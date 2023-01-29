Де Дзерби после 2-й победы над «Ливерпулем» за месяц: «Брайтон» может и должен играть лучше»

Главный тренер « » высказался о победе над « » (2:1).

«Мы довольны результатом. Игра получилась очень тяжелой, «Ливерпуль» провел прекрасный матч и был очень силен.

Но мы можем играть лучше. Мы можем и должны прибавить», – сказал итальянец.

В 2023 году «Брайтон» выиграл 4 из 5 матчей, два из них – у «Ливерпуля». Далее он встретится с «Борнмутом» – это случится 4 февраля.