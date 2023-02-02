Левандовски судится со своим экс-агентом. Роберт обвиняет Кухарского в шантаже, а тот заявляет, что футболист присвоил деньги их компании

Теги Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Цезари Кухарски агенты Футбол

В Польше начался судебный процесс с участием Роберта Левандовского и его бывшего агента.

Цезари Кухарски обвиняет нападающего «Барселоны» в том, что тот переводил деньги со счетов их компании на личные счета его и жены Анны без ведома партнера. Левандовски, в свою очередь, обвиняет своего экс-агента в шантаже. В качестве доказательства он привел запись разговоров с Кухарским. 

Роберт предоставил суду записи трех разговоров, состоявшихся в период с февраля 2018 года по январь 2020-го. Кухарски заявляет, что они были отредактированы. 

Спор между сторонами идет уже несколько лет. Футболист и его бывший представитель провели ряд встреч, чтобы его урегулировать, но так и не достигли договоренности. 

Кухарски был агентом Левандовского с 2010 по 2018 год. Сейчас интересы игрока представляет Пини Захави. 

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24 комментария

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DekiB
Пшецка разборовка
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бек саидов
Ответ Momos
Очередной каталонский мошенник. Надеюсь, что суд разберется и все закончится не только разборками в гражданском суде, но и вызовет интерес польской полиции.
Это поможет ? 😂
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прощай Роналду
Пора бы фифа запретить агентов и не давать игрокам лицензии на участие в турнире пока не откажутся от них
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бек саидов
Ответ Сикарио
Почему всегда, где Барселона, там грязь?
Причем здесь Барса? Комплексы?
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V Galperin
Предистория такова: два года назад агент подал в суд на Левандовского и утверждал, что тот вывел средства из компании RL Management, половина которой принадлежала ему, и использовал их в личных целях.
Гражданский иск связан с ссудой в 2,5 миллиона евро, которую RL Management предоставила в октябре 2015 года семье Левандовского. В итоге деньги были списаны с баланса компании и перешли на счет Левандовского в Польше.
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George Pomerantsev
Виноват поляк
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Momos
Очередной каталонский мошенник. Надеюсь, что суд разберется и все закончится не только разборками в гражданском суде, но и вызовет интерес польской полиции.
+3
-3
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ddddan 2
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Продолжай в том же духе
езли меня не забанят
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Konstantin Meerov
типичный поляк
+7
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ddddan 2
миня забанели в октябре,но я не сдалзя
Продолжай в том же духе
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ddddan 2
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Приветствую тебя, наследника Мирзакарима Илдинова
миня забанели в октябре,но я не сдалзя
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-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ddddan 2
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Приветствую тебя, наследника Мирзакарима Илдинова
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Александр Казаков
Я то думаю какие ещё Цезари... а это имя оказывается
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Леван Мкртчян
Ответ Сикарио
Почему всегда, где Барселона, там грязь?
Вы путаете ,то что у вас собирается под ногтями никак не связано с Барселоной.
А в новости четко указано ,что это дело длится несколько лет. А значит зародилось и большую часть продолжалось ,по-времени, в Баварии.
+3
-6
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Фут.Боль
Ответ Леван Мкртчян
Ну...тут чтобы были шансы на победу против Цезаря Кухарски ,вместо Левандовски надо выставлять кого-то на подобии.... Бревно Поленски Фритюр Зажарски Горчиц Дижонски
И чтобы судья был не Бздашек Западловский.
+2
-1
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deadjoker
Лева явно к своим ребятам в Барсу перешел. Там тоже хитрые схемы постоянно крутят.
+9
-8
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AF007
Замыкатель разосрался со своим агентом. Было ведь вроде уже
+2
-3
-1
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Леван Мкртчян
Ну...тут чтобы были шансы на победу против Цезаря Кухарски ,вместо Левандовски надо выставлять кого-то на подобии....
Бревно Поленски
Фритюр Зажарски
Горчиц Дижонски
+1
-5
-4
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ddddan 2
Ответ Philadelphia51
Изыди 👾
Ладно.
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Philadelphia51
Ответ ddddan 2
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Изыди 👾
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инок
Это дело наверняка отвлечет Леву от футбола
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ddddan 2
Комментарий удален
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Сикарио
Почему всегда, где Барселона, там грязь?
+7
-9
-2
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vintus don
Лева тоже в скандалы залез ?
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-2
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Dinamik1
Конечно левандовский вор.Он у нас ЧМ украл.
+5
-6
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