Паулиста извинился за фол на Винисиусе: «Не хотел причинить ему боль. «Валенсия» в тяжелой ситуации, поэтому трудно контролировать нервы»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига судьи Габриэл Паулиста соцсети Хавьер Альберола Рохас Винисиус Жуниор Футбол

Габриэл Паулиста извинился за грубый фол на Винисиусе Жуниоре.

На 72-й минуте перенесенной игры 17-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Валенсией» (2:0) защитник на фланге с размаха ударил ногой Винисиуса, пробегающего мимо него с мячом. За это главный судья Хавьер Альберола Рохас показал ему красную карточку.

«Я принимаю критику и красную карточку, не горжусь этим. Я жесткий игрок, но благородный. Я уважаю Винисиуса, и у меня не было намерения причинить ему боль.

Наш великий клуб через многое проходит, мы находимся в тяжелой ситуации, поэтому чувства накалены до предела. Иногда трудно контролировать нервы.

Я не справился с этим и прошу прощения от всего сердца. Простите, фанаты. Мы будем бороться до конца, чтобы переломить эту ситуацию. Пусть никто не сомневается в нас, – написал Паулиста в инстаграме.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Niko [Ars]
А шо, достойные слова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bostonKG
Мог реально поломать игрока , даже не знаю как его называть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Ну хоть извинился, понимаю, вспылил, но уж слишком агрессивно атаковал Винисиуса. Но наказали еще весьма лояльно, только двумя матчами дисквалификации.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ILIILI
Грязно сыграл, минус два очка из кармы. Извинился — плюс одно. Итого всё равно в минусе.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий