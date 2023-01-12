Хавьер Тебас: «АПЛ финансово неустойчива, все ее клубы теряют деньги. Устойчивы лишь Ла Лига и Бундеслига, мы без проблем сможем конкурировать с Англией»

Руководитель Ла Лиги Хавьер Тебас оценил финансовое состояние .

«Премьер-лига – это не финансово устойчивое соревнование. Владельцы вливают в нее огромные деньги, и это негативно влияет на рынок.

Меня беспокоит, что все клубы АПЛ теряют деньги, там нет никакой устойчивости. В Европе устойчивы только Ла Лига и Бундеслига.

« », « » и « » знают, что клубы АПЛ не собираются присоединяться к их проекту, и потому представляют АПЛ как версию Суперлиги, для которой необходимо создать противовес.

Мы без проблем сможем конкурировать с АПЛ. Меня не волнует, что 15-я команда Премьер-лиги покупает игрока сборной Испании. Она делает это себе в убыток, в то время как в терпеть убытки в течение длительного времени запрещено», – сказал Тебас.