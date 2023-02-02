«Барселона» до автогола Кунде не пропускала в 4 матчах подряд
«Барселона» прервала серию из 4 сухих матчей.
В перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (2:1) Жюль Кунде забил гол в свои ворота на 85-й минуте.
Защитник сборной Франции на 85-й минуте подставил грудь под навес соперника с фланга и отправил мяч в ближний угол ворот Марка-Андре тер Стегена.
Ранее «Барселона» не пропускала в четырех матчах подряд – против «Сеуты» (5:0) и «Сосьедада» (1:0) в Кубке Испании и против «Хетафе» (1:0) и «Жироны» (1:0) в Ла Лиге.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обоссать флаг БЧК - это долг каждого ответственного гражданина. Это социальное правило. Понимаешь?😂
А пока "неликвид" играет так, как сейчас, и приносит пользу клубу, можешь называть их как угодно))
для БЧК это отличные игроки
Чуешь разницу между настоящим топ клубом и тем, кто побирается на чужих объедках?😂