Моуринью о вылете «Ромы» из Кубка Италии от «Кремонезе»: «Провалилась вся команда. Я предпочитаю объективно говорить, что мы играли ужасно»
Жозе Моуринью прокомментировал поражение «Ромы» от «Кремонезе» в Кубке Италии (1:2).
«Мои поздравления «Кремонезе». Они одержали две большие победы на выезде – против «Наполи» и «Ромы». Этот кубок очень странный.
Мы поплатились за ужасный первый тайм, уровень игры был очень низок. Во втором тайме индивидуальная ошибка случилась при хорошей реакции, а в первом ошибка была связана с плохой игрой.
Мы научились не плакать после поражений и оценивать игру спустя время. У нашей команды проблемы с ротацией, но мы думаем о матче, и в этой игре мы справедливо поплатились за первый тайм.
Таков футбол. Подобное происходит даже с лучшими командами. В Неаполе мы заслужили другой результат, и поэтому я гордился даже после поражения. Сейчас я не могу сказать то же самое».
О составе
«Перед матчем медштаб сообщил мне о состоянии игроков, и с учетом того, что следующий матч мы играем в субботу, я должен был быть осторожен.
Не знаю, поступил ли бы я правильно, если бы выпустил Пауло [Дибалу] в стартовом составе, а потом потерял его на несколько месяцев. Абрахам и Матич тоже не могли играть с первых минут.
Если я меняю игроков, а команда не играет хорошо, это проблема, но после игры это всегда очень субъективно. Я предпочитаю быть объективным и говорить, что мы играли ужасно. Мы команда, и я не хочу выделять отдельных людей, мы все ошиблись», – сказал главный тренер «Ромы».
И это продолжается уже 20 лет. Те, кто мог дать ей жесткость, вес, оказались не нужны. Подписывая Смоллинга того же и прочих кадров, не вырвешься из этого круга.
Роме нужны инвестиции, покупка качественных игроков, а не тех, что оказались кому-то не нужны. Думал, что при Моуриньо Рома будет жестче, прагматичнее, злее, но пока все идет по-старому. Легко забили - легко пропустили, легко слили.
По второй - комедию в духе "Мистера Бина"