«Барселона» выиграла 9 матчей подряд и 13 из 14 последних
Победная серия «Барселоны» продлилась до 9 матчей.
В перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги «Барса» обыграла «Бетис».
Последнее поражение «Барселоне» нанесла «Бавария» (0:3) в Лиге чемпионов.
С тех пор команда Хави выиграла 13 матчей из последних 14, включая победу по пенальти над «Бетисом» в Суперкубке Испании. Еще один матч завершился вничью – против «Эспаньола» в Ла Лиге (1:1).
5 февраля «Барса» примет «Севилью».
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А Кунде в чьи ворота забил?🤣
Перед матчем дает уверенность, что Барселона добьется своего результата)
Такого чувства давно не было
Но самое занятно, что как только перестал Рафинья бесконечно на ближние штанги набрасывать и дали подать Педри и сразу гол, надеюсь Хави обратит на это внимание!
Радует, что не начали от обороны играть после первого забитого гола, а продолжили давить и забили второй.
Но концовку все равно провели невнятную после чепухи от Кунде…
Леву - с возвращением !
Барселоне - продолжать в том же победном духе и быть собранной весь матч.