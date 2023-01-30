Моуринью об 1:2: «Рома» доставила «Наполи» больше всех хлопот. Иногда футбол несправедлив»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Наполи Футбол

Жозе Моуринью оценил поражение «Ромы» от «Наполи» (1:2) в Серии А.

«Мы показывали хорошую игру с первой минуты. После гола Осимхена был отрезок в 10-15 минут, когда мы ощущали всю несправедливость 0:1. Ведь мы все время контролировали игру, высоко прессинговали, отбирали мяч и хорошо защищались.

Бывают матчи, когда проигрываешь, но чувствуешь себя более уверенным, чем до игры, и это может показаться противоречивым. Так вот это был один из таких матчей. Мы однозначно доставили «Наполи» больше всех хлопот, мы напугали их и заставили стадион ощутить пустоту в этой необычной атмосфере.

Иногда футбол несправедлив. Иногда команда, которая больше заслуживает победы, проигрывает», – сказал главный тренер «Ромы».

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8 комментариев

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Yuri Ten
А в чём несправедливость?))
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Ответ Питер Пэн
Вот даже не сомневался, что Маур скажет что-то подобное! Хотя можно было и промолчать, ведь Рома действительно играла хорошо, а матч получился классным и зрелищным
Мне самому вчера понравилась игра Ромы, я даже немного удивился этому.
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Питер Пэн
Ответ QWertY
Нытье = Мавр
Вот даже не сомневался, что Маур скажет что-то подобное! Хотя можно было и промолчать, ведь Рома действительно играла хорошо, а матч получился классным и зрелищным
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Нытье = Мавр
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rigobersong
Интер🗿🗿🗿
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Мукунку хороший
Душный пень)
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Nicolas Erfe
А иногда справедлив, поэтому вы и проиграли
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Уставший Фергюсон
Моуринью в своем репертуаре
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