Радченко не считает Промеса легендой «Спартака»: «Легенды – это Тихонов, Титов. Легионеры просто приезжают делать свою работу»

Теги Спартак Егор Титов Андрей Тихонов премьер-лига Россия Дмитрий Радченко Квинси Промес Футбол

Дмитрий Радченко назвал лучшего футболиста «Спартака» в XXI веке.

«Промес – легенда «Спартака»? Промес хорошо делал работу, любимец болельщиков, но я придерживаюсь российских футболистов. Если бы это был легионер, который выиграл много титулов со «Спартаком», провел много лет за команду... Легионеры – временники, они приезжают к нам делать свою работу. Нет, легионеры – это не легенды. 

Тихонов и Титов – легенды «Спартака», кто-то из них однозначно лучший футболист «Спартака» в XXI веке. Выделю Тихонова, который играл и в XX веке, и был одним из лучших, а сейчас до сих пор предан «Спартаку». Считаю, он лучший футболист «Спартака» в XXI веке», – сказал экс-игрок «Зенита» и «Спартака».

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27 комментариев

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Юрий Евсеев
Ответ Paul Spolnikov
С чем ты согласен? Причем тут деньги вообще? Дзюба что ли денег не получал? И он местный, родной. Нравится тебе Дзюба? Легенда Спартака?
Дзюба не легенда спартака, но он капитан нашей сборной. Легендарные как титов и прочие. Что у вас в голове? 🤣🤣🤣Где там про дзюбу я писал?
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Владимир Молявин
Все они легенды!!!
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Александр Тараканов
Какое то странное и однобоко предвзятое мнение.
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Joe Rage
Натуральный шовинизм. Какая разница, из какой страны и какого цвета кожа у игрока, если он долгие годы успешно играет за твой клуб?
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леша коваленко
Легионеры приезжают и делают свою работу, а российские в поте лица, за гроши, бьются за имидж клубов.
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White Bone
Ну как так, наркоман и уголовник и не легенда Спартака?
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Виктор Литвинов
Не знаю, что с Промесом, но легионер Вагнер Лав-настоящая легенда ЦСКА
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Paul Spolnikov
Ответ Юрий Евсеев
Согласен полностью. 👏👏👏👏👏 И кстати, за это получают не малые деньги.
С чем ты согласен? Причем тут деньги вообще? Дзюба что ли денег не получал? И он местный, родной. Нравится тебе Дзюба? Легенда Спартака?
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Игорь Колупанов
короткая память на легенд......
А как жеТерри???Мукунка,который хороший))
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\\\ VORON ///
Ответ Snafu
Тихонов в принципе не может быть лучшим игроком Спартака в XXI веке, потому что он играл за него только в двадцатом. Но для настоящего спартаковца Радченко это несущественные мелочи, конечно же.
Для информации Радченко воспитанник ленинградского футбола, в Спартаке провел всего 2 сезона, а потом играл в Европе, с 2010 года тренирует в системе Зенита. Так что он скорее настоящий зенитовец, аля Петржела, Радимов и др.
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Maksat Hasanow
То есть получается что Анри не легенда Арсенала? Роналдиньо, Месси, Алвес не легенды Барсы? Модрич, Роналду, Роналдо, Зидан, Карлос не легенды Мадрида? Добавить нечего просто без слов....рукалицо
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Иван1984
Тихонов Андрюха даст звениту в ухо!!
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\\\ VORON ///
Ответ Заборостроитель
Тихонов за один тайм в 40 лет против Крыльев --лучший в 21 веке? Вот такая великая команда🤣
Фактура норм, а сделать вывод мозгов не хватило. Слова Радченко не позволяют оценить величие команды Спартак, зато прекрасно показывают уровень компетенции многих зенитовцев (также в их числе Петржела, Радимов и ко), когда они пытаются обсуждать Спартак.
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Ярик01
Ответ Ебздрогыч
А Тихонов с Титовым, как и остальные отечественные футболисты, играли за ромбик и тарелку борща? Почему иностранец, который под 100 мячей за Спартак забил, рубится в каждом матче, не может быть легендой? Уже самая настоящая легенда!
Тихонов в других клубах сыграл больше матчей чем в Спартаке ...
Возможно там борщ вкуснее был )
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Wiley Fox
Тихонов и Титов - ТиТи

Эти двое позор Спартака и больше вреда нанесли Спартаку только романцев, аленичев, карпин и федун (расположил в порядке уменьшения вины в развале Спартака)
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velosipedin
а знаете сколько у тихонова матчей за спартак в 21 веке? 2 в 2011 году, когда его карпин красиво завершить пригласил. вот такой вот уровень экспертизы у радченко
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Snafu
Тихонов в принципе не может быть лучшим игроком Спартака в XXI веке, потому что он играл за него только в двадцатом. Но для настоящего спартаковца Радченко это несущественные мелочи, конечно же.
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Заборостроитель
Тихонов за один тайм в 40 лет против Крыльев --лучший в 21 веке?
Вот такая великая команда🤣
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igls54
Спартаку ещё бы Алвеса подписать
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Hong Kil
Криминальная легенда!
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Да ну глупости, впрочем, как всегда от наших игроков.
Робсон легионер, но о нём лишь теплые воспоминания. В отличие от многих других "легенд". А если брать совсем олдовых ветеранов типа Анзорика, то врагу таких не пожелаешь
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Paul Spolnikov
Однозначно, Промес - легенда. Да, он легионер, да, не без проблем вне поля. Но для Спартака сделал больше чем большинство воспитанников.
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Mechel**
Наши то за еду и ромбик играли всегда
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Ебздрогыч
А Тихонов с Титовым, как и остальные отечественные футболисты, играли за ромбик и тарелку борща? Почему иностранец, который под 100 мячей за Спартак забил, рубится в каждом матче, не может быть легендой? Уже самая настоящая легенда!
+5
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Юрий Евсеев
Согласен полностью. 👏👏👏👏👏 И кстати, за это получают не малые деньги.
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