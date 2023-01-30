Бакайоко из «Милана» уйдет в «Кремонезе». Хавбек отказался от трансфера в «Адана Демирспор»

Теги Милан Челси премьер-лига Англия серия А Италия высшая лига Турция возможные трансферы Кремонезе Адана Демирспор Тьемуэ Бакайоко Фабрицио Романо Футбол

Полузащитник Тьемуэ Бакайоко покинет «Милан», но останется в Серии А.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» отправит французского футболиста в «Кремонезе» до конца сезона. Несколько дней назад хавбек отказался от перехода в «Адана Демирспор».

Бакайоко арендован «Миланом» с сезона-2021/22, его последняя официальная игра была 15 мая. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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ManUtd8082
Ответ Тохир Анваров
Из того чемпионского состава Монако, заиграли Бернарду Силва и Мбаппе. Остальные провалились:Менди,Лемар,Бакайоко...
Там ещё вроде играли Саинт Максимен и Адама Траоре. Хотя Траоре вообще провалился.
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Sergio Podval
Ответ Тохир Анваров
Из того чемпионского состава Монако, заиграли Бернарду Силва и Мбаппе. Остальные провалились:Менди,Лемар,Бакайоко...
Фабиньо, Моутиньо, Фалькао. Да и Лемар держит уровень, всё-таки состав чемпионов Франции а не АПЛ, там уровень-то пониже)
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Тохир Анваров
Ответ мс-мешок
Фабиньо не плох в Ливерпуле
Да забыл про него
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Тохир Анваров
Ответ Тохир Анваров
Из того чемпионского состава Монако, заиграли Бернарду Силва и Мбаппе. Остальные провалились:Менди,Лемар,Бакайоко...
И Фабиньо более менее нормально играет
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krealpmoney
Ответ Тохир Анваров
Из того чемпионского состава Монако, заиграли Бернарду Силва и Мбаппе. Остальные провалились:Менди,Лемар,Бакайоко...
Лемар конечно долго запрягал, но щас встроился, так что не считается
+2
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Игорь Новиков
Наконец-то.
+1
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NastyNay
Ответ Тохир Анваров
Из того чемпионского состава Монако, заиграли Бернарду Силва и Мбаппе. Остальные провалились:Менди,Лемар,Бакайоко...
Фабиньо
+1
0
+1
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Ilya_Panchenko
Ответ Тохир Анваров
Из того чемпионского состава Монако, заиграли Бернарду Силва и Мбаппе. Остальные провалились:Менди,Лемар,Бакайоко...
Фабиньо еже заиграл в Ливерпуле
+2
0
+2
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мс-мешок
Ответ Тохир Анваров
Из того чемпионского состава Монако, заиграли Бернарду Силва и Мбаппе. Остальные провалились:Менди,Лемар,Бакайоко...
Фабиньо не плох в Ливерпуле
+2
0
+2
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SayCoffet
Ответ Тохир Анваров
Из того чемпионского состава Монако, заиграли Бернарду Силва и Мбаппе. Остальные провалились:Менди,Лемар,Бакайоко...
Ламар более менее же играет?
+5
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+5
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SayCoffet
Это чудо в Милане до сих пор числится?
0
0
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Good Man
Ответ Тохир Анваров
Из того чемпионского состава Монако, заиграли Бернарду Силва и Мбаппе. Остальные провалились:Менди,Лемар,Бакайоко...
Ростов ждёт его)
0
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Good Man
Ответ Тохир Анваров
Из того чемпионского состава Монако, заиграли Бернарду Силва и Мбаппе. Остальные провалились:Менди,Лемар,Бакайоко...
Менди в суде)
0
0
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Акира_1
Удивительно сколько прошло лет, но Челси так и не слил это чудо насовсем. 🤣
+5
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Great ManUtd
Такой топ в Монако был и так деградировал...
+2
0
+2
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Тохир Анваров
Из того чемпионского состава Монако, заиграли Бернарду Силва и Мбаппе. Остальные провалились:Менди,Лемар,Бакайоко...
+10
0
+10
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