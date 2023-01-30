Жозе Моуринью: «Осимхен одного уровня с Дрогба, но Дидье не нырял. Виктор должен прекратить делать это»

Теги Рома Жозе Моуринью Дидье Дрогба серия А Италия Наполи Виктор Осимхен Футбол

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сравнил Виктора Осимхена и Дидье Дрогба.

Нападающий «Наполи» забил первый гол во вчерашнем матче против римской команды (2:1). 

«Он того же уровня, что и Дрогба, но Дидье не нырял. Будет хорошо, если Виктор изменится. Я бы купил его, если бы был в клубе с большими деньгами. Однако, если он однажды поедет в Англию, ему нужно будет измениться, потому что в Италии мирятся с таким поведением, в то время как в Премьер-лиге с ним бы жестко обошлись.

Я сказал ему, что он забил замечательный гол и что он должен перестать так сильно нырять. Его гол был фантастическим, он сделал то же самое, когда мы встречались ранее в этом сезоне, так что он фантастический игрок. Но он не должен нырять», – сказал Моуринью.

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35 комментариев

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ZamoRano
Ответ Александра Александрова
Вот тут с тобой соглашусь фанатик кубков кашшаи , даже плюсик поставлю))
Саша, ты с полом своим сперва определись и стань первой, кого я кину в блок👆
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Джони Уай
Ответ здоровяк
https://www.youtube.com/watch?v=4vb7iAExAqA https://www.youtube.com/watch?v=iCsjd4J-aTM https://www.youtube.com/watch?v=UaKY9KpqsMY Ну да, не нырял)
Вот это подборка. С таким материалом Дрогба мог бы пройти кастинг у неплохого режиссёра.
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Иван Лапин
Ответ Михаил Солдатенков
Моуринью это от бессилия говорит.
Бессилия в чем? Рома сейчас топ 3 команда по игре в серии а с составом из говна и палок.
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Александра Александрова
Ответ ZamoRano
Легенда щопсе драхба: Сезон 08/09 - 24 матча 5 голов Сезон 11/12 - 24 матча 5 голов Глорры: это форвард убийца, киллер штрафной!!!
Вот тут с тобой соглашусь фанатик кубков кашшаи , даже плюсик поставлю))
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Иван Лапин
Ответ vel
Што? Дрогба и не нырял. ахах Хорош сказки рассказывать, в твоем Челси все ныряли. Даже друг об дружку ))
Так жозе прикалывается. За столько лет вы его так и не поняли...
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Dan Kennedy
Про ныряние Лосано было вроде, про Осимхена вот сейчас, когда там про ныряние Хвичи рассказывать Жозе будет?

По Виктору вчера вроде грубее и чаще фолы были, чем на других игроках Наполи(да и матча в целом).
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zer
Типичный комментарий про то, что раньше все святые были)
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Reece24
Ответ ZamoRano
Легенда щопсе драхба: Сезон 08/09 - 24 матча 5 голов Сезон 11/12 - 24 матча 5 голов Глорры: это форвард убийца, киллер штрафной!!!
4 чашки АПЛ, 4 КА, 3 Кубка Лиги, ЛЧ(с голами в каждом раунде плей-офф) 🤫 🤫🤫
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Михаил Солдатенков
Моуринью это от бессилия говорит.
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АРТУР АЛИЕВ
сделать комплимент, а потом ####рать, в этом весь Жозе
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Назар Игорь
Вероятно Жозе не видел нырки Соболева.
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Unwar25
Ответ Экспертное мнение
https://www.youtube.com/watch?v=4vb7iAExAqA как иронично, что именно против Наполи
Это происходит в самой начальной фазе момента, когда Дрогба бежит максимально склонив голову, а соперник начинает рефлекторно поднимать руку и задевает челюсть Дрогба, после чего тот одергивает голову и дальше выглядит так, словно рука вообще прошла мимо. Всегда поражали люди, которые дома на повторе не могут рассмотреть подобные вещи
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Reece24
Дрогба - хозяин Арсенала. Я возмущён, что мелочные канониры до сих пор не поставили ему памятник возле Эмирайтс.
Рядом с Анри или вместо.
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ZamoRano
Легенда щопсе драхба:
Сезон 08/09 - 24 матча 5 голов
Сезон 11/12 - 24 матча 5 голов

Глорры: это форвард убийца, киллер штрафной!!!
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Unwar25
Ответ Экспертное мнение
https://www.youtube.com/watch?v=4vb7iAExAqA как иронично, что именно против Наполи
Ну так там был контакт локтя с лицом. Ракурсы неудачные, но очевидно, что игрок выбрасывал руку назад и локоть там не мог не задеть Дрогба. Может не такой нокаут, но это в любом случае неприятно
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ZamoRano
Разве у осимхена были сезоны с 5 голами в чемпионате???
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Токосо Томимо
Дидье сам наверное угрожает с Жозе )))
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Burel
ахахахаха 😂
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инок
Так искусно, в плотном окружении защитников, красиво распорядиться мячом и ударить точно...
Просто красавец гол забил Осимхен!
+2
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TAGAY
забавно,когда тренировал Интер говорил что самые главные симулянты в АПЛ, и даже называл имена в числе которых были Роналду и Дрогба) Моуриньо уже не тот!
+9
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Александра Александрова
Все игроки Моуриньо ныряли , самый токсичный и высокомерный переводчик , вспомните как вел себя его реал
+20
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mr kovalsky
Ответ vel
Што? Дрогба и не нырял. ахах Хорош сказки рассказывать, в твоем Челси все ныряли. Даже друг об дружку ))
Джон Терри: Моуринью хотел побеждать. в последние 10-15 минут, когда мы вели в счете он говорил нам с Гари Кэйхиллом: «Когда мяч будет в штрафной, столкнитесь друг с другом и падайте. Вас обоих не заставят выйти за пределы поля».
+46
-2
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Doctor John Zoidberg
Хаха, Дрогба же был главным ныряльщиком в Челси у Хосе.
+23
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Kyancey
Дрогба - в топ-3 лучших африканских игроков в истории АПЛ, возможно, номер 1 из списка. Симулировал, не отрицаю, но по игре топ любый был
+2
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MishaFCZ
Че то маур добрый какой то в последнее время)
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