«Арсенал» отдал хавбека Локонга в аренду «Кристал Пэлас» до конца сезона

проведет остаток сезона в « ».

«Орлы» объявили о переходе 23-летнего полузащитника из « ». Он будет играть за клуб на правах аренды.

Бельгиец перешел в «Арсенал» из «Андерлехта» в 2021 году. В текущем сезоне он провел 15 матчей за «канониров» во всех турнирах.

С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

Фото: https://www.cpfc.co.uk/