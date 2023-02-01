Форвард «Ахмата» Агаларов учится на юриста: «Спасибо ректору и преподавателям, идут на уступки, понимая, что не всегда могу быть на занятиях»

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Гамид Агаларов рассказал, что учится на юриста.

– Продолжаете обучение на юрфаке ДГУ (Дагестанский государственный университет – прим. Sports.ru)?

– Все верно. Спасибо ректору Муртазали Рабаданову и преподавателям, идут на уступки, понимая, что не всегда могу быть на занятиях. Но учеба нравится, с университетом связаны только приятные эмоции.

Как-то летом позвали на встречу со студентами, с удовольствием отвечал на вопросы, – сказал нападающий «Ахмата».

Гамид Агаларов: «Уверен в себе, знаю, на что способен. Если не забью, казнить себя не стану»

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9 комментариев

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Нету Нету
Ответ 0mertas626
Похвально! Равняется на покровителя клуба, доктора экономических наук
У Кадырова образование тоже Махачкалинский
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0mertas626
Похвально! Равняется на покровителя клуба, доктора экономических наук
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Антоха Картоха
Не всегда(никогда).
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шалтай болтай
Понятно какой из него юрист получится..
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melowchi
"Как-то летом позвали на встречу со студентами".
Уровень посещаемости: попросили познакомиться с одногрупниками
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Кокич
Спасибо, что не на хирурга.
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Lindeman
скорее просто числится
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Wayne Gretzky 99
Учится на юриста. Но есть нюанс.
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Тёма Тёма
Дума ждёт новых депутатов...
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