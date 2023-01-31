Радченко не считает Промеса легендой «Спартака»: «Легенды – это Тихонов, Титов. Легионеры просто приезжают делать свою работу»
Дмитрий Радченко назвал лучшего футболиста «Спартака» в XXI веке.
«Промес – легенда «Спартака»? Промес хорошо делал работу, любимец болельщиков, но я придерживаюсь российских футболистов. Если бы это был легионер, который выиграл много титулов со «Спартаком», провел много лет за команду... Легионеры – временники, они приезжают к нам делать свою работу. Нет, легионеры – это не легенды.
Тихонов и Титов – легенды «Спартака», кто-то из них однозначно лучший футболист «Спартака» в XXI веке. Выделю Тихонова, который играл и в XX веке, и был одним из лучших, а сейчас до сих пор предан «Спартаку». Считаю, он лучший футболист «Спартака» в XXI веке», – сказал экс-игрок «Зенита» и «Спартака».
Властимил Петржела: «Бразильцы «Зенита» и Промес играют без сердца, их волнуют только деньги»
А как жеТерри???Мукунка,который хороший))
Возможно там борщ вкуснее был )
Эти двое позор Спартака и больше вреда нанесли Спартаку только романцев, аленичев, карпин и федун (расположил в порядке уменьшения вины в развале Спартака)
Вот такая великая команда🤣
Робсон легионер, но о нём лишь теплые воспоминания. В отличие от многих других "легенд". А если брать совсем олдовых ветеранов типа Анзорика, то врагу таких не пожелаешь