Самолет «Гетеборга» экстренно посадили в Дании из-за сообщения об угрозе взрыва 30 накачанных мячей. При осмотре мячи оказались спущенными

Теги высшая лига Швеция Гетеборг происшествия Футбол

Самолет «Гетеборга» совершил экстренную посадку в Дании.

Как сообщает Aftonbladet, команда сегодня утром вылетела на десятидневный тренировочный сбор в Аликанте, но спустя 30-40 минут капитан авиалайнера объявил, что на борту находятся 30 накачанных мячей, поэтому из-за угрозы их взрыва придется приземлиться в Копенгагене и спустить воздух.

Информация о надутых мячах поступила от диспетчера аэропорта «Гетеборг-Ландветтер».

По приземлении они были осмотрены – и оказались в спущенном виде. После часовой задержки команда снова отправилась в путь.

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5 комментариев

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Bdv68
Диспетчер на бла-бла-каре подхалтуривает ☝️
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Sevuska
Ну просто как в сказке про старика Хоттабыча .
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Wiley Fox
Ну лопнули бы, и что? Дурдом из-за этого садить самолёт

Посадка стоит как 1000 мячей или больше
0
-1
-1
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_FoX-
Можно все новости про самолёты, угрозы взрывов и прочие происшествия будут такими?
+6
0
+6
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Arman FCSM
А в полёте мячи нельзя было проверить? Что за наркоманская новость
0
-1
-1
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