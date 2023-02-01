«Кристал Пэлас» купил хавбека Ахамада у «Штутгарта» за 12 млн евро

« » объявил о трансфере .

Английский клуб купил 20-летнего полузащитника у « ». По сведениям Фабрицио Романо, трансфер обошелся «орлам» в 12 миллионов евро.

Француз подписал с новым клубом контракт на 3,5 года. Он вступит в силу при получении игроком разрешения на работу.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Ахамада провел 17 матчей, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

Фото: https://www.cpfc.co.uk/