Пирс считает, что «Ньюкасл» выиграет Кубок английской лиги: «То, что они делают в этом году, просто невероятно. Хау проделал блестящую работу»
Стюарт Пирс считает, что «Ньюкасл» выиграет Кубок английской лиги.
«Ньюкасл» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в финале турнира. Матч пройдет 26 февраля на «Уэмбли».
«У меня есть смутное подозрение, что «Ньюкасл» победит. Они опережают график на четыре или пять лет. В прошлом году люди говорили, что с приходом денег «Ньюкасл» сможет претендовать на попадание в топ-6 [АПЛ].
Все думали: «Да, да, да. Я все это уже слышал». Но то, что они делают в этом году, просто невероятно. У них лучшая оборона в лиге. Эдди Хау сделал блестящие приобретения.
Бруно Гимараэс, Киран Триппьер, Ник Поуп и Дэн Берн смотрятся великолепно. Хау изменил Мигеля Альмирона и Жоэлинтона. Эдди проделал блестящую работу.
Атмосфера в клубе сейчас просто невероятная, клуб на ходу и абсолютно заслуженно», – сказал экс-игрок сборной Англии в интервью talkSPORT
Но сейчас другое время и Эрику будет важен этот трофей и выставит основу даже если она будет с ног падать
А вот Пирс тут опять просто прибёг камень в огород МЮ кинуть, странно что напрямик не выдал, что без Роналду МЮ в финале ловить нечего))