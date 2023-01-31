«Зенит» поздравил Миллера с 61-летием: «Желаем сохранить дух болельщика, благодаря которому спорт в России вышел на новый уровень! Пусть главным подарком станет 2-я звезда»

« » поздравил с днем рождения.

31 января председателю правления ПАО « » исполняется 61 год.

«Уважаемый Алексей Борисович! Мы благодарим Вас за поддержку, желаем Вам здоровья и сохранения того духа болельщика, благодаря которому не только футбол, но и весь спорт в России вышел на совершенно новый уровень! Пусть главным подарком в этом году станет долгожданная вторая золотая звезда на эмблеме любимого клуба!

С праздником!» – сказано в сообщении на сайте сине-бело-голубых.