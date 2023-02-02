Левандовски судится со своим экс-агентом. Роберт обвиняет Кухарского в шантаже, а тот заявляет, что футболист присвоил деньги их компании
В Польше начался судебный процесс с участием Роберта Левандовского и его бывшего агента.
Цезари Кухарски обвиняет нападающего «Барселоны» в том, что тот переводил деньги со счетов их компании на личные счета его и жены Анны без ведома партнера. Левандовски, в свою очередь, обвиняет своего экс-агента в шантаже. В качестве доказательства он привел запись разговоров с Кухарским.
Роберт предоставил суду записи трех разговоров, состоявшихся в период с февраля 2018 года по январь 2020-го. Кухарски заявляет, что они были отредактированы.
Спор между сторонами идет уже несколько лет. Футболист и его бывший представитель провели ряд встреч, чтобы его урегулировать, но так и не достигли договоренности.
Кухарски был агентом Левандовского с 2010 по 2018 год. Сейчас интересы игрока представляет Пини Захави.
Гражданский иск связан с ссудой в 2,5 миллиона евро, которую RL Management предоставила в октябре 2015 года семье Левандовского. В итоге деньги были списаны с баланса компании и перешли на счет Левандовского в Польше.
А в новости четко указано ,что это дело длится несколько лет. А значит зародилось и большую часть продолжалось ,по-времени, в Баварии.
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