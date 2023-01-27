Переход Барриоса из «Зенита» в «Бешикташ» маловероятен из-за того, что турки готовы заплатить не более 3 млн евро

Полузащитник « » вряд ли перейдет в « ».

По данным Sport24.ru, трансфер маловероятен из-за финансовых разногласий между клубами.

«Бешикташ» готов заплатить за колумбийского полузащитника «Зенита» не более 3 млн евро, что категорически не устраивает сине-бело-голубых.

В этом сезоне Барриос провел за «Зенит» 20 матчей, забил гол и отдал 2 результативные передачи.