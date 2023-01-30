Бакайоко из «Милана» уйдет в «Кремонезе». Хавбек отказался от трансфера в «Адана Демирспор»
Полузащитник Тьемуэ Бакайоко покинет «Милан», но останется в Серии А.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» отправит французского футболиста в «Кремонезе» до конца сезона. Несколько дней назад хавбек отказался от перехода в «Адана Демирспор».
Бакайоко арендован «Миланом» с сезона-2021/22, его последняя официальная игра была 15 мая. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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