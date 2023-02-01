«Арсенал» отдал хавбека Локонга в аренду «Кристал Пэлас» до конца сезона
Альбер-Мбойо Локонга проведет остаток сезона в «Кристал Пэлас».
«Орлы» объявили о переходе 23-летнего полузащитника из «Арсенала». Он будет играть за клуб на правах аренды.
Бельгиец перешел в «Арсенал» из «Андерлехта» в 2021 году. В текущем сезоне он провел 15 матчей за «канониров» во всех турнирах.
С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
Фото: https://www.cpfc.co.uk/
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