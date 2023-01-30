Гальтье о трансферах «ПСЖ»: «Нам необходимо усиление. Я знаю, что клуб работает над подписанием еще одного или двух игроков»

рассказал, что «ПСЖ» планирует усилиться до закрытия трансферного окна.

«Я знаю, что клуб работает над тем, чтобы попытаться подписать еще одного или двух игроков.

Очевидно, нам необходимо усиление. Например, можно было бы взять еще одного игрока атаки. У нас также есть ограничения по финансовому фэйр-плей», – сказал главный тренер « ».

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