Карвахаль о матчах с «Барселоной» в Кубке Испании: «Реалу» надо показать свою лучшую игру, чтобы выйти в финал»
Защитник «Реала» Дани Карвахаль высказался о попадании на «Барселону» в Кубке Испании.
Команды проведут две игры в полуфинале турнира – в марте и апреле.
«На этой стадии фаворитов уже нет. Нам придется показать свою лучшую игру для того, чтобы выйти в финал.
Мы давно не выигрывали Кубок Испании. Этот трофей был первым, что я взял с «Реалом». Надеюсь, мы выиграем и в этом году», – заявил Карвахаль.
В следующий раз будут следить за базаром!
Кстати он Бальде догнал или еще бежит?)
"классико". Успехов в финале победителю.
Для этого нужно, чтоб все травмированные вернулись, то есть и сам Карвахаль
Без них не сможете осилить хозяина?)