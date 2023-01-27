«Аякс» уволил Схройдера. Клуб 7 матчей не выигрывает в Эредивизи – такого не было с 1965-го

Теги высшая лига Нидерланды Аякс отставки Волендам Алфред Схройдер Эрик тен Хаг Футбол

«Аякс» объявил об увольнении Алфреда Схройдера с поста главного тренера.

Это произошло после ничьей с «Волендамом» (1:1) в 18-м туре Эредивизи.

Амстердамцы не побеждают в чемпионате на протяжении 7 игр – такого не было с 1965 года. Это повторение их худшей серии.

Схройдер возглавил «Аякс» после перехода Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Соглашение с ним было рассчитано до июня 2024 года.

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31 комментарий

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AF007
Ответ k9xjcbp5ym
Этот тренер даун, слил Блинда, кого-то называл дерьмом недавно. Мерзкий тип в общем
Возможно малополезная информация, но за оскорбление тебя упрекнул челик (lex), который после финала ЧМ облаял все ветки отборнейшим матом, пытаясь утолить душевную боль))
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граф Якунин
Ответ МТБ
Не соглашусь. По мне главное это фактор тренера. Да, Лисандро, Антони, Тальяфико и Аллера продали, теперь ушёл Блинд, но купили Бергвейна, Окампоса, выкупили Броби и Бэсси. Да, свалил Онана, но пришёл Рульи. Да, окей, это не состав уровня плей-офф ЛЧ, но 7 матчей без побед в Нидерландах, это реально перебор. Тем более это не первая распродажа для Аякса. Я напомню, что пару лет назад они продавали ван ден Бека, Зиеша и Деста с Промесом, а ещё годом ранее Де Лигта, Де Йонга и Дольберга. Для Аякса распродажи и закупки это вообще норма. Например Мартинез пришёл как раз на место Де Лигта, но такого провала не случалось.
Окампос уже в Севилье
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liverpool and barcelona fan
Развалился Аякс, раскупили, разобрали. Но неплохо пылили 5 лет. Подняли рейтинг лиги.
Теперь все заново строить.
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МТБ
Ответ Ramin Mamedov
не смотрел игру, но по статистике у Аякса 31 удар, у соперника 2 удара... странно увольнять именно после такого матча..
Почему странно? Вполне нормально, когда у тебя серия без побед и просвета не видно. Да, 31 удар и 1 гол - это провал. Притом, что у соперника тоже 1 гол и соперник забил первым, а Аякс отыгрался в конце матча. Очевидно, что дела идут плохо
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МТБ
Ответ los merengues
Так они распродали всю команду за последние годы. Чего ещё ждать? Через лет 5 опять будут шуметь в Европе и распродавать состав. Я уже привык.
Да они каждый год так делают, и что? Они и закупились весьма неплохо. Те же Аллер и Мартинез приходили тогда, когда они продавали Зиеша и Де Лигта, а Антони покупали, когда продали ван ден Бека. И все уходившие тоже выглядели незаменимыми.
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МТБ
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Распродажа даёт о себе знать. Ничего, сезон-другой и Аякс снова начнёт блистать, схема рабочая😊
Не соглашусь. По мне главное это фактор тренера. Да, Лисандро, Антони, Тальяфико и Аллера продали, теперь ушёл Блинд, но купили Бергвейна, Окампоса, выкупили Броби и Бэсси. Да, свалил Онана, но пришёл Рульи.

Да, окей, это не состав уровня плей-офф ЛЧ, но 7 матчей без побед в Нидерландах, это реально перебор.

Тем более это не первая распродажа для Аякса. Я напомню, что пару лет назад они продавали ван ден Бека, Зиеша и Деста с Промесом, а ещё годом ранее Де Лигта, Де Йонга и Дольберга. Для Аякса распродажи и закупки это вообще норма. Например Мартинез пришёл как раз на место Де Лигта, но такого провала не случалось.
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kostylb
Ответ los merengues
Так они распродали всю команду за последние годы. Чего ещё ждать? Через лет 5 опять будут шуметь в Европе и распродавать состав. Я уже привык.
рульи, альварес, тимбер, бэсси, классен, бергейс, тадич, бергвейн, кудус, кого бы они там не распродавали для эредивизи это топ состав
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Александра Александрова
После Тен Хага это как удар током 220 )
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Green grass
Там и ПСВ недалеко ушел
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тигр настоящий
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Без Тен Хага тяжко им.
Им и с тен хагом было тяжко
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заляпут
Лысый шарлатан развалил АЯКС
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art.shu05@gmail.com
У Аякса состава как такого нет. Там только Кудус, Тимбер, и Альварес из топ игроков. Даже Тен Хаг бы там ничего путного не добился
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DavidRobertJosephBeckham
Ответ los merengues
Так они распродали всю команду за последние годы. Чего ещё ждать? Через лет 5 опять будут шуметь в Европе и распродавать состав. Я уже привык.
Не на столько у Аякса плохой состав, чтобы выдавать такие серии.
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OldRedWhite
Ответ los merengues
Так они распродали всю команду за последние годы. Чего ещё ждать? Через лет 5 опять будут шуметь в Европе и распродавать состав. Я уже привык.
5 лет ? )))
Вы шутите !
Максимум 2 - не больше !
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OldRedWhite
31 удар сегодня по воротам от Аякса …
Ещё и фатальное невезение !
Но и тренера нужно было увольнять, разумеется !
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remontada
Такой ужас, что Блинду пришлось бежать в Баварию.
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Lex
Ответ k9xjcbp5ym
Этот тренер даун, слил Блинда, кого-то называл дерьмом недавно. Мерзкий тип в общем
Ты даже не понял, что в поведении ни чем от него не отличаешься. Оскорбив его, ты оскорбил себя.
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+2
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Okaka
Хочу, чтобы Фейе стал чемпионом опять. АЗ тоже молодцы
+1
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Алан Махов
Ответ Misha Lepekhov
Ему и в Баварии норм)))
В Баварии максимум этот сезон доиграет,не его уровень в таком возрасте
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Ramin Mamedov
не смотрел игру, но по статистике у Аякса 31 удар, у соперника 2 удара... странно увольнять именно после такого матча..
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Misha Lepekhov
Ответ KNVB Oranje
Перед его приходом возлагал на него большие надежды, тренер то он и правда не плохой. жаль что всё в итоге так вышло ((((
Плохой.
+1
-3
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ ajax_fritz
Ну справедливо. Ладно бы ещё 7 матчей, включая ЛЧ, но в Голландии 7 игр Аякс не имеет права не выигрывать.
Распродажа даёт о себе знать. Ничего, сезон-другой и Аякс снова начнёт блистать, схема рабочая😊
+4
-2
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Misha Lepekhov
Ответ Алан Махов
Хюнтеллара следом надо уволнять и возвращать Блинда,некрасиво с ним поступили
Ему и в Баварии норм)))
+1
-1
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Misha Lepekhov
Выдвигаю кандидатуру Андре Виллаш-Боаша
+4
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+4
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KNVB Oranje
Перед его приходом возлагал на него большие надежды, тренер то он и правда не плохой. жаль что всё в итоге так вышло ((((
+1
0
+1
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