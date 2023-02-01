Форвард «Ахмата» Агаларов учится на юриста: «Спасибо ректору и преподавателям, идут на уступки, понимая, что не всегда могу быть на занятиях»

Гамид Агаларов рассказал, что учится на юриста.

– Продолжаете обучение на юрфаке ДГУ (Дагестанский государственный университет – прим. Sports.ru)?

– Все верно. Спасибо ректору Муртазали Рабаданову и преподавателям, идут на уступки, понимая, что не всегда могу быть на занятиях. Но учеба нравится, с университетом связаны только приятные эмоции.

Как-то летом позвали на встречу со студентами, с удовольствием отвечал на вопросы, – сказал нападающий « ».

Гамид Агаларов: «Уверен в себе, знаю, на что способен. Если не забью, казнить себя не стану»