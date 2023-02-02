Левандовски судится со своим экс-агентом. Роберт обвиняет Кухарского в шантаже, а тот заявляет, что футболист присвоил деньги их компании

В Польше начался судебный процесс с участием Роберта Левандовского и его бывшего агента.

Цезари Кухарски обвиняет нападающего «Барселоны» в том, что тот переводил деньги со счетов их компании на личные счета его и жены Анны без ведома партнера. Левандовски, в свою очередь, обвиняет своего экс-агента в шантаже. В качестве доказательства он привел запись разговоров с Кухарским.

Роберт предоставил суду записи трех разговоров, состоявшихся в период с февраля 2018 года по январь 2020-го. Кухарски заявляет, что они были отредактированы.

Спор между сторонами идет уже несколько лет. Футболист и его бывший представитель провели ряд встреч, чтобы его урегулировать, но так и не достигли договоренности.

Кухарски был агентом Левандовского с 2010 по 2018 год. Сейчас интересы игрока представляет Пини Захави.