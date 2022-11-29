Каземиро осудил людей, радующихся травме Неймара: «Стыдно, что они желают другим зла. Образование начинается с пеленок»
Каземиро осудил людей, радующихся травме Неймара.
Напомним, нападающий сборной Бразилии получил повреждение голеностопа в матче против Сербии (2:0) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022. Из-за травмы он пропустил игру против Швейцарии, также форвард не сыграет с Камеруном.
«Стыдно, что люди желают другим зла. Им совершенно не хватает характера.
Я думаю, что образование начинается с пеленок. Лично мне грустно, потому что Неймар этого не заслуживает. Он человек, который сильно помогает другим», – сказал полузащитник сборной Бразилии и «Манчестер Юнайтед».
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