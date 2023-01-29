Адани про Аллегри: «Проблеме «Ювентуса» полтора года. В «Монце» ни одного игрока уровня «Юве», но туринцы не были готовы к матчу»

Теги Даниэле Адани Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Монца Футбол

Экс-защитник «Интера» Даниэле Адани раскритиковал Массимилиано Аллегри.

«Ювентус» проиграл «Монце» (0:2) в 20-м туре Серии А.

«В «Монце» нет ни одного футболиста, достойного «Ювентуса».

Проблеме «Ювентуса» уже полтора года, и она заключается в том, что у него есть, а не в том, чего у него нет, как говорят в клубе. Тем более игроки, которые отсутствовали, уже начинают возвращаться.

«Ювентус» проиграл «Эмполи», «Сассуоло», «Вероне», «Монце», «Маккаби», «Вильярреалу», «Бенфике» и даже «Дженоа» – команде, вылетевшей в прошлом году.

Проблема в проделанной работе. Даже сегодня «Ювентус» показал, что почти не готов к игре как в фазе атаки, так и в фазе обороны, он много импровизировал», – сказал Адани в эфире Rai 2.

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Black & White Eagle
Ответ Black & White Eagle
Вот первая часть мысли (из заголовка), не говоря уже об остальной лирике, это ведь и есть весь ответ, это он и есть...
При этом выражение про игроков и их уровень - это ведь тоже 100% правда. Как можно ссылаться на травмированных, если у тебя на поле находятся игроки, которые никак не хуже, чем у противника, а тогда к кому вопрос? К "организатору" игры, к тренеру
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Black & White Eagle
Вот первая часть мысли (из заголовка), не говоря уже об остальной лирике, это ведь и есть весь ответ, это он и есть...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
wojtech66
А что еще ожидать от физрука , который лично заявляет, что в атаке пусть сами что-то придумывают, а я, дескать, защиту ставлю.
Сенсей, фуле.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vel
Проблема в проделанной работе. Даже сегодня «Ювентус» показал, что почти не готов к игре как в фазе атаки, так и в фазе обороны, он много импровизировал»

Все верно чел говорит. Ювентини из корпоративных соображений подобной правды-матки не скажут. Так что слушать надо и выводы делать.

Если полсезона прошло, а у команды в игре нет прогресса при новом тренере, а то и регресс наблюдается, то смысл продолжать терпеть дальше? История доказывает, Аллегри не справляется и его надо было увольнять после первого сезона.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MinkoffS
Проблеме Ювентуса 55 лет и жирная неустойка, если от проблемы избавляться
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oka79410
Все идет к очищению Серией B
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
revo
А в Юве ни одного тренера уровня Юве))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милчик
Пользватель Trash Talking - сливной бачок
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий