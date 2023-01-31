«Зенит» поздравил Миллера с 61-летием: «Желаем сохранить дух болельщика, благодаря которому спорт в России вышел на новый уровень! Пусть главным подарком станет 2-я звезда»
«Зенит» поздравил Алексея Миллера с днем рождения.
31 января председателю правления ПАО «Газпром» исполняется 61 год.
«Уважаемый Алексей Борисович! Мы благодарим Вас за поддержку, желаем Вам здоровья и сохранения того духа болельщика, благодаря которому не только футбол, но и весь спорт в России вышел на совершенно новый уровень! Пусть главным подарком в этом году станет долгожданная вторая золотая звезда на эмблеме любимого клуба!
С праздником!» – сказано в сообщении на сайте сине-бело-голубых.
Газпром весь спорт в России превратил в фарм
Футбол, хоккей, баскетбол уничтожен, пал волейбол
Потому что Газпром тащил клубы из Питера к золоту
При этом нигде местные питерские спортсмены не играют главные роли, а просто для галочки существуют
Ну и уничтожение легендарного ленинградского Спартака в баскетболе и перевоз клуба из Подмосковья с дальнейшим переименованием а зенит - это приговор миллеру, Газпрому и всему СПб с его жителями - так обозначить свой комплекс провинции надо было суметь
Это видимо другое.
Одно у меня желание: Алексей Борисович, будь здоров, живи долго! Прям до суда.
С этим изречением сложно спорить, ведь такого уровня дна видеть еще не доводилось