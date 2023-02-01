«Кристал Пэлас» купил хавбека Ахамада у «Штутгарта» за 12 млн евро

Теги Штутгарт премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Кристал Пэлас Науиру Ахамада Футбол

«Кристал Пэлас» объявил о трансфере Науиру Ахамада.

Английский клуб купил 20-летнего полузащитника у «Штутгарта». По сведениям Фабрицио Романо, трансфер обошелся «орлам» в 12 миллионов евро

Француз подписал с новым клубом контракт на 3,5 года. Он вступит в силу при получении игроком разрешения на работу. 

В нынешнем сезоне Бундеслиги Ахамада провел 17 матчей, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь

Фото: https://www.cpfc.co.uk/

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Okaka
+ Локонга.
ну Виейра набрал, одни африканцы))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
вкус крабовых чипсов
Блэк Пэлас, я бы попросил!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
Играл в Юве-2. Паралитик слил в Штутгарт за копейки, вероятно чтобы подогнать под ффп отчетность. В итоге чувак сразу в Бундеслиге начал играть, а в этом сезоне играть хорошо. И тут возникает вопрос: а зачем топ-клубы вообще ищут подобных молодых игроков во всяких разных пердях, если сами не могут ни заработать, ни как-то дать шансы, даже в аренду не смогли сдать.. просто кринж, если можно дайте минус 15 очков паралитичи на лоб просто, такого клоуна со времён Секко не было
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Энцо Фернандес в Челси
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий