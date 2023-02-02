«Барселона» до автогола Кунде не пропускала в 4 матчах подряд

«Барселона» прервала серию из 4 сухих матчей.

В перенесенном матче 17-го тура против « » (2:1) забил гол в свои ворота на 85-й минуте.

Защитник сборной Франции на 85-й минуте подставил грудь под навес соперника с фланга и отправил мяч в ближний угол ворот Марка-Андре тер Стегена.

Ранее « » не пропускала в четырех матчах подряд – против «Сеуты» (5:0) и «Сосьедада» (1:0) в Кубке Испании и против «Хетафе» (1:0) и «Жироны» (1:0) в Ла Лиге.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.