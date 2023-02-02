Левандовски забил 23 гола в 25 матчах за «Барселону»

забил 23-й гол за «Барселону».

В перенесенном матче 17-го тура против « » (2:1) нападающий отметился забитым голом на 80-й минуте.

В 25 матчах за «Барселону» во всех турнирах у Левандовского 23 гола и 6 голевых передач.