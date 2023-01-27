Переход Барриоса из «Зенита» в «Бешикташ» маловероятен из-за того, что турки готовы заплатить не более 3 млн евро

Теги Зенит премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Вильмар Барриос Футбол

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вряд ли перейдет в «Бешикташ».

По данным Sport24.ru, трансфер маловероятен из-за финансовых разногласий между клубами.

«Бешикташ» готов заплатить за колумбийского полузащитника «Зенита» не более 3 млн евро, что категорически не устраивает сине-бело-голубых.

В этом сезоне Барриос провел за «Зенит» 20 матчей, забил гол и отдал 2 результативные передачи.

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44 комментария

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Shuller18
Ответ Виталик Украинский
Сначала вы работаете на репутацию, затем репутация работает на вас (с). Печально, но у вас сейчас второй период. Выход один: вернуться в лоно матери армии с покаянием блудных детей своих. И тогда Кожугетыч подтянет спонсоров в виде ВПК и будет всем счастье.
О да, армия так прямо разбежалась выделять деньги на регулярные трансферы от 15 лямов. Легко рассуждать, сидя на трубе.
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Dark.Babysitter
Эрдоган тычо попутал братан)))
Барриос минимум 40 стоит) И это без учёта бонусов
И еще скидок на газ для твоего хаба)
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AuroraBorealis
Ответ Александр Абхалимов
Где адепты отпустить Баринова, или это другое??
Это во всех отношениях другое
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lubimiikis
Ответ Александр Абхалимов
Где адепты отпустить Баринова, или это другое??
Ну сравнить Барриоса с Бариновым это надо постараться… Так что да, другое
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Celsius
Ответ BaltikaSPb
Стамбул один из крупнейших хабов по переправке наркоты в Европу Походу у офиса Бишекташа кто то контейнер потерял
"кто то контейнер потерял"
С 400 кило кокаина.
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турки знают цену игроку...красную дают..
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Виталик Украинский
Ответ Shuller18
Ой, я бы с удовольствием подписал бы в ЦСКА футболистов такого калибра. Один нюанс: для ЦСКА это нереально, а в нынешних условиях тем более. У нас самый дорогой трансфер в истории клуба был примерно на уровне Барриоса, и то там щедрая рассрочка по знакомству, я про Влашича.
Сначала вы работаете на репутацию, затем репутация работает на вас (с). Печально, но у вас сейчас второй период. Выход один: вернуться в лоно матери армии с покаянием блудных детей своих. И тогда Кожугетыч подтянет спонсоров в виде ВПК и будет всем счастье.
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Александр Абхалимов
Ответ Deca
По данным трансфермаркт, оценочная стоимость Бариоса 20 $млн И то, меньше чем за 30-40 не отдал бы.. А накуя?
Ну так они и Баринова хотели за копейки
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Александр Абхалимов
Где адепты отпустить Баринова, или это другое??
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MAXIMum1
З млн? А хо-хо ни ху-ху???
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Shuller18
Ответ Виталик Украинский
Вот и мамкины эксперты подтянулись. Нет чтобы пожелать ЦСКА, Спартаку и другим подписать, для интриги в РПЛ, игроков уровня Барриоса и Малкома. Но мозжечок заточен только на "чтобы у соседа корова сдохла".
Ой, я бы с удовольствием подписал бы в ЦСКА футболистов такого калибра. Один нюанс: для ЦСКА это нереально, а в нынешних условиях тем более. У нас самый дорогой трансфер в истории клуба был примерно на уровне Барриоса, и то там щедрая рассрочка по знакомству, я про Влашича.
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Виталик Украинский
Видимо у Спорт24 проблема с переводом. Такие деньги только за Баринова, закрывальщика Клаудиньо, заплатить можно.
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Deca
По данным трансфермаркт, оценочная стоимость Бариоса 20 $млн
И то, меньше чем за 30-40 не отдал бы..
А накуя?
+6
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Виталик Украинский
Ответ Shuller18
А вообще было бы интересно, лишись Зенит помимо Ловрена еще и Барриоса и Малкома. Тогда РПЛ станет крайне интригующей
Вот и мамкины эксперты подтянулись. Нет чтобы пожелать ЦСКА, Спартаку и другим подписать, для интриги в РПЛ, игроков уровня Барриоса и Малкома. Но мозжечок заточен только на "чтобы у соседа корова сдохла".
+21
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+18
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DiMaXFCZP
Один из лучших опорников Европы за 3 ляма =) А у них есть чувство юмора=)))
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ivannumber1
3 мульта откуда они интересно взяли? Барриос по меркам Европы очень даже ничего опорник и такого за 15 мультов урвать будет большой удачей.
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BaltikaSPb
Стамбул один из крупнейших хабов по переправке наркоты в Европу
Походу у офиса Бишекташа кто то контейнер потерял
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Иван Шуткин
Бариос минимум 15 стоит , а то и больше
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-1
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Доктор Верховцев
— Значит так. Двадцать баранов...
— Двадцать пять.
— Двадцать, двадцать. Холодильник Розенлев. Финский, хороший. Почётная грамота.
— И бесплатная путёвка...
— В Сибирь!
+3
-2
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Moors
Ответ Shuller18
А вообще было бы интересно, лишись Зенит помимо Ловрена еще и Барриоса и Малкома. Тогда РПЛ станет крайне интригующей
Но лучше бы другие команды развивались вместо упования на деградацию Зенита
+31
-3
+28
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San9
Аххах турки перекурили чего-то явно)))
+4
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Alex Chernov
Спартак чемпион? Гы 😁
+1
-4
-3
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Фут.Боль
Я так понимаю для турок, что Баринов, что Барриос.
+16
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d.xoxlov
Ответ Рокко Сиффредди
Лучше взять 3, чем бесплатно отдать
А кто зенитовский контракт хотя бы повторит?
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d.xoxlov
На восточном базаре, что ли?
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