Адани про Аллегри: «Проблеме «Ювентуса» полтора года. В «Монце» ни одного игрока уровня «Юве», но туринцы не были готовы к матчу»

Экс-защитник «Интера» раскритиковал .

«Ювентус» проиграл «Монце» (0:2) в 20-м туре Серии А.

«В «Монце» нет ни одного футболиста, достойного « ».

Проблеме «Ювентуса» уже полтора года, и она заключается в том, что у него есть, а не в том, чего у него нет, как говорят в клубе. Тем более игроки, которые отсутствовали, уже начинают возвращаться.

«Ювентус» проиграл «Эмполи», «Сассуоло», «Вероне», «Монце», «Маккаби», «Вильярреалу», «Бенфике» и даже «Дженоа» – команде, вылетевшей в прошлом году.

Проблема в проделанной работе. Даже сегодня «Ювентус» показал, что почти не готов к игре как в фазе атаки, так и в фазе обороны, он много импровизировал», – сказал Адани в эфире Rai 2.