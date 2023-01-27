«Аякс» уволил Схройдера. Клуб 7 матчей не выигрывает в Эредивизи – такого не было с 1965-го

« » объявил об увольнении с поста главного тренера.

Это произошло после ничьей с « » (1:1) в 18-м туре .

Амстердамцы не побеждают в чемпионате на протяжении 7 игр – такого не было с 1965 года. Это повторение их худшей серии.

Схройдер возглавил «Аякс» после перехода тен Хага в «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Соглашение с ним было рассчитано до июня 2024 года.