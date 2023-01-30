Спаллетти о голе Осимхена «Роме»: «Так мощно пульнул, словно у него не нога, а пушка»
Лучано Спаллетти оценил гол Виктора Осимхена.
Форвард «Наполи» открыл счет в матче Серии А с «Ромой» (2:1).
«В этом голе – все: техническое мастерство, умение жонглировать мячом, находясь между двух защитников, и он так мощно пульнул, словно у него не нога, а пушка.
Он физически мощен, не боится единоборств, отрабатывает в обороне, хорош в воздухе. В общем, полный комплект», – сказал главный тренер «Наполи».
С Игнашевичем тоже такой бред был, залетело у него как то по молодости со штрафного, все, так до конца карьеры лупил со штрафных в молоко, под восторженные крики комментаторов, о том какой у него невероятный удар. Хотя думаю по соотношению штрафных и голов, там суперднищенская статистика