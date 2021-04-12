«Зенит» должен быть как «Спартак» при Романцеве – становиться чемпионом 6-7 раз подряд». Сабитов о лидере РПЛ

Бывший игрок «Локомотива» , который сейчас работает тренером в «Риге», поделился ожиданиями от матча 28-го тура между и «Локомотивом».

Петербургский клуб станет чемпионом, если выиграет у «Локо».

– «Локомотив» и «Зенит» много забивают в последних матчах. Учитывая статус, ждете менее результативной игры?

– Хочу, чтобы были голы. Может посчитают, что я излишне проявляю симпатию к иностранным тренерам, но мне нравятся команды Шварца, Тедеско и Николича. И нравятся, потому, что они не сушат игру. Не закрываются, ведя в счете. Продолжают атаковать. Мне нравится такой футбол.

В РПЛ был период, когда команды, забив мяч, тут же начинали сушить. Отходить в оборону, тянуть время. И я хочу, чтобы игра «Зенит» – «Локомотив» получилась живой. Чтобы она была привлекательной для зрителей.

– На победу «Зенита» дают коэффициент 1,6. И это против команды, которая выиграла все матчи в сезоне. Почему столько уверенных в победе хозяев?

– Это связано с тем, что «Зенит» должен быть как «Спартак» при Романцеве. Становиться чемпионом шесть-семь раз подряд. Не знаю в чем причина, но «Зенит» не может довести дело до конца.

«Зенит» – фаворит в этом матче, и это очевидно. «Зенит» – фаворит каждого чемпионата последних лет пяти. И это были ошибки и глупость «Зенита», когда они упускали чемпионство. Причина была не в том, что соперники были сильней.

– «Зенит» станет чемпионом в воскресенье?

– Рано или поздно что-то прерывается. Рано или поздно серия «Локомотива» закончится. И почему она не может закончится в воскресенье? «Зенит» поселение годы не становился чемпионом дома. Так почему бы этому не случится в воскресенье, – сказал Сабитов.