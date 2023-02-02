Талалаев о Грозном: «С удовольствием полечу – у меня там много друзей, практически братьев. Знаю несколько ахиллесовых пят «Ахмата»
Андрей Талалаев рассказал, что с удовольствием полетит в Грозный на матч против «Ахмата».
– «Торпедо» и «Ахмат» продолжают выступление в Фонбет Кубке России. Если вдруг жребий сведет команды в Грозном…
– Думаю, мы выиграем.
– Вопрос в другом. Поедете на игру?
– Безусловно. Что может этому помешать?
– Болезнь, например.
– Я не так часто болею. За карьеру пропустил по здоровью, кажется, три игры, третья – с «Ахматом». С удовольствием полечу в Грозный, где у меня осталось много друзей, практически братьев.
Большой им привет и всяческой удачи, но если доведется сыграть в Кубке, «Торпедо» будет иметь преимущество. Знаю несколько ахиллесовых пят «Ахмата», на которые можно наступить, – заявил главный тренер «Торпедо».
Талалаев был уволен из «Ахмата» в сентябре 2022 года. Возглавив «Торпедо», он не полетел в Грозный на матч 14-го тура Мир РПЛ против бывшей команды.
Причиной такого решения могло стать его недопонимание с руководством «Ахмата», но по официальной версии Талалаев не присутствовал на игре из-за болезни.
Талалаев не полетел в Грозный – «рекомендовали постельный режим». Но есть версия и о конфликте с «Ахматом»
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