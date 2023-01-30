Терзич о 4-м месте «Дортмунда»: «Теперь вопрос в том, готовы ли мы сделать следующий шаг»

Теги Боруссия Дортмунд Байер бундеслига Германия Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич оценил победу дортмундской «Боруссии» над «Байером» (2:0).

«Мы очень довольны не только результатом, но и игрой. Матч, как и ожидалось, получился интенсивным, в начале игра была чрезвычайно открытой. В целом мы показали зрелый, уверенный футбол и заслужили победу. Мы очень довольны, но знаем, что впереди еще долгий путь.

Всегда приятно смотреть на таблицу после побед. Наше турнирное положение улучшилось. Отставание от лидеров сократилось, отрыв от Леверкузена – увеличился.

Теперь вопрос в том, готовы ли мы сделать следующий шаг. Продолжим ли давить на газ? Нас ждет чрезвычайно сложный домашний матч против «Фрайбурга», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».

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2 комментария

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Johnie
Ответ S H A R K
У Боруссии, наряду с Байером, больше всех побед в Бундеслиге. Это радует. Но не радует то, что у Боруссии больше всех поражений из топ 7. Либо победа, либо поражение. Ничья будто не существует
Ничья как раз-таки существует… Правда, она только одна в чемпионате😅
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S H A R K
У Боруссии, наряду с Байером, больше всех побед в Бундеслиге. Это радует.
Но не радует то, что у Боруссии больше всех поражений из топ 7. Либо победа, либо поражение. Ничья будто не существует
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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