«Аякс» уволил Схройдера. Клуб 7 матчей не выигрывает в Эредивизи – такого не было с 1965-го
«Аякс» объявил об увольнении Алфреда Схройдера с поста главного тренера.
Это произошло после ничьей с «Волендамом» (1:1) в 18-м туре Эредивизи.
Амстердамцы не побеждают в чемпионате на протяжении 7 игр – такого не было с 1965 года. Это повторение их худшей серии.
Схройдер возглавил «Аякс» после перехода Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Соглашение с ним было рассчитано до июня 2024 года.
Теперь все заново строить.
Да, окей, это не состав уровня плей-офф ЛЧ, но 7 матчей без побед в Нидерландах, это реально перебор.
Тем более это не первая распродажа для Аякса. Я напомню, что пару лет назад они продавали ван ден Бека, Зиеша и Деста с Промесом, а ещё годом ранее Де Лигта, Де Йонга и Дольберга. Для Аякса распродажи и закупки это вообще норма. Например Мартинез пришёл как раз на место Де Лигта, но такого провала не случалось.
Вы шутите !
Максимум 2 - не больше !
Ещё и фатальное невезение !
Но и тренера нужно было увольнять, разумеется !