Бакайоко из «Милана» уйдет в «Кремонезе». Хавбек отказался от трансфера в «Адана Демирспор»

Полузащитник Тьемуэ Бакайоко покинет «Милан», но останется в Серии А.

По данным инсайдера , « » отправит французского футболиста в « » до конца сезона. Несколько дней назад хавбек отказался от перехода в « ».

Бакайоко арендован « » с сезона-2021/22, его последняя официальная игра была 15 мая. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.