«Рома» Моуринью вылетела из Кубка Италии, проиграв дома «Кремонезе» с последнего места в Серии А
«Рома» вылетела из Кубка Италии.
Команда Жозе Моуринью в 1/4 финала турнира проиграла дома «Кремонезе» (1:2), занимающему 20-е, последнее, место в Серии А.
Единственный мяч римлян забил Андреа Белотти на 94-й минуте матча.
«Кремонезе» в полуфинале сыграет с «Фиорентиной».
очень крепкий середняк все последние годы, ничего более
Ну а поперло у Реала, в частности у Зидана, потому что таже Барса уже потеряла свой знаменитый «треугольник»
После этого у Жозе можно вспомнить только одну чашку АПЛ, а так с топ уровнем он завязал.
На самом деле мне кажется он слегка сломался после Реала. Построил сумасшедший клуб(лучший Реал из всех, что я видел), но все равно уступал Барсе.
А потом ушёл и у Реала поперло. Весь хайп забрали Анчи и Зидан. Хотя мне кажется это его команда как раз была.