«ПСЖ» готовит предложение о трансфере хавбека ПСВ Бакайоко

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«ПСЖ» интересуется Йоханом Бакайоко.

По информации журналиста Рика Элфринка, клуб сообщил представителям 19-летнего полузащитника, что готовит официальное предложение ПСВ о трансфере.

В текущем сезоне на счету Бакайоко 2 гола и 1 голевая передача в 6 матчах за основную команду ПСВ. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

3 комментария

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Hella black
Бакайоко,Фофана сколько вас ?! В каждом чемпионате кажись есть по одному Бакайоко и Фофана )
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Злодей Спб
Вроде французы утверждали, что денег нет, а судя по новостям уже третий трансфер готовят. Получается, что деньги есть?

Скорее всего с Малкомом лягушатники просто пытались "взять то, что плохо лежит" бесплатно. Потому как такого игрока бесплатно подписать готов любой европейский клуб, способный удовлетворить его зарплатные аппетиты.
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Адепт Суперлиги
Зачем?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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