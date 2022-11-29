Каземиро осудил людей, радующихся травме Неймара: «Стыдно, что они желают другим зла. Образование начинается с пеленок»

осудил людей, радующихся травме Неймара.

Напомним, нападающий сборной Бразилии получил повреждение голеностопа в матче против Сербии (2:0) в 1-м туре группового этапа . Из-за травмы он пропустил игру против Швейцарии, также форвард не сыграет с Камеруном.

«Стыдно, что люди желают другим зла. Им совершенно не хватает характера.

Я думаю, что образование начинается с пеленок. Лично мне грустно, потому что этого не заслуживает. Он человек, который сильно помогает другим», – сказал полузащитник сборной и .