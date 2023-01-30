Моуринью об 1:2: «Рома» доставила «Наполи» больше всех хлопот. Иногда футбол несправедлив»

оценил поражение «Ромы» от « » (1:2) в Серии А.

«Мы показывали хорошую игру с первой минуты. После гола Осимхена был отрезок в 10-15 минут, когда мы ощущали всю несправедливость 0:1. Ведь мы все время контролировали игру, высоко прессинговали, отбирали мяч и хорошо защищались.

Бывают матчи, когда проигрываешь, но чувствуешь себя более уверенным, чем до игры, и это может показаться противоречивым. Так вот это был один из таких матчей. Мы однозначно доставили «Наполи» больше всех хлопот, мы напугали их и заставили стадион ощутить пустоту в этой необычной атмосфере.

Иногда футбол несправедлив. Иногда команда, которая больше заслуживает победы, проигрывает», – сказал главный тренер «Ромы».