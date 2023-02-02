«Барселона» до автогола Кунде не пропускала в 4 матчах подряд

Теги Барселона Бетис Ла Лига Кубок Испании Марк-Андре тер Стеген Жюль Кунде Футбол

«Барселона» прервала серию из 4 сухих матчей.

В перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (2:1) Жюль Кунде забил гол в свои ворота на 85-й минуте.

Защитник сборной Франции на 85-й минуте подставил грудь под навес соперника с фланга и отправил мяч в ближний угол ворот Марка-Андре тер Стегена.

Ранее «Барселона» не пропускала в четырех матчах подряд – против «Сеуты» (5:0) и «Сосьедада» (1:0) в Кубке Испании и против «Хетафе» (1:0) и «Жироны» (1:0) в Ла Лиге.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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26 комментариев

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D3SP7C1TO
Ответ DolJun
зависть - плохое чувство. кто-то живет по средствам без долгов, а кто-то закладывает будущее клуба ради сиюминутного усиления и в итоге радуется бесплатным игрокам, которым отказали)
Да не особо завидую, если честно. Куча игроков с контрактами на 6-7 лет, кто-то по-любому не приживётся, как же избавляться то от них потом?
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прощай Роналду
По средствам? Так называется теперь ежегодные откаты лиги в пол лярда?) а ты смешной) Doljun я
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Parce
Ответ DolJun
зависть - плохое чувство. кто-то живет по средствам без долгов, а кто-то закладывает будущее клуба ради сиюминутного усиления и в итоге радуется бесплатным игрокам, которым отказали)
Хааххахаха
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DolJun
Ответ D3SP7C1TO
Не только лишь все могут за сезон на пол-ярда+ закупаться. Так что да, для бесплатных подписаний эти двое очень хороши
зависть - плохое чувство. кто-то живет по средствам без долгов, а кто-то закладывает будущее клуба ради сиюминутного усиления и в итоге радуется бесплатным игрокам, которым отказали)
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SCHOKKKK
Ответ прощай Роналду
Представься "кто угодно кроме Месси и Барселоны" и перестанешь быть Должуном)
Ещё раз поясняю. Неважно, Должун или нет.
Обоссать флаг БЧК - это долг каждого ответственного гражданина. Это социальное правило. Понимаешь?😂
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прощай Роналду
Ответ SCHOKKKK
Что ты несёшь, наркоман?
Представься "кто угодно кроме Месси и Барселоны" и перестанешь быть Должуном)
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D3SP7C1TO
Ответ SCHOKKKK
То есть ты между ЛЧ и ЛЕ тоже разницу не чуешь?😂
Я уже прочувствовал в прошлом сезоне, спасибо. Тебе тоже предстоит в следующем. Но это если сильно повезёт, и Челси удастся в топ-6 заползти 😃
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D3SP7C1TO
Ответ DolJun
ну для барсы да, можно сказать лучших) из бесплатных))
Не только лишь все могут за сезон на пол-ярда+ закупаться. Так что да, для бесплатных подписаний эти двое очень хороши
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SCHOKKKK
Ответ D3SP7C1TO
Пока чувствую только разницу между первым и десятым местом 😅 А пока "неликвид" играет так, как сейчас, и приносит пользу клубу, можешь называть их как угодно))
То есть ты между ЛЧ и ЛЕ тоже разницу не чуешь?😂
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Falsegoalkeeper
Ответ SCHOKKKK
У тебя есть идеи, почему эти олигофрены принимают меня за тебя?
Ахаха Должун и SCHOKKKK постоянные посетители ветки Барсы. А все почему? 13 гол Иньесты не дает им покоя
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DolJun
Ответ D3SP7C1TO
Вот по Кристенсену с Алонсо согласен, повезло Барсе урвать двух лучших защитников из синей части Лондона 😎
ну для барсы да, можно сказать лучших) из бесплатных))
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D3SP7C1TO
Ответ SCHOKKKK
Для Челси это израсходованный материал и неликвид для БЧК это отличные игроки Чуешь разницу между настоящим топ клубом и тем, кто побирается на чужих объедках?😂
Пока чувствую только разницу между первым и десятым местом 😅
А пока "неликвид" играет так, как сейчас, и приносит пользу клубу, можешь называть их как угодно))
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SCHOKKKK
Ответ прощай Роналду
Представься и не будешь ОльгаФредом)
Что ты несёшь, наркоман?
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SCHOKKKK
Ответ D3SP7C1TO
Вот по Кристенсену с Алонсо согласен, повезло Барсе урвать двух лучших защитников из синей части Лондона 😎
Для Челси это израсходованный материал и неликвид

для БЧК это отличные игроки

Чуешь разницу между настоящим топ клубом и тем, кто побирается на чужих объедках?😂
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прощай Роналду
Ответ SCHOKKKK
У тебя есть идеи, почему эти олигофрены принимают меня за тебя?
Представься и не будешь ОльгаФредом)
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D3SP7C1TO
Ответ DolJun
неплохо так 50 летний ди мария завершил карьеру жюлю бартра что он до сих пор отойти не может) если б не бист кристенсен и не топчик алонсо - фк мем бы уже где-нить в лиге конференций болтался)
Вот по Кристенсену с Алонсо согласен, повезло Барсе урвать двух лучших защитников из синей части Лондона 😎
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прощай Роналду
Ответ DolJun
неплохо так 50 летний ди мария завершил карьеру жюлю бартра что он до сих пор отойти не может) если б не бист кристенсен и не топчик алонсо - фк мем бы уже где-нить в лиге конференций болтался)
Как Челси в Чемпионшипе?
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DolJun
Ответ SCHOKKKK
У тебя есть идеи, почему эти олигофрены принимают меня за тебя?
мне кажется ответ содержится в вопросе)
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прощай Роналду
Кунде просто добрый, не хочет обижать других)
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SCHOKKKK
Ответ DolJun
неплохо так 50 летний ди мария завершил карьеру жюлю бартра что он до сих пор отойти не может) если б не бист кристенсен и не топчик алонсо - фк мем бы уже где-нить в лиге конференций болтался)
У тебя есть идеи, почему эти олигофрены принимают меня за тебя?
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Fooler
Зато от соперников не пропустили.
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DolJun
неплохо так 50 летний ди мария завершил карьеру жюлю бартра что он до сих пор отойти не может) если б не бист кристенсен и не топчик алонсо - фк мем бы уже где-нить в лиге конференций болтался)
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GuruFutbola
Хороший тролинг модридского глорься от Кунде, те уже поверили в чудо)
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Гамаль Хайдаров
с кем не бывает, по крайней мере не то, что вытворяет Гарсия или делал Лангле
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Alexlagodny
Спасибо большое Кунде, но больше так не надо))
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