Де Дзерби после 2-й победы над «Ливерпулем» за месяц: «Брайтон» может и должен играть лучше»
Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался о победе над «Ливерпулем» (2:1).
«Мы довольны результатом. Игра получилась очень тяжелой, «Ливерпуль» провел прекрасный матч и был очень силен.
Но мы можем играть лучше. Мы можем и должны прибавить», – сказал итальянец.
В 2023 году «Брайтон» выиграл 4 из 5 матчей, два из них – у «Ливерпуля». Далее он встретится с «Борнмутом» – это случится 4 февраля.
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