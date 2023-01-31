«ПСЖ» готовит предложение о трансфере хавбека ПСВ Бакайоко
«ПСЖ» интересуется Йоханом Бакайоко.
По информации журналиста Рика Элфринка, клуб сообщил представителям 19-летнего полузащитника, что готовит официальное предложение ПСВ о трансфере.
В текущем сезоне на счету Бакайоко 2 гола и 1 голевая передача в 6 матчах за основную команду ПСВ. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Скорее всего с Малкомом лягушатники просто пытались "взять то, что плохо лежит" бесплатно. Потому как такого игрока бесплатно подписать готов любой европейский клуб, способный удовлетворить его зарплатные аппетиты.