«Барселона» выиграла 9 матчей подряд и 13 из 14 последних

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании Суперкубок Испании Футбол

Победная серия «Барселоны» продлилась до 9 матчей.

В перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги «Барса» обыграла «Бетис».

Последнее поражение «Барселоне» нанесла «Бавария» (0:3) в Лиге чемпионов.

С тех пор команда Хави выиграла 13 матчей из последних 14, включая победу по пенальти над «Бетисом» в Суперкубке Испании. Еще один матч завершился вничью – против «Эспаньола» в Ла Лиге (1:1).

5 февраля «Барса» примет «Севилью».

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19 комментариев

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Burel
Маэстро Бускетса надо продлевать ещё на сезон, минимум 🔝
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Altim
В очень сложных матчах далеко не всегда при хорошей игре сумели набрать очки. Обычно это показатель чемпионского пути.
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Falsegoalkeeper
Ответ Alejandro_27
Но ведь здесь над Хави как только не смеялись и называли пастух и т.д.)) Очень рад за Хави, игра и результаты радуют, верим в лучшее.
Над Артетой тоже смеялись, а он на первом месте тоже. Над Гвардиолой смеялись. Смеются когда не понимают
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SCHOKKKK
Ответ GuruFutbola
Обсеры*
Нихрена себе. Меня скринят петухи. Дожил 😂
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FantasticFede
Ответ GuruFutbola
Вместо 1000 слов) https://postimg.cc/Ln3Hqgbq
Риго совсем не палишься, только ты делаешь скрины из-за отсутствия личной жизни.
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Falsegoalkeeper
Ответ Фанат Лионеля Месси
Во прикол будет ,если Хави соберёт все трофеи в Испании ,а болельщики Реала ,которые стебали его после вылета из ЛЧ останутся без трофеев ,но зато с выходом в плей-офф:)
Скажут, что Реал трофеи в Испании не интересны, а он включается только в ЛЧ
+1
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Arrahmano Matcyev
Ответ GuruFutbola
Вместо 1000 слов) https://postimg.cc/Ln3Hqgbq
😂😂😂😂😂😂
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GuruFutbola
Ответ SCHOKKKK
Ты все мои высеры хранишь?🤣
Обсеры*
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SCHOKKKK
Ответ GuruFutbola
Вместо 1000 слов) https://postimg.cc/Ln3Hqgbq
Ты все мои высеры хранишь?🤣
+1
-4
-3
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Фанат Лионеля Месси
Во прикол будет ,если Хави соберёт все трофеи в Испании ,а болельщики Реала ,которые стебали его после вылета из ЛЧ останутся без трофеев ,но зато с выходом в плей-офф:)
+6
0
+6
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GuruFutbola
Ответ SCHOKKKK
Дайте Кунде гол месяца. Только что пересмотрел. Это было шикарно 😂
Вместо 1000 слов)

https://postimg.cc/Ln3Hqgbq
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SCHOKKKK
Ответ Кирилл
Как там дела у 80-миллионного Фофана, который сыграл в 4 (!!!) из 18 матчей Челси с момента перехода ?)))
Забил гол. Представь, в Чужие ворота. Чемпиону Италии 😂

А Кунде в чьи ворота забил?🤣
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Alejandro_27
Но ведь здесь над Хави как только не смеялись и называли пастух и т.д.)) Очень рад за Хави, игра и результаты радуют, верим в лучшее.
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прощай Роналду
С горем пополам но поезд едет и это хорошо 👑🙏🏻💪🏻
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GuruFutbola
Радует прогресс Хави в качестве тренера)
Перед матчем дает уверенность, что Барселона добьется своего результата)
Такого чувства давно не было
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Кирилл
Ответ SCHOKKKK
Дайте Кунде гол месяца. Только что пересмотрел. Это было шикарно 😂
Как там дела у 80-миллионного Фофана, который сыграл в 4 (!!!) из 18 матчей Челси с момента перехода ?)))
+11
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Никита Кожемяка
Барса была бы не Барса без валидольной концовки =)
Но самое занятно, что как только перестал Рафинья бесконечно на ближние штанги набрасывать и дали подать Педри и сразу гол, надеюсь Хави обратит на это внимание!
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SCHOKKKK
Дайте Кунде гол месяца. Только что пересмотрел. Это было шикарно 😂
+1
-6
-5
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Кирилл
Сложный выезд в гости к Бетису, но Барселона набирает 3 очка.

Радует, что не начали от обороны играть после первого забитого гола, а продолжили давить и забили второй.
Но концовку все равно провели невнятную после чепухи от Кунде…

Леву - с возвращением !
Барселоне - продолжать в том же победном духе и быть собранной весь матч.
+7
-2
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