Пирс считает, что «Ньюкасл» выиграет Кубок английской лиги: «То, что они делают в этом году, просто невероятно. Хау проделал блестящую работу»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл Стюарт Пирс премьер-лига Англия Кубок английской лиги Киран Триппьер Эдди Хау Ник Поуп Мигель Альмирон Жоэлинтон Бруно Гимараэс Футбол

Стюарт Пирс считает, что «Ньюкасл» выиграет Кубок английской лиги.

«Ньюкасл» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в финале турнира. Матч пройдет 26 февраля на «Уэмбли».

«У меня есть смутное подозрение, что «Ньюкасл» победит. Они опережают график на четыре или пять лет. В прошлом году люди говорили, что с приходом денег «Ньюкасл» сможет претендовать на попадание в топ-6 [АПЛ].

Все думали: «Да, да, да. Я все это уже слышал». Но то, что они делают в этом году, просто невероятно. У них лучшая оборона в лиге. Эдди Хау сделал блестящие приобретения.

Бруно Гимараэс, Киран Триппьер, Ник Поуп и Дэн Берн смотрятся великолепно. Хау изменил Мигеля Альмирона и Жоэлинтона. Эдди проделал блестящую работу.

Атмосфера в клубе сейчас просто невероятная, клуб на ходу и абсолютно заслуженно», – сказал экс-игрок сборной Англии в интервью talkSPORT

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20 комментариев

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Dm Kznts
Практически уверен что в хорошие плодовитые на трофеи времена при САФе он на этот финал резерв бы выставил.
Но сейчас другое время и Эрику будет важен этот трофей и выставит основу даже если она будет с ног падать
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<~Inter~>
Ответ QWertY
Надеюсь Ньюкасл не вылетит из 4ки, ибо с ЛЧ звездные игроки охотнее будут идти в клуб уже этим летом
Пока не видно клуба который сможет покрыть такой отрыв и сам Ньюкасл не кажется командой которая в одночасье развалится
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Алан Кайтуков
Ответ Мария Голденштерн
Далеко не факт. Особенно Челси и Ливерпуля, которые полностью провалили этот сезон. Ньюкасл будет стабильно набирать очки со средняками и у топов крови попьёт ещё. Топы вроде Арсенала или МС, скорее всего, обыграют Ньюкасл, но сильной потери очков быть не должно. Мой прогноз - топ 4 по итогу сезона железно.
Челси и ливер провалили сезон.. Но у Ньюкасла они очки точно отберут.. И я бы не был уверен что с середняками они стабильно будут набирать.. Так что насчёт зоны ЛЧ готов поспорить
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Мария Голденштерн
Ответ Алан Кайтуков
Ньюкасл конечно вылетит из ЛЧ зоны.. Пойдут игры с топ клубами которые к концу мотивированны.. Игроки не особого класса.. Играет сейчас чисто по тренеру и на морально волевых. Профессионализма не хватит.. И ливер и Челси и тот обгонят их
Далеко не факт. Особенно Челси и Ливерпуля, которые полностью провалили этот сезон. Ньюкасл будет стабильно набирать очки со средняками и у топов крови попьёт ещё. Топы вроде Арсенала или МС, скорее всего, обыграют Ньюкасл, но сильной потери очков быть не должно. Мой прогноз - топ 4 по итогу сезона железно.
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Nick Powell
Учитывая, что у МЮ в 2 раза больше матчей в феврале и ротацию(её отсутствие) у ЭТХ, вполне себе Ньюкасл может победить за счёт более свежих игроков
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Lindeman
Ответ Dm Kznts
я уже подумал что морган пирс опять тут как тут ))
Спортс тоже любит кликбейтные заголовки
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krealpmoney
Ответ max mamaika
Это не тот Пирс
хаххаха, прикол, спорц уже столько этого Моргана напостил, он мне теперь везде мерещится видимо)
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Дима Берин
Ответ Dm Kznts
я уже подумал что морган пирс опять тут как тут ))
Спортс люрешил кликбейтнуть. Сейчас любое высказывание против мю воспринимается, как будто это Морган сказал, вот они и используют это. Уровень журналистики в России!
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max mamaika
Ответ krealpmoney
Я тоже хочу чтобы Ньюкасл выиграл - всегда классно, когда выигрывает кто-то, кто еще этого не делал, плюс Ньюкасл реально очень нравится в этом сезоне (да и в прошлом хорошо заканчивали), без особых бешеных трат и с крутым тренером делают дела, могу пожелать только больших успехов. А вот Пирс тут опять просто прибёг камень в огород МЮ кинуть, странно что напрямик не выдал, что без Роналду МЮ в финале ловить нечего))
Это не тот Пирс
+4
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+4
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Алан Кайтуков
Ньюкасл конечно вылетит из ЛЧ зоны.. Пойдут игры с топ клубами которые к концу мотивированны.. Игроки не особого класса.. Играет сейчас чисто по тренеру и на морально волевых. Профессионализма не хватит.. И ливер и Челси и тот обгонят их
0
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krealpmoney
Я тоже хочу чтобы Ньюкасл выиграл - всегда классно, когда выигрывает кто-то, кто еще этого не делал, плюс Ньюкасл реально очень нравится в этом сезоне (да и в прошлом хорошо заканчивали), без особых бешеных трат и с крутым тренером делают дела, могу пожелать только больших успехов.

А вот Пирс тут опять просто прибёг камень в огород МЮ кинуть, странно что напрямик не выдал, что без Роналду МЮ в финале ловить нечего))
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-3
-3
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Совесть Черданцева
Я подумал, что это Пирс Морган 😂😂
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fatei4
Пирс здорового человека
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QWertY
Надеюсь Ньюкасл не вылетит из 4ки, ибо с ЛЧ звездные игроки охотнее будут идти в клуб уже этим летом
+11
-1
+10
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Rule1
Сороки прорываются в бешенном темпе,есть ощущения что в АПЛ новый игрок с которым придётся считаться
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0
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Burel
Ответ DolJun
как ты можешь так говорить про главный трофей в карьере твоего любимого гвардиолы??
что-то ты преувеличиваешь. Я вообще за Арсенал в чемпионской гонке, а ранее за Ливерпуль
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-4
-4
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Александр Стамболцян
Ответ Dm Kznts
я уже подумал что морган пирс опять тут как тут ))
Тоже так думал.
+1
-2
-1
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DolJun
Ответ Burel
да всем пофигу на этот недокубок лиги
как ты можешь так говорить про главный трофей в карьере твоего любимого гвардиолы??
+5
-4
+1
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Burel
да всем пофигу на этот недокубок лиги
+1
-9
-8
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Dm Kznts
я уже подумал что морган пирс опять тут как тут ))
+7
-1
+6
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