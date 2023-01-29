Де Дзерби после 2-й победы над «Ливерпулем» за месяц: «Брайтон» может и должен играть лучше»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался о победе над «Ливерпулем» (2:1).

«Мы довольны результатом. Игра получилась очень тяжелой, «Ливерпуль» провел прекрасный матч и был очень силен.

Но мы можем играть лучше. Мы можем и должны прибавить», – сказал итальянец.

В 2023 году «Брайтон» выиграл 4 из 5 матчей, два из них – у «Ливерпуля». Далее он встретится с «Борнмутом» – это случится 4 февраля.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dr. cage
Де Дзерби правильно делает, что не даёт своим игрокам зазнаваться после дежурной победы над аутсайдером во второсортном турнире..
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий