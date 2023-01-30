Терзич о 4-м месте «Дортмунда»: «Теперь вопрос в том, готовы ли мы сделать следующий шаг»
Эдин Терзич оценил победу дортмундской «Боруссии» над «Байером» (2:0).
«Мы очень довольны не только результатом, но и игрой. Матч, как и ожидалось, получился интенсивным, в начале игра была чрезвычайно открытой. В целом мы показали зрелый, уверенный футбол и заслужили победу. Мы очень довольны, но знаем, что впереди еще долгий путь.
Всегда приятно смотреть на таблицу после побед. Наше турнирное положение улучшилось. Отставание от лидеров сократилось, отрыв от Леверкузена – увеличился.
Теперь вопрос в том, готовы ли мы сделать следующий шаг. Продолжим ли давить на газ? Нас ждет чрезвычайно сложный домашний матч против «Фрайбурга», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».
Но не радует то, что у Боруссии больше всех поражений из топ 7. Либо победа, либо поражение. Ничья будто не существует