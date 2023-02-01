«Арсенал» отдал хавбека Локонга в аренду «Кристал Пэлас» до конца сезона

Теги премьер-лига Англия Арсенал трансферы Кристал Пэлас Альбер-Мбойо Локонга Футбол

Альбер-Мбойо Локонга проведет остаток сезона в «Кристал Пэлас».

«Орлы» объявили о переходе 23-летнего полузащитника из «Арсенала». Он будет играть за клуб на правах аренды.

Бельгиец перешел в «Арсенал» из «Андерлехта» в 2021 году. В текущем сезоне он провел 15 матчей за «канониров» во всех турнирах.

С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

Фото: https://www.cpfc.co.uk/

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10 комментариев

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Сади Самедов
Локонга наверное самый неудачный трансфер в период Артеты, свою стоимость в 17,5 млн не оправдал, в кубках себя не проявил, в чемпионате провалился

Жаль, что Гендузи оказался сумасшедшим и неуправляемым, закрыл бы позицию на длительный период
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Billy_Shears
Ответ Wekil Halylow
Где ты выдал что он жаловался бред не неси
Ты до сих пор не посмотрел документалку от амазона?
0
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Артемий Дмитриев
Виера ему расскажет, как надо играть в центре поля за Арсенал!
+2
0
+2
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Alar Asus
Ответ CriminalJoint62
Надеюсь, заиграет. Нужно продать его подороже или хотя бы за эту же цену. Нет у него будущего в Арсенале.
Его покупали за 17 млн фунтов, навряд ли кто то захочет его покупать за такие деньги, Монако предлагал 8 млн евро и ни копейки больше
+1
0
+1
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Alar Asus
Ответ Said Aliyev
Очень жаль, но Артете виднее. Мне он был интереснее Жоржиньо. Ещё я ждал игрока вроде младшего Тьюрама на позицию опорника или Сумаре из Лестера
Локонга ужасен, и эта аренда показывает что он не нужен клубу, если его отдают в аренду когда в составе не хватает игроков его позиции. Про Тюрама ничего сказать не могу, но Сумаре ужасен в игре с мячом, он игрок не для топ клуба, он может только обороняться, псы ужасные у него
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Said Aliyev
Очень жаль, но Артете виднее. Мне он был интереснее Жоржиньо. Ещё я ждал игрока вроде младшего Тьюрама на позицию опорника или Сумаре из Лестера
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CriminalJoint62
Надеюсь, заиграет. Нужно продать его подороже или хотя бы за эту же цену. Нет у него будущего в Арсенале.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wekil Halylow
Ответ Барыга блинами
Локонга постоянно жалуется, что ему не дают шансов, но когда он их получает, то прячется от мяча, отдает все пасы назад и ходит пешком, вместо того, чтобы играть по своему игроку. По скиллам вроде и неплохой игрок, но психологически максимально слабый и тактически неграмотный. Правильное решение отдать в аренду.
Где ты выдал что он жаловался бред не неси
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vv dd
Мартин Эдегор будет доволен
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барыга блинами
Локонга постоянно жалуется, что ему не дают шансов, но когда он их получает, то прячется от мяча, отдает все пасы назад и ходит пешком, вместо того, чтобы играть по своему игроку. По скиллам вроде и неплохой игрок, но психологически максимально слабый и тактически неграмотный. Правильное решение отдать в аренду.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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