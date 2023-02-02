«Барселона» выиграла 9 матчей подряд и 13 из 14 последних

Победная серия «Барселоны» продлилась до 9 матчей.

В перенесенном матче 17-го тура «Барса» обыграла «Бетис».

Последнее поражение «Барселоне» нанесла «Бавария» (0:3) в Лиге чемпионов.

С тех пор команда выиграла 13 матчей из последних 14, включая победу по пенальти над «Бетисом» в Суперкубке Испании. Еще один матч завершился вничью – против «Эспаньола» в Ла Лиге (1:1).

5 февраля «Барса» примет «Севилью».