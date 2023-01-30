Жозе Моуринью: «Осимхен одного уровня с Дрогба, но Дидье не нырял. Виктор должен прекратить делать это»

Главный тренер «Ромы» сравнил и .

Нападающий « » забил первый гол во вчерашнем матче против римской команды (2:1).

«Он того же уровня, что и Дрогба, но Дидье не нырял. Будет хорошо, если Виктор изменится. Я бы купил его, если бы был в клубе с большими деньгами. Однако, если он однажды поедет в Англию, ему нужно будет измениться, потому что в Италии мирятся с таким поведением, в то время как в Премьер-лиге с ним бы жестко обошлись.

Я сказал ему, что он забил замечательный гол и что он должен перестать так сильно нырять. Его гол был фантастическим, он сделал то же самое, когда мы встречались ранее в этом сезоне, так что он фантастический игрок. Но он не должен нырять», – сказал Моуринью.

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