«Сампдорию» могут лишить очков из-за долгов по зарплате. Клуб должен игрокам и тренерам 11 млн евро за 4-й квартал 2022 года

Теги Сампдория серия А Италия бизнес Массимо Ферреро деньги Футбол

«Сампдория» может быть наказана за долги перед футболистами и тренерами.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, генуэзцы не выплатили зарплаты за 4-й квартал 2022 года. Общая сумма задолженности – 11 млн евро. Она должна быть переведена сотрудникам до 16 февраля.

Также от основного акционера «Сампдории», семьи Ферреро, требуется провести рекапитализацию на сумму от 35 до 50 млн евро, но это вряд ли произойдет, в связи с чем руководство клуба подготовило документы для осуществления специальной бизнес-процедуры, направленной на оказание помощи компаниям, находящимся во временном кризисном состоянии.

На данный момент «Сампдория» идет в Серии А на предпоследнем месте, набрав 9 очков за 20 туров.

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2 комментария

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Roman_ello
Верона
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encaro_one
Вылетают Ювентус, Сампдория. Нужен третий, лишенный очков
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