Хавьер Тебас: «АПЛ финансово неустойчива, все ее клубы теряют деньги. Устойчивы лишь Ла Лига и Бундеслига, мы без проблем сможем конкурировать с Англией»
Руководитель Ла Лиги Хавьер Тебас оценил финансовое состояние АПЛ.
«Премьер-лига – это не финансово устойчивое соревнование. Владельцы вливают в нее огромные деньги, и это негативно влияет на рынок.
Меня беспокоит, что все клубы АПЛ теряют деньги, там нет никакой устойчивости. В Европе устойчивы только Ла Лига и Бундеслига.
«Реал», «Барселона» и «Ювентус» знают, что клубы АПЛ не собираются присоединяться к их проекту, и потому представляют АПЛ как версию Суперлиги, для которой необходимо создать противовес.
Мы без проблем сможем конкурировать с АПЛ. Меня не волнует, что 15-я команда Премьер-лиги покупает игрока сборной Испании. Она делает это себе в убыток, в то время как в Испании терпеть убытки в течение длительного времени запрещено», – сказал Тебас.
Могут себе позволить тратить сколько угодно, а эти минусы закрывают налом инвесторов.
Уровень жизни разный...Испания рядом не стоит с Англией.
Система управления клубами в Испании общественная, а не персонализированная.
Чего стоит побег арабов из Малаги. Этот пример очень красноречив.
Про падение Депортиво и Валенсию можно статьи писать, а про покупку Бетисом за рекордное бабло Денильсона можно промолчать.
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