в сильнейших составах.
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Сергей Пацаваца
Судя по лазарету против левого защитника Камавингы будет играть перспективный правый атакующий вингер по имени Джеймс
+6
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+6
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Матвей Баранов
Есть ощущение, что лучше не выпускать раньше времени. А то обратно в лазарет
+3
0
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