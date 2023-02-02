Талалаев о Грозном: «С удовольствием полечу – у меня там много друзей, практически братьев. Знаю несколько ахиллесовых пят «Ахмата»

Теги Андрей Талалаев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Торпедо Ахмат Матч ТВ Здоровье Футбол

Андрей Талалаев рассказал, что с удовольствием полетит в Грозный на матч против «Ахмата».

– «Торпедо» и «Ахмат» продолжают выступление в Фонбет Кубке России. Если вдруг жребий сведет команды в Грозном…

– Думаю, мы выиграем.

– Вопрос в другом. Поедете на игру?

– Безусловно. Что может этому помешать?

– Болезнь, например.

– Я не так часто болею. За карьеру пропустил по здоровью, кажется, три игры, третья – с «Ахматом». С удовольствием полечу в Грозный, где у меня осталось много друзей, практически братьев.

Большой им привет и всяческой удачи, но если доведется сыграть в Кубке, «Торпедо» будет иметь преимущество. Знаю несколько ахиллесовых пят «Ахмата», на которые можно наступить, – заявил главный тренер «Торпедо».

Талалаев был уволен из «Ахмата» в сентябре 2022 года. Возглавив «Торпедо», он не полетел в Грозный на матч 14-го тура Мир РПЛ против бывшей команды. 

Причиной такого решения могло стать его недопонимание с руководством «Ахмата», но по официальной версии Талалаев не присутствовал на игре из-за болезни. 

Талалаев не полетел в Грозный – «рекомендовали постельный режим». Но есть версия и о конфликте с «Ахматом»

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5 комментариев

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Кто Угодно
Ответ Gustav Forsberg
когда хотел выпендриться, но опозорился.
это ты про меня или про Талалаева?
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0
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Gustav Forsberg
Ответ Кто Угодно
Да и вообще - наступают на грабли. А на пяты ахиллесовы не наступали же, что за смесь выражений
когда хотел выпендриться, но опозорился.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кто Угодно
Да и вообще - наступают на грабли. А на пяты ахиллесовы не наступали же, что за смесь выражений
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кто Угодно
Талалаев: "Знаю обе ахиллесовы пяты Ахмата"
+1
-2
-1
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ДМ-1чемпион
Пустозвон. А последний раз в Грозный очканул лететь.
+4
-3
+1
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