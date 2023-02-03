Пирс считает, что «Ньюкасл» выиграет Кубок английской лиги: «То, что они делают в этом году, просто невероятно. Хау проделал блестящую работу»

считает, что «Ньюкасл» выиграет Кубок английской лиги.

«Ньюкасл» сыграет с « » в финале турнира. Матч пройдет 26 февраля на «Уэмбли».

«У меня есть смутное подозрение, что « » победит. Они опережают график на четыре или пять лет. В прошлом году люди говорили, что с приходом денег «Ньюкасл» сможет претендовать на попадание в топ-6 [ ].

Все думали: «Да, да, да. Я все это уже слышал». Но то, что они делают в этом году, просто невероятно. У них лучшая оборона в лиге. Эдди Хау сделал блестящие приобретения.

Бруно Гимараэс, Киран Триппьер, Ник Поуп и Дэн Берн смотрятся великолепно. Хау изменил Мигеля Альмирона и Жоэлинтона. Эдди проделал блестящую работу.

Атмосфера в клубе сейчас просто невероятная, клуб на ходу и абсолютно заслуженно», – сказал экс-игрок сборной Англии в интервью talkSPORT