«Рома» Моуринью вылетела из Кубка Италии, проиграв дома «Кремонезе» с последнего места в Серии А

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Кубок Италии Кремонезе Андреа Белотти Футбол

«Рома» вылетела из Кубка Италии.

Команда Жозе Моуринью в 1/4 финала турнира проиграла дома «Кремонезе» (1:2), занимающему 20-е, последнее, место в Серии А.

Единственный мяч римлян забил Андреа Белотти на 94-й минуте матча.

«Кремонезе» в полуфинале сыграет с «Фиорентиной».

24 комментария

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Brigant
это тактика такая!
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corazón blanco
Ответ JBa
а для кого Рома когда-то была авторитетом? разве что для клубов лиги конференций очень крепкий середняк все последние годы, ничего более
Здесь речь идёт в контексте клуба с большим именем, все-таки Рома в Италии это довольно таки большой клуб и я думаю, что Вы с этим спорить не будете. Тем более перед стартовым свистком Кремонезе очевидно были аутсайдерами в этом противостоянии, однако взяли свое и попали в полуфинал Кубка Италии. Серьёзное достижение для такого клуба, я бы даже сказал грандиозное.
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JBa
Ответ corazón blanco
Кремонезе - гроза авторитетов. Сначала Наполи выкинули, теперь Рому.
а для кого Рома когда-то была авторитетом? разве что для клубов лиги конференций

очень крепкий середняк все последние годы, ничего более
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G_Batigol
Ответ Reece24
11-12 лет назад во времена тех самых классико многое считали, что Пеп и Жозе лучшие тренера в истории. После этого у Жозе можно вспомнить только одну чашку АПЛ, а так с топ уровнем он завязал. На самом деле мне кажется он слегка сломался после Реала. Построил сумасшедший клуб(лучший Реал из всех, что я видел), но все равно уступал Барсе. А потом ушёл и у Реала поперло. Весь хайп забрали Анчи и Зидан. Хотя мне кажется это его команда как раз была.
Не в истории конечно но были лучшими в тот момент. Игру он построил на ненависти, до сих пор помню как они ломали Месси но не смогли сломать его
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Александр Мариус
Дайте жозэ поработать
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Under
Ответ Reece24
11-12 лет назад во времена тех самых классико многое считали, что Пеп и Жозе лучшие тренера в истории. После этого у Жозе можно вспомнить только одну чашку АПЛ, а так с топ уровнем он завязал. На самом деле мне кажется он слегка сломался после Реала. Построил сумасшедший клуб(лучший Реал из всех, что я видел), но все равно уступал Барсе. А потом ушёл и у Реала поперло. Весь хайп забрали Анчи и Зидан. Хотя мне кажется это его команда как раз была.
даже не знаю, есть ли смысл спрашивать, видели ли вы Реал Дель Боске
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Трупейро
Ответ Reece24
11-12 лет назад во времена тех самых классико многое считали, что Пеп и Жозе лучшие тренера в истории. После этого у Жозе можно вспомнить только одну чашку АПЛ, а так с топ уровнем он завязал. На самом деле мне кажется он слегка сломался после Реала. Построил сумасшедший клуб(лучший Реал из всех, что я видел), но все равно уступал Барсе. А потом ушёл и у Реала поперло. Весь хайп забрали Анчи и Зидан. Хотя мне кажется это его команда как раз была.
Единственный Реал, который мне был симпатичен как раз Моура. Спасибо им за настоящие классико, после тех сезонов нынешнее смотреть скучно.

Ну а поперло у Реала, в частности у Зидана, потому что таже Барса уже потеряла свой знаменитый «треугольник»
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Сим Сим
Нежданчик.
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Igor Shalamov
Ответ Street Fighter
Не смотрел матч, но дайте угадаю: Рома создала дохрена моментов и нифига не забила?
Так и было. А Моуриньо в перерыве охренел, что так слабо играет второй состав, которому он доверился в этом матче, что выпустил в перерыве основу. Но 2 0 нынешней Роме не отыграть
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Хызыр
Несчастный случай. Пенка+автогол.
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ДЖИН
Поэтому Моур особенный - может сброду проиграть и со сбродом ЛЧ выйграть. Аха-ха)
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Антон Иванов
Жозе требуется усиление
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Garikus89
Там дальше Фиорентина и финал были бы, отличная возможность для Ромы в кой-то веки взять трофей. Но Моуринью держит уровень)
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Reece24
11-12 лет назад во времена тех самых классико многое считали, что Пеп и Жозе лучшие тренера в истории.

После этого у Жозе можно вспомнить только одну чашку АПЛ, а так с топ уровнем он завязал.

На самом деле мне кажется он слегка сломался после Реала. Построил сумасшедший клуб(лучший Реал из всех, что я видел), но все равно уступал Барсе.
А потом ушёл и у Реала поперло. Весь хайп забрали Анчи и Зидан. Хотя мне кажется это его команда как раз была.
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Dastanation
Ничего странного, просто я поставил на Рому в кое то веки
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софочка
Кремонезе - это Уиган-2013
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AF007
В конце сезона уволят. А дальше только Аль Наср или Бешикташ
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Vadim Vadiara
Ребят, ну это же кубок. Он тем и ценится. Любая команда может выиграть у любой...
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D-oh!
Спасибо Рома, слис мне экспресс с хорошим кэфом))
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Pushkin_CR7
Моуриньо почуял возможность попасть в топ4, сливает кубок)
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corazón blanco
Кремонезе - гроза авторитетов. Сначала Наполи выкинули, теперь Рому.
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Street Fighter
Не смотрел матч, но дайте угадаю: Рома создала дохрена моментов и нифига не забила?
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Михо
Опять заставит фоткаться
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Рамзан Нальгиев
Лучший тренер в истории Порту.
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