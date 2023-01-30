Карвахаль о матчах с «Барселоной» в Кубке Испании: «Реалу» надо показать свою лучшую игру, чтобы выйти в финал»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Даниэль Карвахаль Футбол

Защитник «Реала» Дани Карвахаль высказался о попадании на «Барселону» в Кубке Испании.

Команды проведут две игры в полуфинале турнира – в марте и апреле.

«На этой стадии фаворитов уже нет. Нам придется показать свою лучшую игру для того, чтобы выйти в финал.

Мы давно не выигрывали Кубок Испании. Этот трофей был первым, что я взял с «Реалом». Надеюсь, мы выиграем и в этом году», – заявил Карвахаль.

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26 комментариев

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Alexlagodny
Да зачем, оно вам надо? )
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corazón blanco
Ответ Karl0709
Реалу просто не повезло со жребием им бы Барселону на финал,а так опять разнесут сливочных как дворовых .
Почему не повезло? Да, выпал в жребии самый сильный соперник, но кто знает, что будет через месяц и в какой форме будут клубы. Две недели назад Мадрид был полностью переигран Барселоной, игроки еле-еле волокли ноги, сейчас уже Мадрид играет в абсолютно другом ключе и с другой самоотдачей. В одном отдельно взятом матче может произойти что угодно в этом и прелесть футбола.
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90 Minutes
Величайшая победа-есть победа над самим собой.
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GuruFutbola
Такие слова Барса не прощает, удачного вылета с кубка модриду
В следующий раз будут следить за базаром!
Кстати он Бальде догнал или еще бежит?)
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rachidibrahimov
Реалу нужно показывать свой лучший футбол, во всех оставшихся матчах. Иначе будет повтор сезона 18/19, когда за неделю упустили все трофеи
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wodziegg
Мне вот интересно, когда у "Барселоны" много травм и они проигрывают, тут про это не вспоминают, но когда у "Реала", то все сетуют только на это. С головой всё в порядке?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Karl0709
Рановато пока .
Реал просрал Ла лигу уже в Январе, я знаю, о чем говорю
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Karl0709
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Кстати, с чемпионством вас
Рановато пока .
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Karl0709
Реалу просто не повезло со жребием им бы Барселону на финал,а так опять разнесут сливочных как дворовых .
Кстати, с чемпионством вас
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Karl0709
Реалу просто не повезло со жребием им бы Барселону на финал,а так опять разнесут сливочных как дворовых .
Все таки Барселоне повезло играть с Винисиусом в одной лиге
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Парень со двора Шмурнова
Ответ cektor
Комментарий удален пользователем
Когда плов ЛЕ, не подскажите?
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cektor
Комментарий удален
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Парень со двора Шмурнова
Хави: «Если не обыграем Реал, это будет катастрофа».
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Karl0709
Реалу просто не повезло со жребием им бы Барселону на финал,а так опять разнесут сливочных как дворовых .
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ QWertY
Как? Он же вроде бист, лучше того же Мбаппе по мнению сливочных)
Если какой-то глорик так говорил, это не значит, что это правда. А по факту Жуниор один сезон выстрелил, а теперь он больше по БЛМству. Кстати, я надеюсь, что тот же Уткин извинится перед МЮ, что он когда-то Жуниора выше Рэшфорда поставил?
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инок
С нетерпением жду два этих интересных кубковых
"классико". Успехов в финале победителю.
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Cruel Snake
«Реалу» нужно показать свою лучшую форму!
Для этого нужно, чтоб все травмированные вернулись, то есть и сам Карвахаль
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QWertY
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Достаточно задвинуть Свнисиуса в запас
Как? Он же вроде бист, лучше того же Мбаппе по мнению сливочных)
+1
-1
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shark308
Карвахалю не мешало бы вылечить травмы, выйти на поле и набрать хотя бы 90% своей былой формы, прежде чем комментарии давать относительно игры клуба…
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ARIGAMI ARIGAMI
Достаточно задвинуть Свнисиуса в запас
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-3
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Max Payne
Ответ белошип
Карманные свистки Лапорты? Без них не сможете осилить хозяина?)
ха-ха, прекрати
+3
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белошип
Ответ Max Payne
"...и хорошо если арбитрами будут Лаос и Мансано" - улыбаясь, добавил защитник.
Карманные свистки Лапорты?
Без них не сможете осилить хозяина?)
+2
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TAGAY
Ответ прощай Роналду
Чтобы пройти в финал любой команде нужно показать лучшую игру парень!
не всегда. иногда можно сыграть хуже соперника и выиграть за счет удачи и точности как Реал в прошлом сезоне в ЛЧ, или же как Барса в последних матчах лалиги.
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TAGAY
отличные игры будут! в любом случае класико много не бывает. 5 класико в сезоне.. сильно)
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Max Payne
"...и хорошо если арбитрами будут Лаос и Мансано" - улыбаясь, добавил защитник.
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