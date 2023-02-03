Паулиста извинился за фол на Винисиусе: «Не хотел причинить ему боль. «Валенсия» в тяжелой ситуации, поэтому трудно контролировать нервы»

извинился за грубый фол на .

На 72-й минуте перенесенной игры 17-го тура между « » и «Валенсией» (2:0) защитник на фланге с размаха ударил ногой Винисиуса, пробегающего мимо него с мячом. За это главный судья Хавьер Альберола Рохас показал ему красную карточку.

«Я принимаю критику и красную карточку, не горжусь этим. Я жесткий игрок, но благородный. Я уважаю Винисиуса, и у меня не было намерения причинить ему боль.

Наш великий клуб через многое проходит, мы находимся в тяжелой ситуации, поэтому чувства накалены до предела. Иногда трудно контролировать нервы.

Я не справился с этим и прошу прощения от всего сердца. Простите, фанаты. Мы будем бороться до конца, чтобы переломить эту ситуацию. Пусть никто не сомневается в нас, – написал Паулиста в инстаграме.