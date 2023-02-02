Самолет «Гетеборга» экстренно посадили в Дании из-за сообщения об угрозе взрыва 30 накачанных мячей. При осмотре мячи оказались спущенными
Самолет «Гетеборга» совершил экстренную посадку в Дании.
Как сообщает Aftonbladet, команда сегодня утром вылетела на десятидневный тренировочный сбор в Аликанте, но спустя 30-40 минут капитан авиалайнера объявил, что на борту находятся 30 накачанных мячей, поэтому из-за угрозы их взрыва придется приземлиться в Копенгагене и спустить воздух.
Информация о надутых мячах поступила от диспетчера аэропорта «Гетеборг-Ландветтер».
По приземлении они были осмотрены – и оказались в спущенном виде. После часовой задержки команда снова отправилась в путь.
Посадка стоит как 1000 мячей или больше