Моуринью о вылете «Ромы» из Кубка Италии от «Кремонезе»: «Провалилась вся команда. Я предпочитаю объективно говорить, что мы играли ужасно»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Кубок Италии Наполи Кремонезе Неманя Матич Пауло Дибала Тэмми Абрахам Футбол

Жозе Моуринью прокомментировал поражение «Ромы» от «Кремонезе» в Кубке Италии (1:2).

«Мои поздравления «Кремонезе». Они одержали две большие победы на выезде – против «Наполи» и «Ромы». Этот кубок очень странный.

Мы поплатились за ужасный первый тайм, уровень игры был очень низок. Во втором тайме индивидуальная ошибка случилась при хорошей реакции, а в первом ошибка была связана с плохой игрой.

Мы научились не плакать после поражений и оценивать игру спустя время. У нашей команды проблемы с ротацией, но мы думаем о матче, и в этой игре мы справедливо поплатились за первый тайм.

Таков футбол. Подобное происходит даже с лучшими командами. В Неаполе мы заслужили другой результат, и поэтому я гордился даже после поражения. Сейчас я не могу сказать то же самое».

О составе

«Перед матчем медштаб сообщил мне о состоянии игроков, и с учетом того, что следующий матч мы играем в субботу, я должен был быть осторожен.

Не знаю, поступил ли бы я правильно, если бы выпустил Пауло [Дибалу] в стартовом составе, а потом потерял его на несколько месяцев. Абрахам и Матич тоже не могли играть с первых минут.

Если я меняю игроков, а команда не играет хорошо, это проблема, но после игры это всегда очень субъективно. Я предпочитаю быть объективным и говорить, что мы играли ужасно. Мы команда, и я не хочу выделять отдельных людей, мы все ошиблись», – сказал главный тренер «Ромы».

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10 комментариев

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Olajuvon
Поражений стало так много, что слез не хватает!
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Three Days Grace
По xg больше 2х голов должны были забивать, но снова проблемы в игре, когда Жозе ротирует состав. По сути оба гола сами себе забили. Сначала Кумбула грубо ошибся, а затем Ибаньес упал и Челик в свои ворота забил.
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Dima Cocerva
Испортили ексресс
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d.xoxlov
Ответ Sardor Abdujalilov
Просто твои методы устарели уже
А три дня назад ещё были самое то, когда с "Наполи" на равных в гостях бодались.
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Франческо Тотти
Просто Рома - очень легковесная команда.
И это продолжается уже 20 лет. Те, кто мог дать ей жесткость, вес, оказались не нужны. Подписывая Смоллинга того же и прочих кадров, не вырвешься из этого круга.
Роме нужны инвестиции, покупка качественных игроков, а не тех, что оказались кому-то не нужны. Думал, что при Моуриньо Рома будет жестче, прагматичнее, злее, но пока все идет по-старому. Легко забили - легко пропустили, легко слили.
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инок
Кремонезе - молодцы, кубковая команда. Сперва Наполи победили, а теперь и Рому.
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Экочёрт 4000
По первой половине карьеры Маура можно было бы снять эпичный байопик
По второй - комедию в духе "Мистера Бина"
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Sevuska
Ключевые слова « Не плакать после поражений «
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Sardor Abdujalilov
Просто твои методы устарели уже
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Los Galácticos
Самое время найти крысу )
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