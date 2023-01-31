Кононов не жалеет о работе в «Спартаке»: «Уход получился непростым, но потом был неплохой отрезок в «Риге»

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Латвия Олег Кононов Рига Спорт-Экспресс Футбол

Олег Кононов не считает, что работа в «Спартаке» надломила его, и не жалеет об этом периоде.

– Некоторые специалисты полагают, что тренера Кононова надломила работа в «Спартаке». Мол, после того отрезка вы так и не пришли в себя и не вышли на свой оптимальный уровень.

– Я так не считаю. Это точно не так. Конечно, когда покидаешь команду, то испытываешь определенный психологический стресс. Но такова доля тренера.

Если говорить о периоде работы в «Спартаке», то, наверное, можно провести некоторые параллели с «Арсеналом». Тоже надо было строить новую команду, также много игроков покинули и пришли в клуб. Уход в итоге получился, скажем так, непростой.

Но затем, считаю, был неплохой отрезок в «Риге». Мы выдали победную серию из 15 матчей. Создали большой отрыв от второго места, что впоследствии помогло стать клубу чемпионом Латвии. Однако вмешались чисто семейные обстоятельства... В итоге вернулся домой. Затем поступали предложения тренировать за рубежом, но в тот момент я не хотел покидать семью. Искал возможность работать в России.

– Значит, не жалеете о том, что осенью 2018 года приняли предложение Леонида Федуна и покинули тульский «Арсенал»?

– Нет, конечно, – сказал бывший тренер «Краснодара», «Спартака» и тульского «Арсенала».

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6 комментариев

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Кино Музыка
Пострадал скорее Спартак.
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Captain_Noname
Просто не нужно было пытаться усидеть на нескольких стульях, а выполнять работу ровно так, как умеешь сам

Чем-то напоминает Старкова - неплохой тренер и мягкий человек, пытавшийся угодить всем
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evil
Тренер неплохой, на самом деле. Но не надо было чесать языком, обещать за четыре месяца поставить игру, заигрывать с ветеранами и т.д
К тому же, багаж Аленичева к тому времени уже кто-то стащил
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proiski_vragov
но он устал, окончен бой
берёт пиджак, идёт домой
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GuruFutbola
Ну да, хоть в лч поиграл
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tfs
Спортс, онлайн трансферов традиционный будет сегодня??
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