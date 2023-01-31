Радченко не считает Промеса легендой «Спартака»: «Легенды – это Тихонов, Титов. Легионеры просто приезжают делать свою работу»

назвал лучшего футболиста «Спартака» в XXI веке.

« – легенда «Спартака»? Промес хорошо делал работу, любимец болельщиков, но я придерживаюсь российских футболистов. Если бы это был легионер, который выиграл много титулов со « », провел много лет за команду... Легионеры – временники, они приезжают к нам делать свою работу. Нет, легионеры – это не легенды.

Тихонов и – легенды «Спартака», кто-то из них однозначно лучший футболист «Спартака» в XXI веке. Выделю Тихонова, который играл и в XX веке, и был одним из лучших, а сейчас до сих пор предан «Спартаку». Считаю, он лучший футболист «Спартака» в XXI веке», – сказал экс-игрок «Зенита» и «Спартака».

Властимил Петржела: «Бразильцы «Зенита» и Промес играют без сердца, их волнуют только деньги»