Левандовски забил 23 гола в 25 матчах за «Барселону»

Теги Барселона Бетис Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски забил 23-й гол за «Барселону».

В перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (2:1) нападающий отметился забитым голом на 80-й минуте.

В 25 матчах за «Барселону» во всех турнирах у Левандовского 23 гола и 6 голевых передач.

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22 комментария

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Дмитрий Ковальский
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San San
Если бы не фати, то был бы дубль.
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прощай Роналду
Ответ Зизуха
Особенно в лч его мячи помогли Барсе выйти в плей-офф
Благодаря этим голам появился шанс, дальше не назначение пенальти и Манчестер Юнайтед
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Глебиньо
У меня честно говоря были сомнения на его счёт.Но как по мне,он сделал правильный выбор.В Испании много игроков за 30+-обретают второе дыхание.Взять того же Адуриса-пылил будь здоров.Хотя и в Баварии,думаю свои дежурные 30 мячей клал бы не потея
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прощай Роналду
Ответ ДЖИН
Как же приятно видеть что за нас играет такой крутой игрок. Если наш Суарес был Пистолеро, то Лева точно Какой то Пулеметико.
Скорее Бомбардировико)
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Goofts
Левандовски выдающийся мастер. Голевая чуйка и и исполонение уже не удивляет
Больше, завораживает, что он помогает молодежи, Хави отмечал: "помогает молодым с направлением в движении в игре"
В барсе были всегда топы цф: это’о, Вилья, Ибрагимович, Суарес.
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прощай Роналду
Левандесси! Красавчик! Надо забьет надо подыграет👍🏻
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Фанат Лионеля Месси
Терминатор
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DolJun
Ответ SCHOKKKK
Сейчас выйдет главный позор сайта и скажет что это польское бревно, максимально пытаясь скрыть симпатию к нему и боясь переобуться 😂
когда это он боялся переобуться? делает это на регулярной основе, иногда по несколько раз на дню последние несколько лет
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remontada
Он оказался в нужное время в нужном месте. Идеально подогнанная часть пазла.
Элитный сплав опыта и мастерства, так необходимый атакующему молодняку.
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ДЖИН
Как же приятно видеть что за нас играет такой крутой игрок. Если наш Суарес был Пистолеро, то Лева точно Какой то Пулеметико.
+3
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Timati Beweers
Елагина невозможно слушать с его дикцией
+2
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Зизуха
Ответ Кирилл
Лева хорош в Барселоне - забивает важные мячи и приносит победы ) Надо продолжать в том же духе !
Особенно в лч его мячи помогли Барсе выйти в плей-офф
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Комрон Махбубов
не просто великолепный бомбардир и еще великолепный игрок
+2
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Alejandro_27
Но правда сегодня был тяжеловат, но главное забил и победа
+1
-2
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SCHOKKKK
Сейчас выйдет главный позор сайта и скажет что это польское бревно, максимально пытаясь скрыть симпатию к нему и боясь переобуться 😂
+3
-7
-4
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turcanudima87@gmail.com
Нестареющая машина💪
+3
-4
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corazón blanco
На самом деле слабый матч сегодня провел. Видимо сказывается трехматчевая дисквалификация, чуть-чуть не в тонусе, слишком много брака. Однако даже в таких матчах мастерство проявил свое. Из-за спину защитника выскочил и расстрелял Руя Силву.
+6
-4
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Кирилл
Лева хорош в Барселоне - забивает важные мячи и приносит победы )
Надо продолжать в том же духе !
+16
-4
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AdequateMan
Сегодня был сам не свой, в начале, но потом исправился) Отличная покупка, хотя многие хейтили этот трансфер, а оно вон как вышло
+2
-3
-1
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GuruFutbola
Не на долго бензема вышел из тени игрока Барсы)
+27
-10
+17
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Los Galácticos
Левандовски своей аурой и мастерством дает +100 к опыту этой команде, хочу чтобы Роберт выиграл все трофеи в Испании уже в первый сезон, пока уверенно идёт по всем фронтам.
+7
-7
0
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