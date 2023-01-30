Спаллетти о голе Осимхена «Роме»: «Так мощно пульнул, словно у него не нога, а пушка»

оценил гол .

Форвард «Наполи» открыл счет в матче Серии А с «Ромой» (2:1).

«В этом голе – все: техническое мастерство, умение жонглировать мячом, находясь между двух защитников, и он так мощно пульнул, словно у него не нога, а пушка.

Он физически мощен, не боится единоборств, отрабатывает в обороне, хорош в воздухе. В общем, полный комплект», – сказал главный тренер « ».