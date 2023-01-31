«Зенит» поздравил Миллера с 61-летием: «Желаем сохранить дух болельщика, благодаря которому спорт в России вышел на новый уровень! Пусть главным подарком станет 2-я звезда»

Теги Зенит премьер-лига Россия Газпром Алексей Миллер Футбол

«Зенит» поздравил Алексея Миллера с днем рождения.

31 января председателю правления ПАО «Газпром» исполняется 61 год.

«Уважаемый Алексей Борисович! Мы благодарим Вас за поддержку, желаем Вам здоровья и сохранения того духа болельщика, благодаря которому не только футбол, но и весь спорт в России вышел на совершенно новый уровень! Пусть главным подарком в этом году станет долгожданная вторая золотая звезда на эмблеме любимого клуба!

С праздником!» – сказано в сообщении на сайте сине-бело-голубых.

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40 комментариев

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Slavnov
61,а выглядит на 81
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Дмитрий9779
А ещё сегодня объявят,что Малком никуда не уходит😁
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Wiley Fox
Дух болельщика, ахаха

Газпром весь спорт в России превратил в фарм

Футбол, хоккей, баскетбол уничтожен, пал волейбол

Потому что Газпром тащил клубы из Питера к золоту

При этом нигде местные питерские спортсмены не играют главные роли, а просто для галочки существуют

Ну и уничтожение легендарного ленинградского Спартака в баскетболе и перевоз клуба из Подмосковья с дальнейшим переименованием а зенит - это приговор миллеру, Газпрому и всему СПб с его жителями - так обозначить свой комплекс провинции надо было суметь
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nugoboss
И примите от нашего коллектива в подарок, золотой ключ, где находится дверь для ключа? Мы думали что вы знаете!
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Mrtg
Отстранение клубов и сборной, скандалы с допингом, мельдониада и распил в Сочи 2014-это и есть "новый уровень" на который вывел наш спорт патриот России и гражданин США миллер?
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Дмитрий9779
https://www.sports.ru/football/1095767015-igroki-spartaka-pozdravili-feduna-s-65-letiem.html
Это видимо другое.
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evil
Какая отвратительная рожа
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Pelerin
Ответ schwein
Вроде все отметились под комментарием, кто не в чс.
Держи в курсе!
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schwein
Ответ Pelerin
Один город - одна команда. Толпа в основном из питерцев ;)
Вроде все отметились под комментарием, кто не в чс.
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Russ Ivan
ЦСКА перед Сечиным также раболепствует. Видимо не могут Герои Труда без поклонов от холопов...
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PIT-BUL
Провинциалы должны возвести его в лику святых! Поднял футбол в городе благодаря бешенному потоку денег
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BeastI666I
Ответ Санитар-волк
Неограниченное финансирование одного клуба плюс админресурс - это "спорт в россии? Интерееесно.
такая же схема со строительством, безопасностью дорожного движения, ржд, искусством, армией )))))))))))
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BeastI666I
понятно теперь зачем нужны эти купленные, заваленные деньгами победы... ради ДР одного человека. Не страна, а средневековье!
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Санитар-волк
Неограниченное финансирование одного клуба плюс админресурс - это "спорт в россии? Интерееесно.
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гилберт
Ну уровень и правда новый.
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Ахимассс
Миллеру надо брать пример с Ротенбергов и выходить на новый уровень. Подрастает новый тренер для Зенита.
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jepp ebriloff
Ответ Shafer
Как можно болеть за этот недоклуб🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Да как можно вообще интересоваться привязанным к бюджету расейским недофутболом в собственном соку?)
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Валерий Глубокий
Флешмоб с бакланами не сделали ?))) мюллер растроиться ))
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Tiestorzn17
Искренне желаю ему следующий юбилей отмечать за решеткой, заслужил!
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Pelerin
Ответ schwein
страдание толпы, часть вторая.
Один город - одна команда. Толпа в основном из питерцев ;)
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Pelerin
Позорненько
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bibendum
Перефразирую поздравление Васи Уткина, которое он адресовал другому известному выходцу из Санкт-Петербурга
Одно у меня желание: Алексей Борисович, будь здоров, живи долго! Прям до суда.
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Captain_Noname
Ответ Данила Панфилов
Всё ясно сразу за свиней нытиков болеешь!
Так ноют же страдальцы, которых основательно отшамарили в питере, ты все перепутал
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Великий Алонсо
Миллер хороший и уважаемый человек! Поздравляем его всем спортсом, с днём рождения!!
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Captain_Noname
Не только футбол, но и весь спорт - на совершенно новый уровень

С этим изречением сложно спорить, ведь такого уровня дна видеть еще не доводилось
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