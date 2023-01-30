Жозе Моуринью: «Осимхен одного уровня с Дрогба, но Дидье не нырял. Виктор должен прекратить делать это»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сравнил Виктора Осимхена и Дидье Дрогба.
Нападающий «Наполи» забил первый гол во вчерашнем матче против римской команды (2:1).
«Он того же уровня, что и Дрогба, но Дидье не нырял. Будет хорошо, если Виктор изменится. Я бы купил его, если бы был в клубе с большими деньгами. Однако, если он однажды поедет в Англию, ему нужно будет измениться, потому что в Италии мирятся с таким поведением, в то время как в Премьер-лиге с ним бы жестко обошлись.
Я сказал ему, что он забил замечательный гол и что он должен перестать так сильно нырять. Его гол был фантастическим, он сделал то же самое, когда мы встречались ранее в этом сезоне, так что он фантастический игрок. Но он не должен нырять», – сказал Моуринью.
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По Виктору вчера вроде грубее и чаще фолы были, чем на других игроках Наполи(да и матча в целом).
Рядом с Анри или вместо.
Сезон 08/09 - 24 матча 5 голов
Сезон 11/12 - 24 матча 5 голов
Глорры: это форвард убийца, киллер штрафной!!!
Просто красавец гол забил Осимхен!