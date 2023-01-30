Карвахаль о матчах с «Барселоной» в Кубке Испании: «Реалу» надо показать свою лучшую игру, чтобы выйти в финал»

Защитник « » высказался о попадании на «Барселону» в Кубке Испании.

Команды проведут две игры в полуфинале турнира – в марте и апреле.

«На этой стадии фаворитов уже нет. Нам придется показать свою лучшую игру для того, чтобы выйти в финал.

Мы давно не выигрывали . Этот трофей был первым, что я взял с «Реалом». Надеюсь, мы выиграем и в этом году», – заявил Карвахаль.