«Рома» Моуринью вылетела из Кубка Италии, проиграв дома «Кремонезе» с последнего места в Серии А

« » вылетела из Кубка Италии.

Команда Жозе Моуринью в 1/4 финала турнира проиграла дома « » (1:2), занимающему 20-е, последнее, место в Серии А.

Единственный мяч римлян забил на 94-й минуте матча.

«Кремонезе» в полуфинале сыграет с «Фиорентиной».