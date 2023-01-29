Адани про Аллегри: «Проблеме «Ювентуса» полтора года. В «Монце» ни одного игрока уровня «Юве», но туринцы не были готовы к матчу»
Экс-защитник «Интера» Даниэле Адани раскритиковал Массимилиано Аллегри.
«Ювентус» проиграл «Монце» (0:2) в 20-м туре Серии А.
«В «Монце» нет ни одного футболиста, достойного «Ювентуса».
Проблеме «Ювентуса» уже полтора года, и она заключается в том, что у него есть, а не в том, чего у него нет, как говорят в клубе. Тем более игроки, которые отсутствовали, уже начинают возвращаться.
«Ювентус» проиграл «Эмполи», «Сассуоло», «Вероне», «Монце», «Маккаби», «Вильярреалу», «Бенфике» и даже «Дженоа» – команде, вылетевшей в прошлом году.
Проблема в проделанной работе. Даже сегодня «Ювентус» показал, что почти не готов к игре как в фазе атаки, так и в фазе обороны, он много импровизировал», – сказал Адани в эфире Rai 2.
Сенсей, фуле.
Все верно чел говорит. Ювентини из корпоративных соображений подобной правды-матки не скажут. Так что слушать надо и выводы делать.
Если полсезона прошло, а у команды в игре нет прогресса при новом тренере, а то и регресс наблюдается, то смысл продолжать терпеть дальше? История доказывает, Аллегри не справляется и его надо было увольнять после первого сезона.