Моуринью о вылете «Ромы» из Кубка Италии от «Кремонезе»: «Провалилась вся команда. Я предпочитаю объективно говорить, что мы играли ужасно»

прокомментировал поражение «Ромы» от « » в Кубке Италии (1:2).

«Мои поздравления «Кремонезе». Они одержали две большие победы на выезде – против « » и «Ромы». Этот кубок очень странный.

Мы поплатились за ужасный первый тайм, уровень игры был очень низок. Во втором тайме индивидуальная ошибка случилась при хорошей реакции, а в первом ошибка была связана с плохой игрой.

Мы научились не плакать после поражений и оценивать игру спустя время. У нашей команды проблемы с ротацией, но мы думаем о матче, и в этой игре мы справедливо поплатились за первый тайм.

Таков футбол. Подобное происходит даже с лучшими командами. В Неаполе мы заслужили другой результат, и поэтому я гордился даже после поражения. Сейчас я не могу сказать то же самое».

О составе

«Перед матчем медштаб сообщил мне о состоянии игроков, и с учетом того, что следующий матч мы играем в субботу, я должен был быть осторожен.

Не знаю, поступил ли бы я правильно, если бы выпустил Пауло [ ] в стартовом составе, а потом потерял его на несколько месяцев. Абрахам и тоже не могли играть с первых минут.

Если я меняю игроков, а команда не играет хорошо, это проблема, но после игры это всегда очень субъективно. Я предпочитаю быть объективным и говорить, что мы играли ужасно. Мы команда, и я не хочу выделять отдельных людей, мы все ошиблись», – сказал главный тренер «Ромы».