«ПСЖ» готовит предложение о трансфере хавбека ПСВ Бакайоко

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По информации журналиста Рика Элфринка, клуб сообщил представителям 19-летнего полузащитника, что готовит официальное предложение ПСВ о трансфере.

В текущем сезоне на счету Бакайоко 2 гола и 1 голевая передача в 6 матчах за основную команду . Подробную статистику игрока можно найти здесь.