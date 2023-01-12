Хавьер Тебас: «АПЛ финансово неустойчива, все ее клубы теряют деньги. Устойчивы лишь Ла Лига и Бундеслига, мы без проблем сможем конкурировать с Англией»

Теги Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Хавьер Тебас Суперлига Европы Футбол

Руководитель Ла Лиги Хавьер Тебас оценил финансовое состояние АПЛ.

«Премьер-лига – это не финансово устойчивое соревнование. Владельцы вливают в нее огромные деньги, и это негативно влияет на рынок.

Меня беспокоит, что все клубы АПЛ теряют деньги, там нет никакой устойчивости. В Европе устойчивы только Ла Лига и Бундеслига.

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» знают, что клубы АПЛ не собираются присоединяться к их проекту, и потому представляют АПЛ как версию Суперлиги, для которой необходимо создать противовес.

Мы без проблем сможем конкурировать с АПЛ. Меня не волнует, что 15-я команда Премьер-лиги покупает игрока сборной Испании. Она делает это себе в убыток, в то время как в Испании терпеть убытки в течение длительного времени запрещено», – сказал Тебас.

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29 комментариев

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Anonim 008
Ответ Ramal Ali
Я не понимаю как психопат может руководить испанской лигой??
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Андрюха с района
В очередной раз обхекали эту лигу) И ее юные защитники уже тут как тут)
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rigobersong
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Кто-нибудь вообще знает имя руководителя АПЛ? А все потому, что у него и его лиги все хорошо, и они заняты пересчетом бабла, а не нытьем в прессе.
Скорее отмыванием денег:)
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Tybalt
специфика Англии позволяет привлекать в страну большие инвестиции разного покроя и грязные миллиарды не являются исключением.
Могут себе позволить тратить сколько угодно, а эти минусы закрывают налом инвесторов.
Уровень жизни разный...Испания рядом не стоит с Англией.
Система управления клубами в Испании общественная, а не персонализированная.
Чего стоит побег арабов из Малаги. Этот пример очень красноречив.
Про падение Депортиво и Валенсию можно статьи писать, а про покупку Бетисом за рекордное бабло Денильсона можно промолчать.
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buryat
Ответ Tiestorzn17
Совсем поплыл что ли? Таких ТВ контрактов как у АПЛ у Испании и Германии вместе взятых нет, не говоря уже об остальном. АПЛ недосягаемый топ, чемпионатам с 2-3 претендентами на победу тягаться бесполезно.
А в Англии сколько претендентов на победу?
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Кто-нибудь вообще знает имя руководителя АПЛ? А все потому, что у него и его лиги все хорошо, и они заняты пересчетом бабла, а не нытьем в прессе.
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rigobersong
Ответ corazón blanco
У АПЛ уже как больше пяти лет всего два конкурента за победу в чемпионате. Только в этом сезоне Арсенал вносит интригу. А по поводу ТВ-контрактов, то тут с Вами согласен на половину, победители Примеры и АПЛ получают примерно одинаковую сумму, но вот дальше конечно пропасть, последнее место в АПЛ получает 100, а в Испании около 50.
Тебас говорил с чем это связано, в том числе и с тем, что в Испании населения меньше в 2 раза, а главный потребитель контента и плательщик именно житель страны:) Тут сегодня и статья была,что жители Англии платят больше всех за АПЛ:) Вот и вся суть спроса и дохода:)
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Ответ Ramal Ali
Я не понимаю как психопат может руководить испанской лигой??
А еще он с детства за реал топит😁
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rigobersong
Ответ Акира_1
Так неустойчивы, что даже Ноттингем устраивает невероятные закупки. Тебасу, наверное, АПЛ в кошмарах снится. 🤡
К нему можно как угодно относится, но человек делает свое дело хорошо, сам не любитель Тебаса, но его хотя бы знает футбольный мир. Человек с репутацией, реально разбирается в своей работе. Кто руководит АПЛ, я думаю без гугла и 99% глоров дутой лиги не скажут:)
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donatodonatore
Человек забыл наверное сколько клубов находится в предбанкротном состоянии включая Барселону
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Богдан Агафонов
Ла Лига даже не в ТОП-3 лиг.
АПЛ
Бундеслига
Серия А
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Halicarnassus
Он уже не знает как спасти недолигу женского испанского футбола )))
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2ran
И следующая новость в ленте:

«Вулвс» за 50 млн евро выкупают Кунью у «Атлетико». Он провел 3 матча, выполнив условия аренды 15
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corazón blanco
Ответ Tiestorzn17
Совсем поплыл что ли? Таких ТВ контрактов как у АПЛ у Испании и Германии вместе взятых нет, не говоря уже об остальном. АПЛ недосягаемый топ, чемпионатам с 2-3 претендентами на победу тягаться бесполезно.
У АПЛ уже как больше пяти лет всего два конкурента за победу в чемпионате. Только в этом сезоне Арсенал вносит интригу. А по поводу ТВ-контрактов, то тут с Вами согласен на половину, победители Примеры и АПЛ получают примерно одинаковую сумму, но вот дальше конечно пропасть, последнее место в АПЛ получает 100, а в Испании около 50.
+2
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Pertinax Gandi
Каждый кулик хвалит своё болото.
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Butrymovich Mikalai
Вот к чему приводит резкий отказ от алкоголя!
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rigobersong
Ответ Tiestorzn17
Совсем поплыл что ли? Таких ТВ контрактов как у АПЛ у Испании и Германии вместе взятых нет, не говоря уже об остальном. АПЛ недосягаемый топ, чемпионатам с 2-3 претендентами на победу тягаться бесполезно.
Иди это рассказывай детишкам в садике. Топ клубы АПЛ в год зарабатывают с этого контракта 150 миллионов. Челси при этом тратит 350 только на трансферы, 350 на зарплаты, т.е. уже в этом сезоне это -700 млн чистых трат, чем они это перекрывают?:) Каждый год убытки клуба -150 млн:) Какие же некомпетентные дети и мамкины аналитики в АПЛ:))🤣🤣🤣
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Demn213
Именно поэтому ты заставил клубы Ла Лиги продать телеправа на 50 лет?)
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Акира_1
Так неустойчивы, что даже Ноттингем устраивает невероятные закупки. Тебасу, наверное, АПЛ в кошмарах снится. 🤡
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Ramal Ali
Я не понимаю как психопат может руководить испанской лигой??
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Висита Эльмурзаев
Глава АвтоВаза: "Ламборгини терпит убытки, устойчивы лишь Лада и Чяо Сон Хэр из провинции Хань Лань".
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rigobersong
А что он не так говорит, весь этот раздутый контракт АПЛ и половину неадекватности не покрывает которую клубы там устраивают:) В Ла Лиге много проблем, но там хотя бы клубы реально тратят то, что зарабатывают и могут выплатить потом:) А в АПЛ просто владельцы клубов пуляют миллиарды не осматриваясь на рынок и взрывают стоимость игроков:) Челси каждый год заканчивает убытками -150 миллионов, но при этом уже в этом сезоне выкинул 350 на трансферы:)) Арабская Премьер Лига а.к.а Американская Премьер Лига:)
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maxwad27
Именно поэтому ты столько ноешь?)
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Shadow1882
А ещё клубы АПЛ получают деньги
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ARIGAMI ARIGAMI
Он в это верит?
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