Терзич о 4-м месте «Дортмунда»: «Теперь вопрос в том, готовы ли мы сделать следующий шаг»

оценил победу дортмундской «Боруссии» над « » (2:0).

«Мы очень довольны не только результатом, но и игрой. Матч, как и ожидалось, получился интенсивным, в начале игра была чрезвычайно открытой. В целом мы показали зрелый, уверенный футбол и заслужили победу. Мы очень довольны, но знаем, что впереди еще долгий путь.

Всегда приятно смотреть на таблицу после побед. Наше турнирное положение улучшилось. Отставание от лидеров сократилось, отрыв от Леверкузена – увеличился.

Теперь вопрос в том, готовы ли мы сделать следующий шаг. Продолжим ли давить на газ? Нас ждет чрезвычайно сложный домашний матч против «Фрайбурга», – сказал главный тренер дортмундской « ».