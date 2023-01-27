Переход Барриоса из «Зенита» в «Бешикташ» маловероятен из-за того, что турки готовы заплатить не более 3 млн евро
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вряд ли перейдет в «Бешикташ».
По данным Sport24.ru, трансфер маловероятен из-за финансовых разногласий между клубами.
«Бешикташ» готов заплатить за колумбийского полузащитника «Зенита» не более 3 млн евро, что категорически не устраивает сине-бело-голубых.
В этом сезоне Барриос провел за «Зенит» 20 матчей, забил гол и отдал 2 результативные передачи.
Барриос минимум 40 стоит) И это без учёта бонусов
И еще скидок на газ для твоего хаба)
С 400 кило кокаина.
И то, меньше чем за 30-40 не отдал бы..
А накуя?
Походу у офиса Бишекташа кто то контейнер потерял
— Двадцать пять.
— Двадцать, двадцать. Холодильник Розенлев. Финский, хороший. Почётная грамота.
— И бесплатная путёвка...
— В Сибирь!