Спаллетти о голе Осимхена «Роме»: «Так мощно пульнул, словно у него не нога, а пушка»

Теги Рома Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Виктор Осимхен Футбол

Лучано Спаллетти оценил гол Виктора Осимхена.

Форвард «Наполи» открыл счет в матче Серии А с «Ромой» (2:1).

«В этом голе – все: техническое мастерство, умение жонглировать мячом, находясь между двух защитников, и он так мощно пульнул, словно у него не нога, а пушка.

Он физически мощен, не боится единоборств, отрабатывает в обороне, хорош в воздухе. В общем, полный комплект», – сказал главный тренер «Наполи».

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6 комментариев

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Yuri Ten
Премию Пушкаша в студию
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Ко-ко-джамбо
Ответ deadjoker
Как у колодина, только точность существенно выше :)
Колодин пару раз на евро пнул, и ещё потом пару раз в рпл, люди до сих пор ходят пишут о нем так, как будто он, как Халк лупил, каждый матч.
С Игнашевичем тоже такой бред был, залетело у него как то по молодости со штрафного, все, так до конца карьеры лупил со штрафных в молоко, под восторженные крики комментаторов, о том какой у него невероятный удар. Хотя думаю по соотношению штрафных и голов, там суперднищенская статистика
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Shuller18
А в своё время удивлялись, зачем Наполи столько отдал за форварда Лилля с одним хорошим сезоном
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Михаил Солдатенков
Пушка страшная!
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deadjoker
Как у колодина, только точность существенно выше :)
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Барсик Юрана
Бананчик
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