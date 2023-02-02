Левандовски забил 23 гола в 25 матчах за «Барселону»
Роберт Левандовски забил 23-й гол за «Барселону».
В перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (2:1) нападающий отметился забитым голом на 80-й минуте.
В 25 матчах за «Барселону» во всех турнирах у Левандовского 23 гола и 6 голевых передач.
Больше, завораживает, что он помогает молодежи, Хави отмечал: "помогает молодым с направлением в движении в игре"
В барсе были всегда топы цф: это’о, Вилья, Ибрагимович, Суарес.
Элитный сплав опыта и мастерства, так необходимый атакующему молодняку.
Надо продолжать в том же духе !