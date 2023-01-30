Гальтье о трансферах «ПСЖ»: «Нам необходимо усиление. Я знаю, что клуб работает над подписанием еще одного или двух игроков»

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Кристоф Гальтье финансовый фэйр-плей Футбол

Кристоф Гальтье рассказал, что «ПСЖ» планирует усилиться до закрытия трансферного окна.

«Я знаю, что клуб работает над тем, чтобы попытаться подписать еще одного или двух игроков.

Очевидно, нам необходимо усиление. Например, можно было бы взять еще одного игрока атаки. У нас также есть ограничения по финансовому фэйр-плей», – сказал главный тренер «ПСЖ».

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6 комментариев

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Леван Сиукаев
Ответ Saboroff
не представляю кем еще усиливать такой состав
правильно Гальтье говорит,с Солерами и Руисами сил хватит разве что на лигу1
+1
0
+1
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Николай Иванов
Нужно больше золота
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
revo
Ответ Владимир Владимир
Ну у них реально в атаке людей не хватает, но я бы на месте Гальтье думал о том, что делать с тремя пешеходами в атаке, потому что Бавария может такой позор устроить в плей-офф - мало не покажется
Это та Бавария, которая сама полуразобрана и играет три раза подряд вничью?
+1
0
+1
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Владимир Владимир
Ну у них реально в атаке людей не хватает, но я бы на месте Гальтье думал о том, что делать с тремя пешеходами в атаке, потому что Бавария может такой позор устроить в плей-офф - мало не покажется
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Saboroff
не представляю кем еще усиливать такой состав
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван228 Полиит
Прикольно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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